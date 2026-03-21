待望のリアル開催！「獅白杯 - オフライン -」へナッシュが協賛～食事からストリーマーの健康をサポート～

ナッシュ株式会社

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションに掲げ、手軽に美味しく栄養管理ができる冷凍宅配食サービス「nosh(ナッシュ)」を提供するナッシュ株式会社（本社：大阪市、代表取締役：田中 智也）は、ホロライブ所属のVTuber“獅白ぼたん”主催のイベント「獅白杯 - オフライン -」へ協賛します。なお、本協賛を記念し、新規購入で総額5,000円OFF(※)となるほか、「獅白杯 - オフライン -」オリジナルタンブラーが3名様に当たるプレゼントキャンペーンを3月20日(金)から期間限定で実施します。

▼新規購入で総額5,000円OFFの対象クーポンはこちら

特設ページURL：

https://nosh.jp/landing/shishirohai?utm_source=Youtuber&utm_medium=PR&utm_campaign=Shishirohai4th&utm_content=20260320_press&utm_term=coupon421(https://nosh.jp/landing/shishirohai?utm_source=Youtuber&utm_medium=PR&utm_campaign=Shishirohai4th&utm_content=20260320_press&utm_term=coupon421)

視聴URL :https://www.youtube.com/@ShishiroBotan

（※）本クーポン施策は初回購入の方のみ適用。「総額5,000円OFFクーポン」の有効期限は、初回購入日から12週間で、1回の注文につき利用できるクーポンは1枚です。

チャンネル登録者数156万人を超え、国内でトップクラスの人気を誇るホロライブ所属のVtuber“獅白ぼたん”が主催する「獅白杯」は、プロゲーマーやストリーマーを招待し、実力別トーナメントや公募枠を設けた、実力者から初心者まで楽しめる人気オンライン・ストリーマーイベントです。

このたび、オンライン配信に留まらず、待望のリアル開催が決定した「獅白杯 - オフライン -」へnoshが協賛。本イベントは2Daysで行われ、各日程で様々なコンテンツが実施されます。Day1の「獅白杯4th」は、3人1チームで構成され、全8チームによるダブルエリミネーショントーナメントが開催されます。Day2の「獅白杯オフライン～東西対抗戦～」では、獅白ぼたんとラプラス・ダークネスが東西に分かれ、チームメンバーと共に対決を行います。歴代の獅白杯を彩った"猛者"たちが集結するほか、"公募枠"から参戦するプレイヤーにも注目が集まります。

当社はこれまで、配信に多くの時間を費やし不規則になりがちなストリーマーの健康を、”食事”を通じてサポートするべく、eスポーツイベント等への協賛を積極的に行ってまいりました。配信者だけでなく、視聴者の皆様も食事に対して手軽さを求める傾向にあり、ナッシュのサービスと親和性が高いと考えております。

今後も当社は、健康的な食事を届ける「nosh」の提供を通じ、ストリーマーや視聴者の皆様を多方面からサポートしてまいります。

◼️「獅白杯 - オフライン -」×ナッシュ 協賛概要

本イベントへの協賛を記念し、「nosh」の商品がお得な価格でご購入いただけるほか、他では手に入らないオリジナルグッズのプレゼントキャンペーンも実施します。この機会にぜひご利用くださいませ。

１.新規購入で「総額5,000円OFF」

「獅白杯 - オフライン -」協賛特設ページからの新規購入で初回購入時2,000円、以降2～4回目購入毎に1,000円OFFの総額5,000円OFFで購入いただけます。

特設ページURL：

https://nosh.jp/landing/shishirohai?utm_source=Youtuber&utm_medium=PR&utm_campaign=Shishirohai4th&utm_content=20260320_press&utm_term=coupon421(https://nosh.jp/landing/shishirohai?utm_source=Youtuber&utm_medium=PR&utm_campaign=Shishirohai4th&utm_content=20260320_press&utm_term=coupon421)

※本クーポンは、初回購入の方のみ適用されます。

※「総額5,000円OFFクーポン」の有効期限は、初回購入日から12週間です。

※1回の注文につき利用できるクーポンは1枚です。

２.「獅白杯 - オフライン -」コラボデザインのオリジナルグッズが当たるWチャンス

さらに、本特設ページからの新規購入いただいた方の中から、抽選で3名様に、「獅白杯 - オフライン -」オリジナルタンブラーをプレゼントします。

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

Wチャンスキャンペーン対象応募期間：2026年3月20日(金)～4月30日(木)

◼️「獅白杯 - オフライン -」イベント概要

イベント名：獅白杯 - オフライン -

開催日程：2026年4月11日(土)11:00開場 12:00開演 21:00終演予定

2026年4月12日(日)11:00開場 12:00開演 20:30終演予定

※公演時間は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

開催形式：オフライン

会場：横浜BUNTAI

イベント詳細は下記よりご覧ください。

https://shishirohai-offline.hololivepro.com/

◼️ナッシュ株式会社について

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう約100種類の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年12月には累計販売食数1.5億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。

社名 ：ナッシュ株式会社

所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F

代表者 ：代表取締役 田中 智也

設立 ：2016年6月

事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売

会社URL ：https://nosh.jp/



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