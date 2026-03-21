MORE STAR、グループコンセプト“WITH KAWAII”を描いたラブポップチューン「相ラブユー」リリース

アソビシステム株式会社

昨年12月にアイドルプロジェクト KAWAII LAB.よりデビューしたMORE STAR（モアスター）が、新曲「相ラブユー」を2026年3月21日（土）に配信リリースした。

MORE STARは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9名によるアイドルグループ。全員がKAWAII LAB. MATES出身で、最年少16歳、最年長20歳、平均年齢は18歳のメンバーで構成されており、グループ名には、そんな未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと（MORE）」成長し、「輝き・憧れ（STAR）」の存在へなれるようにという想いが込められている。“WITH KAWAII”をコンセプトに掲げ、この9人だからこそ届けられる“KAWAII”を、ファンと一緒に探し、創り上げていく。

本作は、MORE STARのコンセプト“WITH KAWAII（いつも一緒に）”という思いを、ストレートに表現したラブポップチューン。誰かを想う気持ちと、誰かに想われているあたたかさ、お互いに想い合う関係性「相思相愛」をまっすぐな言葉で描いており、リズミカルなメロディラインに乗せてキュートに届ける。思わずキュンとしてしまう“告白”にも注目してほしい。

なお、7月7日（火）に豊洲PITにて開催されるMORE STARの1st ワンマンライブは、現在プレイガイド最速先行受付中。最新情報は公式SNSをチェックしよう。

＜リリース概要＞

MORE STAR 6th Digital Single「相ラブユー」

配信日：2026年3月21日（土）

配信URL：http://kawaii-lab.lnk.to/Mutual_love

＜ライブ情報＞

『MORE STAR 単独ライブ 2nd STAR』

日程：2026年4月14日（火）

会場：ヒューリックホール東京

【プレイガイド最速先行 受付中】

URL：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2610741

受付期間：2026年3月20日（金祝）18:00～2026年3月23日(月) 23:59

『MORE STAR 1st ワンマンライブ』

日程：2026年7月7日（火）

会場：豊洲PIT

【プレイガイド最速先行 受付中】

URL：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2607050

受付期間：2026年3月20日（金祝） 18:00～2026年3月29日(日) 23:59

＜MORE STAR Profile＞

9人組アイドルグループ「MORE STAR（モアスター）」。

メンバーは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9名。

アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」より、誕生したアイドルグループ。

グループのプロデューサーは、元むすびズムのリーダーとしてのアイドル活動を経て、「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーを務め、モデル・タレントとして活動する木村ミサ。

最年少16歳、最年長20歳、平均年齢は18歳という若いメンバーで構成されており。グループ名には、そんな未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと(MORE)」成長し、「輝き・憧れ(STAR)」の存在へなれるようにという想いが込められている。

HP：https://morestar.asobisystem.com/

X：https://x.com/MORE_STAR_

Instagram：https://www.instagram.com/more_star__/

TikTok：https://www.tiktok.com/@more_star_

YouTube：https://www.youtube.com/@MORE_STAR1212