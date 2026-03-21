前回7日で1,000個完売のおもちゃAED「トイこころ」、再販開始1日で1,600個突破。子どもからAEDを広げる新しい命の教育に大きな反響

株式会社坂野電機工業所

2024年11月の初回販売では、1,000個が7日間で完売。今回はその記録を大きく上回るペースで立ち上がっており、改良版として用意した限定3,000個のうち、初日で半数を超える反響となりました。

この動きは、子どもの頃からAEDを身近にするという新しい命の教育に対する関心が、着実に広がっていることを示しています。

「トイこころ」とは。遊びながら、命を守る行動にふれる体験型おもちゃ

「トイこころ」は、心肺蘇生（心臓マッサージ）の擬似体験やAEDの操作を、遊びの中で自然に学べる体験型おもちゃです。お気に入りのぬいぐるみを助ける“レスキューごっこ”を通して、子どもたちは命の大切さや救助の基本にふれていきます。

「AEDは難しそう」「自分に使えるか分からない」。多くの人がそう感じるのは、触れたことがないからです。だからこそ、子どものうちから日常の中で親しむことに意味があります。

遊びの延長でAEDや心肺蘇生に触れる体験は、将来いざという時に動ける“こころ”を育てるきっかけになります。

1日で1,600個突破。これは、ただの販売数ではなく「AEDが広がり始めた数」

前回、7日間で1,000個完売という大きな反響をいただいた「トイこころ」。今回の再販では、その記録を初日で大きく上回る勢いとなりました。

1日で1,600個。

この数字は、単に商品が売れた数ではありません。

それは、1,600の家庭で「AEDって何？」「どうやって人を助けるの？」という会話が生まれ始めている数です。

それは、1,600人の子どもたちが、命を守る行動を“遠い知識”ではなく、“自分の手で触れたことのあるもの”として受け取り始めている数でもあります。

今回の反響は、私たちにとっても大きな手応えとなりました。

AEDをもっと自然に、もっと日常の中で知ってもらう入口として、「トイこころ」が確かな役割を持ちはじめていることを実感しています。

目指すのは、7日で3,000個。その先にあるのは、3,000の家庭内訓練施設

トイこころが目指しているのは、おもちゃとして広がることだけではありません。

このおもちゃが3,000家庭に届くことは、日本中に3,000箇所の“家庭内訓練施設”が生まれることでもあると、私たちは考えています。

リビングで、日常の中で、親子でAEDの存在に触れられる。

その環境が増えること自体が、未来の救命行動を変えていく一歩になるからです。

大人がAEDの使用をためらう理由のひとつは、「やったことがないから怖い」という不安です。

しかし、子どもの頃から

知っている → 触ったことがある → だから動ける

という流れをつくることができれば、そのハードルは大きく変わります。

今回の1,600個突破は、その未来に向かう確かな加速です。

そして私たちは今、この勢いを7日で3,000個という形につなげることで、「子どもからAEDを広げる取り組み」が社会に必要とされていることを、さらに示していきたいと考えています。

開発者コメント

株式会社坂野電機工業所 代表取締役社長 坂野恭介

「正直、初日でここまでの反響になるとは思っていませんでした。驚きもありますが、それ以上にうれしい気持ちが大きいです。

AEDを知るきっかけが、これだけ多くの家庭に広がっていること自体が、大きな希望だと感じています。『トイこころ』を通して、子どもからAEDを知ることが当たり前になる社会に少しでも近づけるよう、ここからさらに広げていきたいです。」

商品概要

商品名：トイこころ

内容：遊びながら心肺蘇生やAEDの基本動作にふれられる体験型おもちゃ

販売数：限定3,000個

販売開始：再販受付中

備考：予定数に達し次第、受付終了

予約・購入ページ

＜https://toycocoro.com/2026/shop_lp＞

会社概要

会社名：株式会社坂野電機工業所

所在地：北海道北見市

代表者：代表取締役社長 坂野恭介

本件に関するお問い合わせ先

株式会社坂野電機工業所

担当：坂野 恭介

TEL：0157-23-7561

Email：＜info@sakano-denki.com＞

公式サイト：＜https://sakano-denki.com/＞