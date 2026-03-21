【9404円ゲット】 Teclast 10インチ Android 15 タブレット『P33』を期間限定の低価格でお得に購入可能！ Amazonセール開催(3/13から3/26まで)

GUANGZHOU SHANGKE INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED詳細を見る :https://geni.us/richangP33

モデル：Teclast P33

リンク：https://geni.us/richangP33(https://geni.us/richangP33)

通常価格：12870円

割引：27%

イベント価格：9404 円

セール期間：3月13日(金)～3月26日(木)

【6000mAh大容量バッテリー搭載、外出でも心配無用＆10.1インチ大画面・映像美と高操作性を両立】TECLAST アンドロイド15 タブレット P33 は、その小さなボディに6000mAhの大容量バッテリーを搭載しています。わずかな535g重量では通勤でも持ち運べます。バッテリーの持ちを心配する必要はありません。

【Widevine L1タブレット-IPS HD画面＆無線投影+児童守護】TECLAST android 15 タブレット 10インチはWidevine L1対応して、Amazon Prime ビデオ、Disney+huluなどが高画質で視聴可能であることを示しています。（HDでの再生に対応していないNetflix）。無線投影にも対応しており、大きなTVにも簡単に接続できます。タブレット10インチandroid 電子書籍、動画視聴、WEB会議、オンライン授業など幅広い用途で、日常を快適にサポートします。

【Wi-Fi 6 ＆Bluetooth 5.4 対応＆GMS認証】TECLAST アンドロイド タブレット P33は、2.4GHと5GHzのWI-FI 6 +Bluetooth 5.4+タブレット 10インチ Wi-Fi 6 モデル TECLAST android 15 タブレット 10インチは、2.4GHz/5GHzのWi-Fiサポートしており、どこでも安定した高速接続を実現し、快適なオンライン体験を保証します。

【9GB+64GB+1TB TF拡張・Android 15 GO 搭載10インチ タブレット】TECLAST P33 タブレットは4GB＋6GBの仮想メモリーRAMと64GBのROMは、ほとんどの使用シーンで十分すぎるほどで、さらに1TBのメモリーカードを追加してストレージを増やすこともできる。

【高性能A333-A73大コア搭載、快適操作を実現、何をしてもサクサク】TECLAST タブレット P33 は Allwinner 社の高性能チップ「A333」を搭載。A73大コア1基 + A53省電力コア4基）を採用しており、効率とパフォーマンスのバランスに優れています。

詳細を見る :https://geni.us/richangP33

Teclast創立の周年記念を祝して、公式Twitterアカウント(https://x.com/TeclastJapan)にてプレゼントキャンペーンを開始いたしました！ぜひご参加ください！

Teclast

Teclast（会社「商科グループ」の子ブランド）は1999年に設立し、「デジタルライフをより多くの人に楽しんでもらいます」をコアアイデアとして、Teclast良質なタブレットとノートパソコンを中心に展開を広げ、現在では、すでに一億以上のユーザーを持つブランドに成長しております。



我々は、より多くのユーザーに信頼性の高い、個性的で、コスパの高い製品を楽しんでいただけるよう、技術革新・製品開発からプロモーション・販売まで一貫したサービスを提供します。



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