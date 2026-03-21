●1000個限定●Honda Monkeyを再現したキーチェーン、BLACK EDITION が「大阪モータサイクルショー」にて展示・販売決定
Honda モンキーキーチェーン
大人気バイクの「Honda Monkey」が3Dで作りこまれたチャームがきらめくキーリング、BLACK EDITION が「大阪モーターサイクルショー2026」にて展示・販売決定！高級感のあるしっかりとしたつくりに、「Monkey」 のロゴプレートつき。
重厚感のある仕上がりの「Honda Monkey 3D キーチェーン」がノリモノ雑貨ブランド CAMSHOP.JP（キャムショップ）より登場。大阪モーターサイクルショー2026にて展示・販売決定！
1000個限定生産となるキーリングは、シルバーメッキがしっとりとした輝きを放つ高級感のある仕上がりで、ひとつひとつにシリアルナンバーが刻印されています。
3DキーチェーンシリーズはHonda スーパーカブ 50、Hondaスーパーカブ C250、ハンターカブ CT250に続き、4つ目のデザインとなる。
Honda公認ライセンスを取得した本製品は「Monkey」の刻印入りのプレートがきらめく3チャーム仕様。
Hondaのウイングマークチャームの裏面には「Two Wheels, Endless Roads」の文字が刻まれています。
遊び心たっぷりのデザインでありながらも、高級感のある仕上がりで、年齢層を問わずMonkeyファンが楽しめる作りとなっています。
ボックス入りなので、大切な方へのギフトにも選びやすくなっています。
人気バイクであるHonda Monkeyをキーホルダーとしてお楽しみください。
商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n)
大阪モーターサイクルショー2026
・開催日時
2026年
3月20日（金） 10:00～17:00
3月21日（土） 10:00～17:00
3月22日（日） 10:00～17:00
・開催場所
インテックス大阪 1・2号館、屋外特設会場
CAMSHOP.JP ブース：B14
Honda モンキーキーチェーン
Honda モンキーキーチェーン
Honda モンキーキーチェーン
Honda モンキーキーチェーン
Honda モンキーキーチェーン
Honda モンキーキーチェーン
・Honda Monkey 3Dキーホルダーが大阪モーターサイクルショーに登場
・1000個限定生産
・ミニカーのような遊び心あるデザイン
・しっかりとした重厚感あるつくり
・Hondaオフィシャルライセンス取得商品
商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n)
ブランド紹介
CAMSHOP.JP（キャムショップ）
株式会社フェイスが運営する“ノリモノ雑貨”専門ブランド。HondaやSuzukiなど国内自動車メーカーの公式ライセンスを取得し、限定アイテムを展開しています。
オフィシャルサイト：https://camshop.jp/
商品ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=)
CAMSHOP.JP
販売元会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：076-287-6593(#)
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