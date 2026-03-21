英国発「Creative Nature」日本上陸。アレルゲンフリーの新しい選択肢
英国発のフリーフロム(Free-From)ブランド「Creative Nature(クリエイティブネイチャー)」が日本上陸。
アレルゲンに配慮しながらも、驚くほどおいしいスナックとベーキングミックスを展開し、世界中で注目を集めています。
Baking Mixes
Creative Nature は、ナッツ・グルテン・乳製品など主要アレルゲンを使用しない“Free-From”製品に特化したブランド。
創業者 Julianne Ponan 氏自身が重度のアレルギーを持つことから、「誰もが安心して楽しめるおいしさ」を追求し続けています。
■Creative Nature が選ばれる理由
主要14アレルゲン不使用
ナッツ、グルテン、乳製品、卵などを含まないレシピで、アレルギーを持つ方でも安心。
味への妥協なし
“アレルゲンフリー＝味が薄い”というイメージを覆す、しっかりとした風味と食感。
英国で数々のアワードを受賞
Great Taste Awards をはじめ、多くの食品賞で高評価。
環境とサステナビリティへの配慮
原材料の選定からパッケージまで、環境負荷を抑えた取り組みを推進。
■人気商品ラインナップ
Salt & Vinegar Crispy things(ソルトビネガークリスピーシンズ)
軽い食感とクセになるフレーバーが魅力のスナック。
Salt & Vinegarは英国らしい酸味が特徴。
Baking Mixes(ベーキングミックス)
自宅で簡単に作れるケーキ・ブラウニー・パンケーキミックス。
アレルゲンフリーとは思えない仕上がり。
snack bar(スナックバー)
小腹満たしにぴったりのバータイプ。持ち運びにも便利。
Salt & Vinegar Crispy things
Berry and Beetroot snack bar
■商品概要
商品名 ： Baking Mixes(ベーキングミックス)
販売予定価格： 1,836円(税込)
商品名 ： Salt & Vinegar Crispy things(ソルトビネガークリスピーシンズ)
販売予定価格： 270円(税込)
商品名 ： Berry and Beetroot snack bar(ベリービートルーツ スナックバー)
販売予定価格： 378円(税込)
■日本でも広がる“Free-From”の選択肢
食の多様性が求められる今、Creative Nature のようなアレルゲンフリーブランドは、「安心して食べられるおいしさ」を求める人々にとって大きな選択肢となっています。
アレルギーを持つ方はもちろん、健康志向の方、子ども向けのおやつを探している方にもおすすめです。