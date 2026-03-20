「混血のカレコレ」×カラオケショップ JOYSOUNDコラボキャンペーン開催決定！

株式会社Plott

IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行う株式会社Plott（本社：東京都千代田区、代表取締役：奥野翔太、以下「Plott」）が制作を手がけるショートアニメ「混血のカレコレ」と、全国にカラオケ店舗を展開する株式会社スタンダード（本社：東京都港区、代表取締役社長：小林克章）が運営するカラオケショップ JOYSOUNDとのコラボキャンペーンを、2026年3月31日（火）より開催いたします。

東京・大阪2店舗に「混血のカレコレ」の世界観で彩ったカラオケコラボルームがオープンするほか、全国66店舗でのオリジナルコラボドリンク展開。さらに一部店舗とオンラインストアにて描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ販売も予定しています。

■ コラボキャンペーン概要

実施期間：2026年3月31日（火）～2026年5月31日（日）

※開始・終了時間は各店舗の営業時間に準じます

キャンペーンサイト：https://shop.joysound.com/campaign/karekore/

■ コラボルーム

「混血のカレコレ」ファンにはたまらない没入空間。ルーム内の壁面・テーブル・ドアに至るまで作品の世界観で彩られた、東京・大阪限定のカラオケコラボルームがオープンします。

【実施店舗】

・東京：JOYSOUND池袋西口公園前店

・大阪：JOYSOUNDなんば戎橋店

※画像はイメージです

※混雑が予想されるため、WEB専用予約ページにて事前予約をお願いします

※ご利用は「2名様以上」「原則最大2時間」。当日の予約状況により延長可能な場合あり

※1名様でのご利用の場合、2名様分の室料が発生します（WEB予約時は2名を選択）

■ コラボドリンク

「混血のカレコレ」のキャラクターをイメージした全5種のオリジナルドリンク【各750円（税込）】を、全国66店舗で展開。コラボルーム以外からも注文可能です。

■ コラボドリンク特典ノベルティ

※全てノンアルコール ※盛り付け・器が写真と異なる場合があります

コラボドリンク1品ご注文につき、オリジナルコースター（全10種）をランダムで1枚プレゼント！

■ オリジナルグッズ販売

※コースターの絵柄は選べません ※なくなり次第終了

描き下ろしイラストを使用したコラボキャンペーン限定グッズを、JOYSOUND10店舗の店頭およびオンラインストア（完全予約制）にて販売。

【商品ラインナップ】

・アクリルスタンド 全5種 各1,430円（税込）

・缶バッジ 全5種／ランダム 550円（税込）



【店頭販売期間】

2026年3月31日（火）～2026年5月31日（日）

【オンライン予約受付期間】

2026年3月31日（火）11:00～2026年4月26日（日）23:59

※グッズはカラオケ利用なしでも購入可

※販売期間中であっても、上限数に達し次第品切れとなる場合があります

※店頭販売は一部店舗のみ。ご購入個数制限あり

※オンラインストア予約販売の詳細はキャンペーンサイトにてご確認ください

■ コラボキャンペーン実施店舗

【コラボルーム（2店舗）】

・東京：JOYSOUND池袋西口公園前店

・大阪：JOYSOUNDなんば戎橋店



【コラボドリンク販売実施店舗（66店舗）】

カラオケショップ JOYSOUND 64店舗／ゆう遊空間 2店舗

※コラボドリンクテイクアウト実施店舗・オリジナルグッズ販売店舗はキャンペーンページでご確認ください

https://shop.joysound.com/#SHOPAREA

■ 『混血のカレコレ』について

『混血のカレコレ』は、地球ごと異世界転生した世界・異宙を舞台に、「カレコレ屋」を営む3人の物語。友情と成長、そして強大な敵とのバトルを描いたストーリー編も好評を博しています。現在、YouTubeチャンネル登録者数は293万人（2026年3月時点）を突破。楽曲・コミカライズなど、YouTube外への展開も加速中です。



YouTube：https://www.youtube.com/@karekoreya

X：https://x.com/karekoreya

TikTok：https://www.tiktok.com/@karekoreya_official

■ 株式会社Plottについて

ショートアニメを中心にIPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行っているクリエイティブ企業です。主にYouTubeやTikTokにおけるアニメ作品や、webtoon（※）作品のプロデュース・制作を行っています。「日常に温度を。世界に熱狂を。時代に灯火を。」を理念とし、日本を代表する次世代のクリエイティブ企業を目指しています。これまで数多くのIPコンテンツを世に送り出し、YouTube領域では累計チャンネル登録者1,200万人、累計再生回数150億回を突破しています。SNSユーザーに届くコンテンツを軸として、グッズ・ゲーム・音楽・コミック・ノベルなど幅広いメディアミックス展開をしています。

※ webtoonは、NAVER WEBTOON Ltd.の登録商標です。

■ 会社概要

株式会社Plott（Plott Inc.）

代表取締役：奥野翔太

設立：2017年8月2日

所在地：東京都千代田区神田錦町2-4 ダヴィンチ小川町5F

公式サイト：https://plott.tokyo/



