約200冊の絵本が集合「絵本の広場」開催中！

一般財団法人 公園財団

国営アルプスあづみの公園【堀金・穂高地区】では、2026年3月7日(土)～4月5日(日)の期間で「絵本の広場」を開催中です。

「あづみの学校 多目的ホール」に、絵本を楽しむスペースが登場。今年は「ともだち」をテーマに、「絵本美術館 森のおうち」と「安曇野ちひろ美術館」から借用した海外・国内の絵本約200冊を展示。懐かしいタイトルや、初めて見るタイトルなど様々な絵本が勢ぞろい。親子でゆっくりと読書をお楽しみいただけます。

「絵本の広場」

◇開催期間／2026年3月7日(土)～4月5日(日)

◇開園時間／9:30～17:00

◇場所／あづみの学校 多目的ホール

◇協力／絵本美術館 森のおうち・安曇野ちひろ美術館

また、期間中の土日祝日にはステージ＆パフォーマンスを開催します。

地元で活躍するパフォーマーや団体による楽しいパフォーマンスや絵本の読み聞かせ、人形劇などイベントが盛りだくさん。週末はぜひ、あづみの公園にお出かけください。

絵本のおはなし会

◇日時／3月22日(日)

11:00～11:30

◇協力／森のおうち ものがたりの教室

ホーボーズパペットシアター「チューコちゃんの結婚」

◇日時／3月28日(土)

11:00～11:45

◇出演／ホーボーズパペットシアター

名人芸こま回し「こまのサーカス」

◇日時／4月4日(土)・5日(日)

11:00～12:00

◇出演／こまのおっちゃん藤田由仁

【日本独楽(こま)博物館】

国営アルプスあづみの公園【堀金・穂高地区】について

国営アルプスあづみの公園【堀金・穂高地区】は、失われつつある安曇野の田園風景を保全・復元し、地域の自然・文化を短時間で体験できる拠点として、２つのゾーンで構成される公園です。

安曇野地域の田園風景や常念岳を中心とするアルプスの山岳景観を楽しみながら、豊かな水と大地が育んだ文化にふれることができる【田園文化ゾーン】。安曇野に伝わる懐かしい里山風景を再現しながら、人の生業のなかで育まれてきた生き物の保全、技術・文化などの体験機会の提供を通じて、安曇野の風土の継承につなげていく【里山文化ゾーン】。

季節に合わせた大規模の花畑や、自然の恵みを利用した体験プログラムなど、様々な楽しみ方ができます。

アルプスあづみの公園管理センター

国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区

長野県安曇野市堀金烏川33-4

電話：（0263）71-5511 FAX：（0263）71-5512

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管理運営

アルプスあづみの公園マネジメント共同体

（共同体代表：一般財団法人公園財団、構成員：大北農業協同組合、株式会社富士植木）