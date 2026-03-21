三河湾360度の大パノラマに、春が咲く。天下の絶景ホテル東海園「桜ウィーク」3/20～4/5開催

株式会社東海園最上階パノラマスカイラウンジからの絶景写真はイメージになります写真はイメージになります西浦温泉パームビーチを見下ろすホテル東海園

三河湾を360度見渡す圧巻のロケーションを誇るホテル東海園（愛知県蒲郡市西浦町）では、春の訪れに合わせて「桜ウィーク」を開催いたします。館内や客室からは、海と桜を同時に望む日本でも稀な絶景が広がり、春の三河湾が最も美しく輝く季節をお楽しみいただけます。

全室オーシャンビューの客室では、夕景から朝日まで移ろう海の表情を眺めながら、特別な春の滞在をお過ごしいただけます。

■春の美食味わう「桜ウィーク」

公式サイト :http://www.toukaien.co.jp/●お花見ランチバイキング(https://www.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=23000006&ty=lim&plan=422&lan=JPN)

都市では出会えない“海と桜の春時間”を、気軽に体験できます。満開の桜を眺めながら、春の味覚を心ゆくまでお楽しみいただけます。

・開催日時：

2026年4月4日(土)～5日(日)

11:30～13:30

・料金：大人 4,000円～（税込）

パノラマスカイラウンジ● ディナーバイキング(https://www.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=23000006&ty=lim&plan=529,167,478,432&lan=JPN)プラン(https://www.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=23000006&ty=lim&plan=529,167,478,432&lan=JPN)

夕景に染まる三河湾を眺めながら楽しむディナーバイキング。季節の味覚を贅沢に味わえる人気企画です。

・開催日：

2026年3月20日(金)、21日(土)

28日(日)、4月4日(土)

・料金：17,500円～（税込）

（大人4名利用時 1室1名様あたり）

コンベンションホール●お花見会席

料理長が厳選した春の食材を丁寧に仕上げた会席料理。特別な日にもふさわしい華やかな春の味わいをご提供します。

※桜ウィーク中は、通常日はお花見会席となります。

■春のひとときを彩る館内イベント

●春のミニコンサート

ひきづり鍋

春の訪れを感じるミニコンサートを開催。旅の時間をより豊かに演出します。

・開催日時：

4月4日(土) 昼の部 15:30～／夜の部 20:30～

4月5日(日) 昼の部 15:30～

●日帰りでも楽しめる絶景大浴場入浴

三河湾を一望する絶景大浴場は、日帰りでも利用可能。気軽に春の海と桜を楽しめます。

都市では出会えない“海と桜の春時間”を、気軽に体験できます。

● ウェルカムドリンク●サクラリキュールカクテル●Spring Bonfireと焼きマシュマロ●夜鳴きラーメン

大理石風呂檜風呂露天風呂テラス三河湾を望むロビー

■ 開催概要

・期間：2026年3月20日～4月5日

・場所：ホテル東海園（愛知県蒲郡市西浦町大山）

・内容：宿泊プラン、ランチバイキング、ディナーバイキング、会席、

ミニコンサート、日帰り入浴プラン

・特長：全室オーシャンビュー、三河湾360度の絶景、海と桜の同時体験

【アクセス】

・電車：名鉄「西浦駅」より車で約5分（送迎あり・要事前連絡）

・車：東名高速「音羽蒲郡IC」「岡崎IC」より約35分

・主要都市から：東京駅から約2時間30分、新大阪駅から約2時間10分(新幹線利用）

【近隣の観光スポット】

・西浦園地(https://www.gamagori.jp/spot/780)（徒歩圏）

三河湾を一望できる展望スポット。夕景が美しく、散策に最適。

・西浦パームビーチ(https://aichinow.pref.aichi.jp/spots/detail/1384/)(徒歩圏）

白砂が続く海岸。春秋は散歩、夏は海水浴に人気。

・西浦潮干狩り会場(https://aichinow.pref.aichi.jp/spots/detail/1150/)(徒歩圏）

春の人気レジャー。アサリを採れる西浦海岸は家族連れに好評。

・竹島(https://www.gamagori.jp/special/takeshima)（車で約20分）

国の天然記念物。八百富神社や遊歩道が魅力。

・ラグーナテンボス(https://www.lagunatenbosch.co.jp/index.html)（車で約25分）

ショッピング、温泉、アトラクションが楽しめる複合施設。

・豊臣秀吉 大河ドラマ館(https://j-lppf3.jp/nagoya-nakamura-toyotomi/d-museum.html)（車で約40～50分）

現在放送中の大河ドラマで注目度が急上昇。歴史好きやファミリーに人気。

・ジブリパーク(https://ghibli-park.jp/)（車で約60～80分）

スタジオジブリの世界観を体験できる大型施設。カップル・家族・インバウンドにも好評。

貸切風呂からの眺望西浦遊園地10階スカイラウンジ10階スカイラウンジ客室（露天風呂付）10階スカイラウンジ