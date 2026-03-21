期間限定！桜を愛でる、ロゼと鳥焼肉の極上マリアージュ「囲×MINUTY（ミニュティー）」3月23日(月)より開始

株式会社はらぺこ

株式会社はらぺこ（東京都港区：代表取締役CEO 見冨右衛門）が運営する、「鳥焼と鳥鍋 囲（かこい）」は、2026年3月23日（月）から4月12日（日）までの期間限定で、MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社が取り扱う、プロヴァンスロゼワインの象徴「MINUTY（ミニュティー）」との特別コラボレーションを実施いたします。

【新発見】白より深く、赤より軽やか。鳥焼肉のベストパートナーは“ロゼ”だった。

シャトー ミニュティー（Chateau Minuty）は、フランス・プロヴァンス地方サン・トロペに位置する名門ワインエステート。1936年の創業以来、マットン家が三代にわたり守り抜くその畑は、プロヴァンスの希少な1級格付「クリュ・クラッセ」に認定。世界中のセレブリティやラグジュアリーホテルのワインリストを彩るロゼワインとして、唯一無二の地位を誇ります。淡いサーモンピンクのエレガントな色調、白桃や柑橘を思わせるフルーティーなアロマ、爽やかな酸味とミネラル感--その洗練された味わいが、囲の鳥焼肉と奇跡のような調和を生み出します。

囲の鳥焼肉は、姉妹店である、大阪の超名店「鳥匠いし井」の石井氏監修よって完成された唯一無二の一皿。鳥のプロフェッショナルによって厳選された鳥の各部位を、串に刺さず豪快にお愉しみいただけます。その香ばしさと肉の旨み、皮目のパリッとした食感は、まさにロゼワインとの相性を運命づけられているかのよう。「白ワインでは軽すぎて旨みに負けてしまう。赤ワインでは重すぎて鳥の繊細な風味を消してしまう。その中間にある"ロゼ"こそが、囲の鳥焼肉を完成させるラストピースだった」--そんな確信から、今回のコラボレーションは生まれました。

開催概要：五感で味わう「桜とロゼと鶏焼肉」

期間中、店内には「ミニュティー特別フォトブース」を設置いたします。桜とロゼをテーマにした華やかな空間演出で、視覚も味覚も「ピンク」に染まる季節限定の体験をお愉しみいただけます。

企画名： 桜を愛でる、ロゼと鶏焼肉の極上マリアージュ「囲 × MINUTY」

実施期間： 2026年3月23日(月) ～ 4月12日(日)

提供内容：飲・食・空間すべてにおいて、コラボレーションをお愉しみいただけます。

【飲】 南仏プロヴァンスの名門「ミニュティー」のロゼワインを提供（グラス 980円）

【食】 香ばしく焼き上げた「囲」自慢の鳥焼肉とのペアリング

【空間】 店内を桜とミニュティーのブランドカラーで彩る特別演出

また、本企画の期間中、この時期限定の「お花見イベント」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000138935.html)も同時開催しております。

今年で3回目を迎える「囲」の花見企画は、毎年多くのお客様からご好評をいただいている恒例行事です。「都会の喧騒を忘れ、春の訪れを五感で堪能していただきたい」という想いから、店内の大きな窓を額縁に見立て、目の前に広がるソメイヨシノを一枚の絵画のように演出。こだわり抜いた「鳥焼」とともに、移ろいゆく季節を愛でる没入感のある体験をご提供いたします。

昼の部は「完全貸切制」となります。社内行事や大切な会合、親睦会にぜひご利用ください。夜の部は混雑が予想されるため、お早めのご予約をお勧めいたします。

ご予約はこちら :https://tabelog.com/rst/rstdtl_party_dtl?LstAre=A130701&LstPrf=A1307&pal=tokyo&pplan_id=265857682&rcd=13289352

店舗概要

名称：鳥焼と鳥鍋 囲（読み:かこい）

住所：東京都港区六本木7-5-11 カサグランデミワ2F

営業時間：17:00～23:30

ラストオーダー：フード22:30／ドリンク23:00

定休日：不定休

座席数：46席（全席掘りごたつ）

インスタグラム：@kakoi_roppongi(https://www.instagram.com/kakoi_roppongi/)

ご予約（店舗Topページ）：食べログ(https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13289352/)、OMAKASE(https://omakase.in/ja/r/nr156015)、TableCheck(https://www.tablecheck.com/ja/toriyakiniu-kakoi)、一休レストラン(https://restaurant.ikyu.com/123816)