英国発のフリーフロム(Free-From)ブランド「Creative Nature(クリエイティブネイチャー)」が日本上陸。

アレルゲンに配慮しながらも、驚くほどおいしいスナックとベーキングミックスを展開し、世界中で注目を集めています。





Baking Mixes





Creative Nature は、ナッツ・グルテン・乳製品など主要アレルゲンを使用しない“Free-From”製品に特化したブランド。

創業者 Julianne Ponan 氏自身が重度のアレルギーを持つことから、「誰もが安心して楽しめるおいしさ」を追求し続けています。









■Creative Nature が選ばれる理由

主要14アレルゲン不使用

ナッツ、グルテン、乳製品、卵などを含まないレシピで、アレルギーを持つ方でも安心。





味への妥協なし

“アレルゲンフリー＝味が薄い”というイメージを覆す、しっかりとした風味と食感。





英国で数々のアワードを受賞

Great Taste Awards をはじめ、多くの食品賞で高評価。





環境とサステナビリティへの配慮

原材料の選定からパッケージまで、環境負荷を抑えた取り組みを推進。









■人気商品ラインナップ

Salt & Vinegar Crispy things(ソルトビネガークリスピーシンズ)

軽い食感とクセになるフレーバーが魅力のスナック。

Salt & Vinegarは英国らしい酸味が特徴。





Baking Mixes(ベーキングミックス)

自宅で簡単に作れるケーキ・ブラウニー・パンケーキミックス。

アレルゲンフリーとは思えない仕上がり。





snack bar(スナックバー)

小腹満たしにぴったりのバータイプ。持ち運びにも便利。





Salt & Vinegar Crispy things





Berry and Beetroot snack bar





■商品概要

商品名 ： Baking Mixes(ベーキングミックス)

販売予定価格： 1,836円(税込)





商品名 ： Salt & Vinegar Crispy things(ソルトビネガークリスピーシンズ)

販売予定価格： 270円(税込)





商品名 ： Berry and Beetroot snack bar(ベリービートルーツ スナックバー)

販売予定価格： 378円(税込)









■日本でも広がる“Free-From”の選択肢

食の多様性が求められる今、Creative Nature のようなアレルゲンフリーブランドは、「安心して食べられるおいしさ」を求める人々にとって大きな選択肢となっています。





アレルギーを持つ方はもちろん、健康志向の方、子ども向けのおやつを探している方にもおすすめです。