【そごう千葉店】開店59周年 誕生祭 限定どら焼き販売

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株式会社そごう・西武




そごう千葉店開店59周「誕生祭」の限定のどら焼きを販売いたしております。


和菓子の老舗「両口屋是清」「文明堂」とコラボレーションしたそごうマーク入りのどら焼きです。


※3月20日（金・祝）から販売中、なくなり次第終了となります。





フワッとした生地に、やさしい甘さのつぶあん入り。


両口屋是清／そごう千葉店59周年記念焼印入り　千なり（１個）281円　


■地階＝両口屋是清、諸国銘菓・名産 卯花墻　※合計限定200個






風味を活かしながら炊きあげた大納言小豆のつぶあん入り。


文明堂／三笠山　そごうの焼印入り（1個）216円　※限定60個


■地階＝諸国銘菓・名産 卯花墻




そのほか、地階＝諸国銘菓・名産 卯花墻では、誕生祭限定販売の「千葉都まんじゅう」や、バラエティー豊富などら焼き、クッキー缶を特集しております。



春の缶スイーツ特集　くわしくはこちら　https://www.sogo-seibu.jp/chiba/topics/20260320-syokoku-can




白あんがたっぷりの、チーバくん焼印入りのミニまんじゅうです。


千葉都まんじゅう（1パック、10個入）901円　※各日限定30パック


■3月20日（金・祝）～31日（火）　



そごう千葉店開店59周年 誕生祭


■3月20日（金・祝）～31日（火）■各階＝対象売場




3月21日（土）はそごう千葉店の開店記念日です。おかげさまで開店から59年を迎えることができました。日ごろのご愛顧に感謝の気持ちを込めて、イベントやお買い得品をご用意いたしております。


また、来年は60周年の節目を迎えます。2025年7月から、60周年に向けてプロモーションを企画するプロジェクトチーム始動しております。千葉に店を構える百貨店として、今後とも地域のお客さまのニーズにお応えするべく取り組んでまいります。



開店59周年 誕生祭


https://www.sogo-seibu.jp/chiba/topics/20250320-chiba-59thbirthday



株式会社そごう・西武　そごう千葉店　https://www.sogo-seibu.jp/chiba


営業時間：地階～9階 午前10時～午後8時　10階＝レストラン街 午前11時～午後10時