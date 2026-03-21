【そごう千葉店】開店59周年 誕生祭 限定どら焼き販売

株式会社そごう・西武

そごう千葉店開店59周「誕生祭」の限定のどら焼きを販売いたしております。

和菓子の老舗「両口屋是清」「文明堂」とコラボレーションしたそごうマーク入りのどら焼きです。

※3月20日（金・祝）から販売中、なくなり次第終了となります。

フワッとした生地に、やさしい甘さのつぶあん入り。

両口屋是清／そごう千葉店59周年記念焼印入り 千なり（１個）281円

■地階＝両口屋是清、諸国銘菓・名産 卯花墻 ※合計限定200個

風味を活かしながら炊きあげた大納言小豆のつぶあん入り。

文明堂／三笠山 そごうの焼印入り（1個）216円 ※限定60個

■地階＝諸国銘菓・名産 卯花墻

そのほか、地階＝諸国銘菓・名産 卯花墻では、誕生祭限定販売の「千葉都まんじゅう」や、バラエティー豊富などら焼き、クッキー缶を特集しております。

春の缶スイーツ特集 くわしくはこちら https://www.sogo-seibu.jp/chiba/topics/20260320-syokoku-can

白あんがたっぷりの、チーバくん焼印入りのミニまんじゅうです。

千葉都まんじゅう（1パック、10個入）901円 ※各日限定30パック

■3月20日（金・祝）～31日（火）

そごう千葉店開店59周年 誕生祭

■3月20日（金・祝）～31日（火）■各階＝対象売場

3月21日（土）はそごう千葉店の開店記念日です。おかげさまで開店から59年を迎えることができました。日ごろのご愛顧に感謝の気持ちを込めて、イベントやお買い得品をご用意いたしております。

また、来年は60周年の節目を迎えます。2025年7月から、60周年に向けてプロモーションを企画するプロジェクトチーム始動しております。千葉に店を構える百貨店として、今後とも地域のお客さまのニーズにお応えするべく取り組んでまいります。

開店59周年 誕生祭

https://www.sogo-seibu.jp/chiba/topics/20250320-chiba-59thbirthday

株式会社そごう・西武 そごう千葉店 https://www.sogo-seibu.jp/chiba

営業時間：地階～9階 午前10時～午後8時 10階＝レストラン街 午前11時～午後10時