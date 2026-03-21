日本の21酒蔵が香港に集結！日本酒の祭典SAKEPOP初開催

SAKE HANABI TRADING LIMITEDSake Incident Trading（本部：香港、代表：Sung Yip）は、日本酒の祭典SAKEPOPを香港で初開催いたします。本イベントには日本各地の21社の酒蔵代表が香港に集結し、日本酒類の大きなマーケットである香港にて直接消費者の方に日本酒やクラフトサケを提供します。 https://sakepophk.com/

SAKEPOP2026

SAKEPOP2026は香港の日本酒類専門販売会社Sake Incident Tradingの主催、SOGO Hong Kong/ 釧Kushiroのスポンサーのもと、香港の最新スポットKAI TAK地区のThe Twin Tower I 9Fにて3月27日から3月29日まで開催されます。

日本から21酒蔵が参加する本イベントでは、香港の消費者の皆様が専用グラスを購入して1杯から様々な日本酒を楽しんでいただけます。また、B2Cの消費者の皆様だけではなく、香港やマカオの大手レストラングループ、ホテル関係者を招待しており、本イベントを通してさらに多くの場所で日本のお酒を楽しむことができるようになることを目指しております。

当日は直接消費者の皆様が日本の酒蔵代表とコミュニケーションを取っていただけるようなイベントプログラムも準備しており、本イベントを通してさらに多くの香港の皆様に日本のお酒を広めていきます。

参加酒蔵一覧

八戸酒造株式会社『陸奧八仙』| 青森県

株式会社佐藤佐治右衛門『やまと桜』 | 山形県

米鶴酒造株式会社『米鶴』| 山形県

菊の司酒造株式会社『innocent』| 岩手県

秋保ハートロックサケ株式会社『磊眞』| 宮城県

有限会社松蔵屋『UMA Lab.』| 茨城県

Lagoon Brewery『翔空』| 新潟県

島岡酒造株式会社『群馬泉』| 群馬県

株式会社 富川酒造店『忠愛』| 栃木県

岩瀬酒造株式会社『岩の井i240』| 千葉県

株式会社小野酒造店『夜明け前』| 長野県

杉の森酒造株式会社『narai』| 長野県

株式会社三千盛『三千盛』| 岐阜県

小町酒造株式会社『長良川』| 岐阜県

武内合資会社『一滴千山』| 岐阜県

株式会社福井弥平商店『萩乃露』| 滋賀県

浪乃音酒造株式会社『Te to Te』| 滋賀県

株式会社LINNE『800』| 京都府

株式会社リーフ・パブリケーションズ 『AssemblageClub』| 京都府

京都蜂蜜酒醸造所『The MEAD』| 京都府

足立農釀『MIYOI』| 大阪府

開催概要

イベント名：Sake Pop Hong Kong 2026

開催場所：香港九龍啟徳協調道12號 雙子匯 1期 9樓 SITE C

スケジュール：2026年3月27 (金)～3月29 (日): 14:00 - 22:00

主催：Sake Incident Trading

スポンサー：SOGO Hong Kong，釧Kushiro