ぶいすぽっ！所属の兎咲ミミ＆八雲べにとのコラボイベント後半戦スタート！

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」は、2026年3月7日（土）より、次世代 Virtual esports Project『ぶいすぽっ！』所属タレントの「兎咲ミミ」「八雲べに」とのコラボイベントを開催いたしました。3月21日（土）より本イベントの後半「八雲べに」コラボがスタートいたします。

■コラボイベント概要

ぶいすぽっ！所属の兎咲ミミと八雲べにとのコラボイベントを開催中！期間中は描きおろし衣装を使用したゲーム内アバターや称号、オリジナルアクリルスタンドが応募景品として登場いたします。

イベント限定ミッションやログインボーナスでは、称号やアバター、オリジナルアクリルスタンドの景品応募券が獲得可能です。またランキングイベントでも上位入賞でオリジナルアクリルスタンドが確定で獲得できます。

ゲーム内のデザインをカスタマイズできる着せ替え機能や、本イベント限定のコラボボイスも配信しており、ファン必見のイベントとなっております。

ぜひこの機会に無料パチンコ・パチスロアプリ777Realをプレイしてみてください！

【イベント期間】

八雲べにコラボ期間：3月21日（土）～4月3日（金）

※詳細は777Realの公式Xまたはゲーム内の特設ページをご確認ください。

■描きおろし衣装

本イベントでは限定の描きおろしイラストを使用したアバターやアクリルスタンドが登場いたします。777Realでしか手に入らない、いつもと違ったお二人のアイテムをぜひGETしてください！

■ぶいすぽっ！とは

「ぶいすぽっ！」は、ゲームに本気で取り組み、ゲーム、esportsという共通言語を通じて、挑戦や努力によって応援してくださる皆様に新しい一歩を踏み出すきっかけを届ける、次世代Virtual esports Projectです。

VTuberとしての配信活動、esports大会への出場、アニメなど、様々なメディアミックスを展開しています。

＜公式リンク＞

・HP：https://vspo.jp/

・X：https://x.com/Vspo77/

・YouTube：https://www.youtube.com/@Vspo77/

・兎咲ミミ YouTube：https://www.youtube.com/@tosakimimi3369

・八雲べに YouTube：https://www.youtube.com/@八雲べに(https://www.youtube.com/@%E5%85%AB%E9%9B%B2%E3%81%B9%E3%81%AB)

(C)ぶいすぽ

■「777Real」とは

・URL：https://app.adjust.com/q346tad

※上記URLはスマートフォン専用のURLです。

・公式サイト：https://www.777real.net/

・公式SNS：https://x.com/777Realofficial

「777Real」は基本プレイ無料のスマートフォン向けパチンコ・パチスロアプリです。

アプリをプレイして出玉を増やすと、景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」がもらえます。

この「PG」を消費してここでしか手に入らない限定品やギフトコード、ゲーム内アイテムなど

様々な景品へ応募できます。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。