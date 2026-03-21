三河湾360度の大パノラマに、春が咲く。天下の絶景ホテル東海園「桜ウィーク」3/20～4/5開催
最上階パノラマスカイラウンジからの絶景
写真はイメージになります
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西浦温泉パームビーチを見下ろすホテル東海園
三河湾を360度見渡す圧巻のロケーションを誇るホテル東海園（愛知県蒲郡市西浦町）では、春の訪れに合わせて「桜ウィーク」を開催いたします。館内や客室からは、海と桜を同時に望む日本でも稀な絶景が広がり、春の三河湾が最も美しく輝く季節をお楽しみいただけます。
全室オーシャンビューの客室では、夕景から朝日まで移ろう海の表情を眺めながら、特別な春の滞在をお過ごしいただけます。
公式サイト :
http://www.toukaien.co.jp/
■春の美食味わう「桜ウィーク」●お花見ランチバイキング(https://www.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=23000006&ty=lim&plan=422&lan=JPN)
都市では出会えない“海と桜の春時間”を、気軽に体験できます。満開の桜を眺めながら、春の味覚を心ゆくまでお楽しみいただけます。
・開催日時：
2026年4月4日(土)～5日(日)
11:30～13:30
・料金：大人 4,000円～（税込）
パノラマスカイラウンジ
● ディナーバイキング(https://www.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=23000006&ty=lim&plan=529,167,478,432&lan=JPN)プラン(https://www.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=23000006&ty=lim&plan=529,167,478,432&lan=JPN)
夕景に染まる三河湾を眺めながら楽しむディナーバイキング。季節の味覚を贅沢に味わえる人気企画です。
・開催日：
2026年3月20日(金)、21日(土)
28日(日)、4月4日(土)
・料金：17,500円～（税込）
（大人4名利用時 1室1名様あたり）
コンベンションホール
●お花見会席
料理長が厳選した春の食材を丁寧に仕上げた会席料理。特別な日にもふさわしい華やかな春の味わいをご提供します。
※桜ウィーク中は、通常日はお花見会席となります。
ひきづり鍋
■春のひとときを彩る館内イベント
●春のミニコンサート
春の訪れを感じるミニコンサートを開催。旅の時間をより豊かに演出します。
・開催日時：
4月4日(土) 昼の部 15:30～／夜の部 20:30～
4月5日(日) 昼の部 15:30～
●日帰りでも楽しめる絶景大浴場入浴
三河湾を一望する絶景大浴場は、日帰りでも利用可能。気軽に春の海と桜を楽しめます。
都市では出会えない“海と桜の春時間”を、気軽に体験できます。
大理石風呂
檜風呂
露天風呂
● ウェルカムドリンク●サクラリキュールカクテル●Spring Bonfireと焼きマシュマロ●夜鳴きラーメン
テラス
三河湾を望むロビー
■ 開催概要
・期間：2026年3月20日～4月5日
・場所：ホテル東海園（愛知県蒲郡市西浦町大山）
・内容：宿泊プラン、ランチバイキング、ディナーバイキング、会席、
ミニコンサート、日帰り入浴プラン
・特長：全室オーシャンビュー、三河湾360度の絶景、海と桜の同時体験
【アクセス】
・電車：名鉄「西浦駅」より車で約5分（送迎あり・要事前連絡）
・車：東名高速「音羽蒲郡IC」「岡崎IC」より約35分
・主要都市から：東京駅から約2時間30分、新大阪駅から約2時間10分(新幹線利用）
【近隣の観光スポット】
・西浦園地(https://www.gamagori.jp/spot/780)（徒歩圏）
三河湾を一望できる展望スポット。夕景が美しく、散策に最適。
・西浦パームビーチ(https://aichinow.pref.aichi.jp/spots/detail/1384/)(徒歩圏）
白砂が続く海岸。春秋は散歩、夏は海水浴に人気。
・西浦潮干狩り会場(https://aichinow.pref.aichi.jp/spots/detail/1150/)(徒歩圏）
春の人気レジャー。アサリを採れる西浦海岸は家族連れに好評。
・竹島(https://www.gamagori.jp/special/takeshima)（車で約20分）
国の天然記念物。八百富神社や遊歩道が魅力。
・ラグーナテンボス(https://www.lagunatenbosch.co.jp/index.html)（車で約25分）
ショッピング、温泉、アトラクションが楽しめる複合施設。
・豊臣秀吉 大河ドラマ館(https://j-lppf3.jp/nagoya-nakamura-toyotomi/d-museum.html)（車で約40～50分）
現在放送中の大河ドラマで注目度が急上昇。歴史好きやファミリーに人気。
・ジブリパーク(https://ghibli-park.jp/)（車で約60～80分）
スタジオジブリの世界観を体験できる大型施設。カップル・家族・インバウンドにも好評。
貸切風呂からの眺望
西浦遊園地
10階スカイラウンジ
10階スカイラウンジ
客室（露天風呂付）
10階スカイラウンジ