第14回「日本医師会　赤ひげ大賞」表彰式の模様を公式YouTubeチャンネルで公開

公益社団法人日本医師会

日本医師会（会長：松本吉郎）はこのほど、３月５日に都内のホテルで開催した第14回「日本医師会 赤ひげ大賞」の表彰式の模様を収録した動画を公式YouTubeチャンネルで公開しました。

動画はこちらから :https://www.youtube.com/watch?v=GBHIdinip9A

「日本医師会 赤ひげ大賞」（以下、「赤ひげ大賞」）は、地域の医療現場で健康を中心に地域住民の生活を支えている医師にスポットを当て、その活躍を顕彰することで各地の医療環境整備、医療活動の充実に寄与することを目的として平成24年に日本医師会と産経新聞社が創設したものです。

動画の中では、赤ひげ大賞受賞者である木村守和、林正、川室優、出水明、前川裕子の各氏が受賞の喜びや医師としてのこれまでの人生を語った様子（体調不良のため、欠席となった木村氏は受賞の喜びを語ったメッセージを紹介）や、多忙の公務の中で会場に駆け付けた高市早苗内閣総理大臣がお祝いの言葉を述べる様子などを紹介しています。

日本医師会では「本動画をご覧くことで、地域住民の生命と健康を守るために地道に働く、赤ひげ大賞受賞者の功績を一人でも多くの方々に知ってもらいたい」としています。

BSフジで3月29日に特別番組を放送

なお、今回の赤ひげ大賞受賞者の日頃の活動などを特集した番組「密着！かかりつけ医たちの奮闘～第14回赤ひげ大賞受賞者～」が３月29日（日）正午から約1時間、BSフジで放送されます。こちらも併せてご覧ください。

問い合わせ先：日本医師会広報課 TEL03-3946-2121 （代）

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