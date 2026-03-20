「ESCAPE.ID」のユーザー登録者数が3月20日現在130,000名を突破！

ＥＳＣＡＰＥ合同会社

ESCAPE合同会社（所在地：東京都品川区、統括プロデューサー 佐々木 翼）の運営する謎解き・脱出ゲームに特化したポータルサイト「ESCAPE.ID」は、2026年3月20日現在、ユーザー登録者数が130,000名を突破したことをお知らせいたします。

登録者数が130,000人を突破しました。

２０２６年が始まって３ヶ月、新規登録者数は変わらず増加傾向にあり、スタンダード会員・ライト会員のどちらも順調にその数を増やしています。謎解き・脱出ゲーム専門メディア「ESCAPE.GUIDE」においても、月に１０本以上の投稿を維持しながら、プレイレポートだけでなく新イベントの告知や業界に一歩踏み込んだ情報の発信を続けてまいります。

■ESCAPE.IDの更なるサービス改善へ

ESCAPE.IDはでは、現在よりよいサービスとするためのUI・UX改良を進めており、4月以降に大きな発表を控えています。日本の謎解き・脱出業界を次なるステージへと進めるべく、これからも謎解き・脱出ゲームの参加者・主催者どちらにも寄り添う”謎解き文化のインフラ”として、新しいサービスを続々と展開予定です。

ESCAPE.ID公式サイト

https://escape.id/

ESCAPE.ID公式X (旧Twitter)

https://x.com/_ESCAPE_ID_

【ESCAPE 合同会社】

ESCAPE合同会社は、東京大学の謎解き制作団体出身メンバーを中心に立ち上げられた”謎解き文化のインフラ”を創造し、運営するクリエイティブチームです。