【白書公開】「相続税申告の実態白書 2026」── 国税庁統計から見る課税対象者の増加トレンド

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、相続税申告の実態をまとめた「相続税申告の実態白書 2026」を無料公開いたしました。

ダウンロードURL: https://souzoku-ai.xyz/whitepaper/2026

白書公開の背景

国税庁「令和4年分 相続税の申告事績の概要」によると、2022年（令和4年）分の相続税の課税割合は9.6%に達し、基礎控除額の引き下げ（2015年施行）以降、右肩上がりで推移しています。被相続人1人あたりの課税価格は平均1億4,700万円、相続税額は平均1,800万円に上ります（出典：国税庁 令和4年分相続税申告事績）。

しかし、相続税の試算を事前に行っている人は少なく、申告期限（被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内）を過ぎてしまうケースも発生しています。

白書の構成と主要な分析

第1章：相続税の課税対象者の推移 2015年の基礎控除額引き下げ以降、課税対象者が急増した経緯を国税庁の統計データに基づき分析しています。課税割合は引き下げ前の約4%から倍以上に増加しており、「相続税は一部の富裕層だけの話」という認識が実態と乖離していることを示しました。

第2章：財産構成の分析 相続財産の構成比を分析すると、土地・建物などの不動産が全体の約4割を占めています。特に都市部では不動産価格の上昇により、一般的な住宅を所有しているだけで基礎控除額を超えるケースが増えています。

第3章：申告漏れの実態 国税庁の調査データによると、相続税の税務調査で申告漏れを指摘された1件あたりの追徴税額は平均600万円を超えています。申告漏れの主な原因として、「名義預金」「海外資産」「生前贈与の計上漏れ」などが挙げられています。

第4章：事前試算の重要性 相続が発生してから準備を始めるのではなく、生前の段階で概算額を把握しておくことの重要性を、具体的なケーススタディを交えて解説しています。

関連サービス

当社は、AIが無料で相続税額を試算する「相続AI」（https://souzoku-ai.xyz）を運営しています。財産情報を入力するだけで、基礎控除・配偶者控除・小規模宅地の特例などを考慮した概算税額をAIが算出します。

※ 本白書および本サービスは税務相談ではありません。正式な申告には税理士等の専門家にご相談ください。

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.love