野球振興チャリティーオークション2026 第一弾開催中

株式会社中日ドラゴンズ中日ドラゴンズ ＃19高橋宏斗投手

昨年12月、球団公式カメラマン2名が撮影し、オフィシャルウェブサイト・球団公式SNSなどに掲載した写真の展示が行われました。

公式カメラマンならではの目線で撮影された写真は唯一無二です。

2025年の普段は見られない裏側や、皆さまと共に歩んだ軌跡を刻んだ一瞬を是非お手元に！

ウエスタン・リーグ日本一胴上げ

中日ドラゴンズでは、地域の子どもたちの健全な育成に貢献するとともに、スポーツの振興を図る活動を行っております。

また、これらの活動を通じた社会貢献・地域貢献の一環として、地域の皆さまと協力しながら、子どもたちの成長と健康を支え、各地域の活性化を目的として取り組んでまいります。



皆さまからの寄付金で、東海3県で行われている「キッズスクールキャラバン」で回る、幼稚園・保育園に通われるお子様に野球道具を寄付する予定です。



オークションは 2026年3月22日（日）23：00頃までです。

詳細を見る :https://auctions.yahoo.co.jp/recommend/topics/20260316/0000/