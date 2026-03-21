相続農地の売却価格と転用可能性を即診断する「農地価格シミュレーター」を公開

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、都道府県・地目（田／畑）・面積を入力するだけで農地の売却相場と転用可能性を即時に診断できるWebサービス「農地価格シミュレーター」（https://nouchi.xyz）を公開いたします。

背景：「相続した農地をどうすればいいかわからない」

農林水産省「農林業センサス」によると、日本の農業就業人口は減少が続いており、非農業者が農地を相続するケースが増加しています。しかし農地には農地法による売買・転用の制限があり、通常の不動産と同じように売却できないことを知らない相続人も少なくありません。

さらに、農地を相続した場合は農業委員会への届出期限が相続後10ヶ月以内と定められており、届出を怠ると過料の対象となります。

（出典：農林水産省「農林業センサス」、農地法第3条の3）

農地の売買価格は地域差が大きい

全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果」によると、農地の売買価格は都道府県によって大きな差があります。都市近郊と地方農村部では10a（1反）あたりの価格に数倍の開きがあり、所有する農地の立地によって売却額が大きく変わります。

（出典：全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果」）

「農地価格シミュレーター」の概要

農地価格シミュレーターは、全国農業会議所の統計データを活用し、農地の売却相場と転用の実現可能性を即時に診断するサービスです。

1. 売却相場の即時算出 ── 都道府県・地目・面積を入力するだけで、田畑売買価格統計に基づく売却相場を表示

2. 転用可能性の診断 ── 市街化区域（届出制：5～10万円）と市街化調整区域（許可制：15～30万円）の区分に応じた転用費用の目安を提示

3. 税制優遇の案内 ── 農地売却時に適用される特別控除（最大800万円）の該当可能性を表示

無料診断に加え、より詳細な地域分析と転用手続きガイドを含む有料レポート（3,980円）を提供いたします。

サービスURL: https://nouchi.xyz

▼ 本件の詳細

https://nouchi.xyz/news/launch

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.love