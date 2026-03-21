PUNK＆POPバンド SpecialThanks 結成20周年記念ベストアルバム発売＆全国ツアー開催決定

株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント

SpecialThanksが、結成20周年を記念し、ベストアルバムのリリースと全国ツアーの開催を発表した。本発表は、3月21日（土）に開催されたワンマンライブにて行われた。

Misaki Anita（Vo.Gt）、よしだたかあき（Dr.Cho）を中心に活動するPUNK&POPバンド・SpecialThanks。2005年の結成以来、メロディックパンクシーンで精力的に活動を続けてきた。

5月20日（水）に発売されるベストアルバム「YELLOW SUN -THE BEST-」は、バンド史上初となるベストアルバム！代表曲やライブ定番曲を含む全20曲を再レコーディングし、さらに未発表曲1曲を加えた全21曲を収録する。

CDリリースに加え、各種デジタル配信・サブスクリプションサービスでも同時配信される。

これまでの歩みを象徴する楽曲群が、現在の演奏力とサウンドプロダクションによって新たに生まれ変わり、スピード感とエモーションはそのままに、よりタイトで力強いサウンドへと進化。単なるベストアルバムにとどまらず、“現在のSpecialThanks”を提示するアニバーサリー作品となっている。

さらに、今作はこれまでSpecialThanksの楽曲に出会い、大切に想ってくれたファンとの共同制作アルバムとなっている。現在、共同制作プロジェクトのクラウドファンディングを実施中で、限定アイテムや特別な体験を含む多彩なリターンが用意されている。募集期間は4月30日まで。

また、アルバムリリースを記念したツアー「YELLOW SUN -THE BEST- 20th ANNIVERSARY WORLD TOUR 2026」の開催も決定。本ツアーは、結成20周年を記念したアニバーサリーツアーとして開催され、全国17か所を巡る国内ツアーに加え、韓国、台灣、アメリカツアーの実施も予定されている。

長年バンドを支えてきた各地のライブハウスを中心に、SpecialThanksのこれまでの歩みを総括する内容となる。節目の年にふさわしい、バンドの現在地とこれからを提示するツアーとなりそうだ。

チケットは本日より発売開始となる。

◇アーティスト情報

Misaki Anita （Vo.Gt）、よしだたかあき（Dr.Cho）からなる、日本のPUNK&POPバンド。

パンクロックをルーツにしながらも幅広い音楽性を取り入れた楽曲と、Misaki Anitaが生み出すメロディセンス、力強さと繊細さを併せ持つ唯一無二の歌声が特徴。そして、それを支えるよしだたかあきのパワフルでエモーショナルなドラミングがフロアを熱くする。聴く人の心に寄り添い、人生をカラフルに彩る音楽を届けている。

結成以来、歩みを止めることなくコンスタントなリリースを重ね、国内外で数多くのツアーやフェスに出演。

2026年は20th Anniversary yearとして、さらなる飛躍とともにポジティブなエネルギーを世界へ放ち続けていく。

■SpecialThanksオフィシャルサイト

https://specialthanksfan.bitfan.id/

■SpecialThanks official X

https://x.com/specialthanks_7

■SpecialThanks official Instagram

https://www.instagram.com/SpecialThanks_7

■SpecialThanks official You Tube チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCfXnOuaYcJ3VrQ4SaOeUfqQ

◇リリース情報

CD＋デジタル配信

「YELLOW SUN -THE BEST-」

発売日：2026年5月20日

品番：FSCT-1013

価格：3,900円（税込）

収録曲数：全21曲（代表曲・ライブ定番曲20曲の再レコーディング＋未発表曲1曲）

▼共同制作プロジェクト/クラウドファンディングの詳細はこちらから

https://camp-fire.jp/projects/909392/view

◇ツアー情報

YELLOW SUN -THE BEST-

20th ANNIVERSARY WORLD TOUR 2026

3月21日よりチケット発売中！

【公演日程】

■5月 24日（日）千葉 LOOK

■7 月 4 日 韓国 ソウル CLUB A.O.R

■7 月 5 日 韓国 釜山 Yugiche

■7月 11日（土）青森・八戸 LIVE HOUSE For me

■7月 12日（日）宮城・仙台 LIVE HOUSE enn 3rd

■7 月 19 日 台灣 台北 Revolver

■8月 2日（土）北海道・札幌 KLUB COUNTER ACTION

■8月 29日（土）神奈川・横浜 F.A.D YOKOHAMA

■8月 30日（日）栃木 HEAVENS ROCK UTUNOMIYA 2/3

■9 月 5 日～ 米国 西海岸

■10月 10日（土）山梨 甲府 LIVE HOUSE 鹿

■10月 11日（日）愛知 名古屋 池下 CLUB UPSET

■10月 17日（土）長野 松本 LIVE HOUSE ALECX

■10月 18日（日）新潟 LiveHall GOLDEN PIGS BLACK STAGE

■10月 24日（土）鹿児島 SR HALL

■10月 31日（土）福岡 LIVE HOUSE QUEBLICK

■11月 1日（日）広島 ALMIGHTY

■11月 3日（火・祝）愛媛 松山 Double-u studio

■11月 6日（金）香川 高松 TOONICE

■11月 7日（土）大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN

■11月 23日（月・祝）東京 赤羽 ReNY alpha

※米国 西海岸 については今後もスケジュールを追加予定。

▼国内ツアー発売チケット

【先行受付】2026年3月21日（土）15:00～2026年3月29日（日）23:59

【一般発売】2026年4月4日（土）12:00～各公演の前日23:59

・e+(イープラス)

https://eplus.jp/specialthanks/

※海外公演のチケットに関する詳細は、後日お知らせいたします。

※3歳未満のご入場はご遠慮願います。