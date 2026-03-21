ラテ肌美女雑誌「LOALO」の専属モデル達による音楽ユニット「LOALO MODELS」（ロアロ モデルズ）が2026年3月20日に待望の新曲をリリース！Apple Music、Spotifyなど各音楽配信サイトにて一斉配信をスタート。今回の楽曲は平成パラパラブームでヒットした、ユーロビートの名曲「Burning Desire」を初の日本語カバー。ユーロビート界の帝王こと「Dave Rodgers」が楽曲プロデュースを手掛け、原曲の平成サウンドを令和の最新ダンスミュージックに大胆アレンジ。

今回の楽曲はLOALO専属モデルの中から、しゃん・夏季・つなの3人がボーカルを担当。『ワンナイトの火遊びをしたつもりがガチ恋にハマってしまった』という日本語歌詞＆ラップパートも是非聴いてほしいポイント。Music Videoは2025年5月にOPENしたばかりの六本木のクラブ「New Lex Tokyo」を貸し切って撮影。赤×黒の衣装に身を包んだメンバー達のオトナでSEXYな魅力たっぷりに仕上がっている。また、こちらのMusic Videoは渋谷駅前の大型街頭ビジョン「109フォーラムビジョン」にて1ヶ月間の放映が決定している。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=zNJ1B5tvAlEYouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=F_AqlAq8Gpc

■「LOALO」とは？LOALOは2022年6月に創刊された、日本全国の日焼けサロン約220店舗で無料配布中のフリーペーパー。選りすぐりの健康的な黒肌美女のグラビアがメインの写真集的な雑誌。LOALOのネーミングはハワイ語でハイビスカスを意味する「ALOALO」から。雑誌メディアの他にも、専属モデル達による音楽ユニット「LOALO MODELS」専属モデル達によるギャルトークバラエティ番組「ギャルのまぢ騒ぎ」定期開催している主催クラブイベント「渋谷LOALO GAL PARTY」外国人観光客向けのギャル変身スタジオ「LOALO GALMAKE STUDIO」公認ギャルサークル「L-DORADO」などのコンテンツを展開中。

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