3月21日（土曜日）、北とぴあ・さくらホール（王子1-11-1）で「第24回北区内田康夫ミステリー文学賞」の授賞式が行われた。応募のあった203作品の中から大賞（賞金100万円）に選ばれたのは、千葉県在住の豊田旅雉(とよだりょち)さんの『墨痕(ぼっこん)鮮(あざ)やか23点』。大賞と区長賞の2作品の受賞者に、賞金目録や記念品などが贈られた。受賞作品は、「Webジェイ・ノベル（実業之日本社）」＊1に掲載される。あわせて授賞式・記念イベントの来場者や受賞者、出版関係者等に第24回の受賞作品を掲載したブックレットが配布された。授賞式後の記念イベントでは、前回の大賞作品『紅屋(べにや)お菊(きく)と出戻(でもど)り狐(ぎつね)』（原作：室星 尚明(むろほしひさあき)）を舞台化し上演。566名の観客は、演者たちの臨場感溢れる演技と作品の世界観を表現する演出で、会場全体がミステリーの世界へ引き込まれていった。

「北区内田康夫ミステリー文学賞」は、北区の知名度や文化的イメージを高めるため、北区アンバサダー（大使）として活動された、北区西ケ原出身の内田康夫氏の協力を得て、平成14年に創設。今回で24回目を迎え、昨年4月から9月中旬までに作品を募集したところ、203作品の応募があった。選考委員代表を務めた推理小説研究家の山前譲(やままえゆずる)氏が選考中に急逝されたため、選考委員代表代理を新名新(にいなしん)氏が務め、区長やミステリー関連出版社の編集者らで構成された選考委員会による、厳正な審査の結果、大賞と区長賞を決定。この日、北とぴあさくらホールで授賞式と記念イベントを開催した。大賞に選ばれたのは、千葉県在住の豊田 旅雉(とよだりょち)さんの『墨痕(ぼっこん)鮮(あざ)やか23点』。賞状と賞金100万円の目録、記念品が贈られた。豊田さんは、「浅学非才の身には余りある栄誉で、ただただ恐縮しております。」と受賞の喜びを語った。また、区長賞には愛知県在住の鮎村 咲希(あゆむらさき)さんの『薄い壁』が選ばれ、賞状と賞金10万円の目録、記念品が贈られた。大賞受賞作品は、今後、舞台化し上演される予定となっている。授賞式後の記念イベントでは、前回（第23回）の大賞受賞作品『紅屋(べにや)お菊(きく)と出戻(でもど)り狐(ぎつね)』（原作：室星 尚明(むろほしひさあき)）を舞台化して上演（演出：深寅 芥(みとらあくた)、脚本：吉田 康二(よしだこうじ)）。566名の観客は、演者たちの臨場感溢れる演技と作品の世界観を表現する演出で、会場全体がミステリーの世界へ引き込まれていった。

各受賞作品のあらすじ

大賞受賞作品：「墨痕鮮やか23点」（原作：豊田 旅雉）

房州新聞・記者の引田昌也が、交通事故で死亡した。かつて引田の先輩であった中房総新聞・記者の月崎大介は、葬儀の際、引田の最後の取材先が市立美術館で、事故の加害者が同館の職員だと知り、違和感を覚える。月崎は美術館を訪ね、引田と加害者の間で何かトラブルがなかったかを探り始める。

区長賞受賞作品：「薄い壁」（原作：鮎村 咲希）

薄い壁のアパートの202号室で暮らす大学生・冬川深織は、隣室の201号室の生活音が気になっていた。ある日深織は、101号室の住人・曾根井夕輔から声をかけられる。夕輔もまた上階の音を耳障りに感じているようだった。その会話を機に、深織は一つの疑念を抱き始めた。

＊１ 「Webジェイ・ノベル（実業之日本社）」北区内田康夫ミステリー文学賞 特設サイト

＜参考＞ 応募状況

https://j-nbooks.jp/novel/original.php?oKey=113

応募総数：203編

地域区分

北区内：15編都内（北区除く）：50編（区部：44、市部：6）都外（国内）：137編国外：1編

平均年齢

57.6歳（最年少：19歳、最高齢：87歳）

問い合わせ

シティブランディング戦略課 電話番号：03-3908-1364