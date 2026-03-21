アドベンチャーライダー必見の軽量・高剛性チタン仕様！アクラポビッチ新作フットペグ

株式会社プロト

クルマ・オートバイ・アウトドア用品の企画・輸入・販売を行う株式会社プロト（本社：愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5、代表：近藤芳光、以下プロト）から、アクラポビッチ アドベンチャーフットペグセット チタンを発売開始いたしました。

アクラポビッチ

スロベニアに本社を置く高性能エキゾーストシステムメーカー、アクラポビッチは、その高度な技術とレースで培った経験を活かし、新たな製品カテゴリーとしてアドベンチャーバイク向けのチタンフットペグを開発しました。これまで主にマフラーで名を馳せてきたアクラポビッチが、軽量チタン加工技術をフットペグに応用し、ライダーにこれまでにない体験を提供します。

アドベンチャーバイク向け製品に求められる要素

アクラポビッチ スリップオンライン チタン JMCA Tenere 700 23-24

アドベンチャーバイクは、オンロードからオフロードまで多様な走行状況に対応する万能性が求められます。そのため、フットペグには単なる足置きとしての機能だけでなく、ライダーの体重を確実に支える高剛性、長時間のライディングでの疲労軽減に繋がるグリップ力、そして過酷な環境に耐えうる耐久性が不可欠です。アクラポビッチのチタンフットペグは、これらの要素を高次元で満たすように設計されています。

チタン素材による軽量・高剛性の両立

アクラポビッチのフットペグは、航空宇宙産業でも使用される高品質なチタン素材を惜しみなく採用しています。これにより、軽量化を実現しながらも、路面からの衝撃やライダーの加重に耐えうる優れた高剛性を両立しています。アクラポビッチはマフラー開発で培ったチタン加工技術を活かしており、その製造過程では、チタン素材の研究、3DスキャナーやCAD/CAM/CAEツールを駆使し、緻密な設計と厳格な品質管理が行われています。

デザインと仕上げのこだわり

アクラポビッチ製品の魅力は、その優れた性能だけでなく、洗練されたデザインにもあります。チタンフットペグも例外ではなく、機能美を追求したミニマルなデザインは、アドベンチャーバイクのスタイリングをさらに引き立てます。チタンならではの質感は、所有する喜びも満たしてくれるでしょう。

ライディングでのメリット

アクラポビッチ製チタンフットペグに交換することで、以下のようなライディングへのメリットが期待できます。

運動性能向上: 車体全体の軽量化は、特にオフロードでの取り回しや、コーナリング時のバイクの挙動に良い影響を与えます。高剛性による安定したライディング: 独自で開発をしたY字型、波状構造を採用し、広い面積から効率的な重量分散と制御性を実現することで、足裏から伝わるダイレクトな操作感は、正確なマシンコントロールを可能にし、安定したライディングに貢献します。

ラインナップ

HONDA CRF1000/1100L Africa Twin

YAMAHA Tenere 700

BMW R12/ nineT/ G/S R1300GS/Adventure

TRIUMPH TIGER SIREIES

HUSKVERNA Norden901

KTM Adventureシリーズ

DUCATI Multistrada

モーターサイクルショー2026 東京・名古屋各会場でもご覧いただけます。

第53回 東京モーターサイクルショー

【開催日時】

2026年3月27日（金）～3月29日（日）

【会 場】

東京ビッグサイト（西1.2.3.4ホール、アトリウム、西屋上展示場）

東京都江東区有明三丁目

【東京モーターサイクルショー】について詳しくはこちら(外部サイト)(https://www.motorcycleshow.org/)

第5回 名古屋モーターサイクルショー

【開催日時】

2026年4月10日（金）～4月12日（日）

【会 場】

Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

愛知県常滑市セントレア5丁目

【名古屋モーターサイクルショー】について詳しくはこちら(外部サイト)(https://motorcycle-show.jp/)

◆ 株式会社プロト について



株式会社プロトは、1981年4月に創業。二輪・四輪パーツ、そしてオートバイメーカー（PEVシリーズ）、輸入車両販売（E-BIKE含む）へとフィールドを拡大。現在は、車両（オートバイ・E-Scooter・E-BIKE）・部品・用品の総合商社となりました。



近年は、オリジナル車両ブランドZERO ENGINEERINGから大型オートバイの「ロードホッパー」を製造・販売したほか、「安心・安全・快適」をテーマにしたポジション系自社商品（エフェックス）の開発や、中古車再生事業、国内外から選び抜いた一流ブランドを取り扱うことで、オートバイライフとカーライフをトータル的にサポートしています。





【会社概要】

社名：株式会社プロト

本社所在地：〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5

代表取締役：近藤芳光

事業内容：

1) オートバイ、四輪等の部品、用品の企画、開発、製造、輸入、卸販売

2) オートバイの車両・用品輸入販売

3) 新興用品メーカーのプロデュースおよびジョイント展開

4) E-Bike（電動アシストサイクル）の輸入、卸販売

5) その他上記に関わる全ての事項 愛知ブランド企業 0913

創業：1981年4月1日

設立：1984年2月24日

HP：https://www.plotonline.com/