【白書公開】「退去費用トラブル白書 2026」── 国交省ガイドラインと実態の乖離をデータで可視化

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、賃貸退去時の原状回復費用トラブルの実態をまとめた「退去費用トラブル白書 2026」を無料公開いたしました。

ダウンロードURL: https://taikyo.xyz/whitepaper/2026

白書公開の背景

独立行政法人国民生活センターによると、賃貸住宅の原状回復に関する相談は2023年度で年間13,273件に上ります（出典：国民生活センター PIO-NETデータ 2023年度）。特に2～4月の引越しシーズンに相談が集中しており、退去時の混乱した状況下で適正な判断ができないまま費用を支払うケースが見られます。

本白書は、これらの相談データと国交省ガイドラインの規定内容を突合し、トラブルの構造的な要因を分析したものです。

白書の構成と主要な分析

第1章：退去トラブルの全体像 国民生活センターのPIO-NETデータを基に、相談件数の推移と季節変動パターンを分析しています。2～4月に相談が集中する構造と、相談者の年齢層・居住形態の傾向を可視化しました。

第2章：ガイドラインと実態の乖離 国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン（再改訂版）」が示す「通常損耗」「経年劣化」の考え方と、実際の請求内容を比較分析しています。ガイドラインでは入居者負担とならないはずの項目が請求されているケースを類型化しました。

第3章：情報格差の構造分析 管理会社・オーナーと入居者の間に存在する知識・経験の非対称性を分析しています。退去が「人生で数回」しか経験しない入居者側の情報不足が、不適切な請求に気づけない要因となっている構造を解説しました。

第4章：テクノロジーによる解決アプローチ AI技術を活用した適正額診断の仕組みと、ガイドラインの自動適用による判断支援の可能性について論じています。

関連サービス

当社は、退去費用の適正額をAIが無料で診断する「退去費用 払いすぎ診断」（https://taikyo.xyz）を運営しています。

※ 本白書および本サービスは法律相談ではありません。個別の紛争解決には弁護士等の専門家にご相談ください。

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.love