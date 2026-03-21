【江南 PLAN;S CLINIC】4月プログラムのご案内

PLANS CLINICPLAN;S CLINIC

韓国江南の美容医療クリニック「江南 PLAN;S CLINIC（所在地：ソウル・江南区）」では、

2026年4月、新しい季節のスタートに合わせ、ボディライン管理およびリフトアップ施術の受診をご検討中の方へ向けたプログラムを実施いたします。

当院では、お一人おひとりの体型やご希望に合わせた丁寧なカウンセリングを第一に考え、適切な施術プランをご提案しております。

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■4月のボディライン管理プログラム（江南店限定）

・ボディライン管理プログラム（初回価格設定あり）

・部位別 集中ケアコース ・ペッ注射 複数回受診プラン（※）

■リフトアップ・スキンケアのご案内（江南店限定）

・リフトアップ施術プログラム ・美肌管理・スキンケアプログラム

■ 臨床データ収集モニターの募集（江南店限定）

学術データの収集および臨床データの蓄積にご協力いただける方を対象に、モニター価格でのご案内を行っております。

【参加条件】

ご来院前に公式LINEにて事前申請をいただいた方

経過観察のため、施術前および施術3週間後のお写真を提供いただける方

4月中にご来院が可能な方

※表示価格はウォン表記であり、付加価値税（VAT）が別途発生いたします。

※プログラムの適用は、お一人様いずれか1メニューのみとなります。

※他の特典やクーポンとの併用はできません。

■ 注意事項およびリスクについて

本プログラムは江南店限定となります。

施術の効果には個人差があり、特定の治療結果を保証するものではありません。

【副作用・リスク】

施術には、赤み、腫れ、内出血、一時的な痛み、硬結（しこり）などが生じる場合があります。

症状が持続する場合や、ご不安な点がある場合は、速やかに当院へご相談ください。

医師の診察に基づき、健康状態や体質によっては施術が受けられない場合がございます。

■ PLAN;S CLINIC（プランエスクリニック）について

当院では、カウンセリングからアフターケアまで、患者様のご希望に寄り添ったサポート体制を整えています。

近年では、男性の患者様によるボディライン管理のご相談も増加しております。

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◇ ペッ注射（脂肪溶解注射）について（自由診療）

ペッ注射は、特定の部位へアプローチする注射施術です。

韓国国内の研究所との協業データに基づき開発された、当院独自の施術内容となります。

【未承認医薬品等に関する注意事項】

本施術を正しくご理解いただくため、以下の事項をご確認ください。

未承認医薬品等： 本施術に使用する薬剤は、日本国内において医薬品医療機器等法上の承認を得ていない未承認医薬品です。

入手経路等： 当院が開設者の責任において、韓国国内で流通している薬剤を独自に調達しています。

国内の承認医薬品の有無： 同一の成分・性能を有する国内承認医薬品はありません。

諸外国における安全性等： 韓国国内で承認・使用実績がありますが、重大なリスクが明らかになっていない可能性があります。

救済制度について： 万が一重篤な副作用が発生した場合でも、国内の「医薬品副作用被害救済制度」の対象にはなりません。

◇ 費用について（自由診療・標準的費用）

・フェイスペッ注射 1部位：9万ウォン(税別)

・ボディペッ注射 1部位：12万ウォン(税別)

・Highペッ注射 各種：16万8千ウォン～29万8千ウォン(税別)

※推奨される受診回数：1週間に1回、計3回以上の受診をお勧めしております。

【クリニック情報】

クリニック名： 江南 プランエスクリニック(PLAN;S CLINIC)

診療時間： 月～金 10:30 - 20:00 / 土 10:30 - 16:00（日曜・韓国祝日は休診）

所在地： ソウル特別市 江南区 江南大路 408 YBM江南センター 2階（江南駅11番出口すぐ）

公式HP： https://jp.plansclinic.com

■ お問い合わせ・ご予約

プランエス江南店公式LINE ：@plansjp