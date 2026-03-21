ひと粒で、記憶に残る甘さ。大正5年創業の肥料屋が辿り着いた「完熟いちご」の味わい。

株式会社 ゼフィロス

株式会社ゼフィロスは、山口県柳井市で高級いちごを手掛ける生産者です。2026年3月27日（金）、広島三越 地下1階「アバンセ」にて、生産者による対面販売と、高級いちご「緋（あか）」「彩（いろ）」「緋彩（ひいろ）」3品種の試食を実施いたします。

当日は、味の違いを楽しんでいただける「3品種食べ比べセット」を数量限定で販売するほか、生産者本人が店頭に立ち、栽培のこだわりや品種ごとの味わいの違いを直接ご紹介いたします。

普段は産地でしか食べ比べることが難しい3品種を、百貨店で同時に楽しめる機会です。見た目の美しさだけではなく、香り、果肉の張り、口に入れたあとの余韻まで見極め、選び抜かれた完熟いちごだけを届けるゼフィロスならではの味わいを、店頭でご体感いただけます。

代表の土網裕子は、大正5年創業の老舗肥料屋として培った土づくりの知見を基盤に、全国を渡り歩き20年間にわたり農業指導に携わってきました。その経験を土台に、ゼフィロスでは、作り手自身が基準に達した粒だけを見極め、完熟の状態で選別出荷しています。

販売・試食内容

・3品種食べ比べセット

・化粧箱15粒入り（5粒×3品種）

・3品種の試食

商品ラインナップ

ゼフィロスでは、以下3種のいちごを取り扱います。

いずれも匠の目による選別を前提とし、完熟で出荷します。

・緋（あか）

完熟の瞬間まで収穫を待ち、緋色に輝くタイミングで摘み取る一粒。濃厚な甘さと深いコクが広がり、酸味は穏やかです。きめ細かな果肉と豊かな果汁で、余韻まで満ちる味わいに仕上げました。

・彩（いろ）

上品で澄んだ甘みが印象的で、後味は軽やか。ほどよい硬さがあり、みずみずしさを保ちながら型崩れしにくいため、美しい果形と明るい赤色が際立ちます。味・食感・見た目のバランスを整えた、贈答にも適した一粒です。

・緋彩（ひいろ）

最高峰の甘さに、穏やかな酸味が寄り添い、味わいを引き締める一粒。先端まで鮮やかに色づいた“完熟の合図”を見極め、繊細な果皮を傷つけないよう手作業で丁寧に収穫します。選び抜かれた完熟果のみをお届けする、奥行きある余韻が特長です。

ゼフィロスの特長

1）大正5年創業の肥料屋が、土から設計

肥料・土壌の知見を背景に、甘さだけではなく、香りや輪郭、余韻までを含めた総合品質を追求します。

2）20年の農業指導経験が育てた“目利き”による選別出荷

全国の産地で培った現場知を、最終判断である選別に凝縮。数値だけでは拾えない差を、人の目で見極めます。

3）スマート農業で揺らぎを抑え、最後は人の目で決める

スマート農業を活用し、温度・水分・肥料バランスなど生育環境を精密に管理。品質のブレを抑え、いちご本来の力を最大限に引き出します。最終的な出荷判断は機械任せにせず、人の目で丁寧に行います。

4）完熟で出荷。土から積み上げた、いちごの完成形。

完熟での選別・出荷にこだわり、贈答や特別な席にふさわしい品質を目指します。

代表の思い

全国でいちご栽培の指導に携わる中で、後継者不足や農家の減少という産地の現実を見てきました。

このままでは、産地そのものが立ちゆかなくなる--そんな場面に何度も直面しました。

原因の一つは、農業を“継続できる生業”として成立させる見通しを描きにくいことにあります。指導する立場として技術を伝えるだけでは、十分ではない。そう感じました。

だからこそ、私自身が生産の現場に立ち、持続可能なモデルを実践し、次の担い手につながる形を示したい。長年にわたる栽培指導で培った知見を土台に、いちご栽培に踏み出したのは、その覚悟からです。だからこそ、私はいま踏み出すことに決めました。

株式会社ゼフィロス 代表 土網裕子

販売・試食概要

日 時：2026年3月27日（金）10時30分～13時00分

会 場：広島三越 地下1階「アバンセ」

内 容：生産者による対面販売、3品種食べ比べセットおよび化粧箱15粒入りの販売、3品種の試食

オンライン販売について

ゼフィロスのいちごは、オンラインショップ「BASE」でも販売しています。

店頭にお越しいただけない方にもお楽しみいただけるよう、選別したいちごを丁寧に箱詰めし、お届けしています。

株式会社ゼフィロス

オンラインショップ：BASE（https://www.zephyros115.com/）

M A I L ：dora.o.m.worldgarden@gmail.com