【そごう千葉店】開店59周年 誕生祭 限定どら焼き販売
そごう千葉店開店59周「誕生祭」の限定のどら焼きを販売いたしております。
和菓子の老舗「両口屋是清」「文明堂」とコラボレーションしたそごうマーク入りのどら焼きです。
※3月20日（金・祝）から販売中、なくなり次第終了となります。
フワッとした生地に、やさしい甘さのつぶあん入り。
両口屋是清／そごう千葉店59周年記念焼印入り 千なり（１個）281円
■地階＝両口屋是清、諸国銘菓・名産 卯花墻 ※合計限定200個
風味を活かしながら炊きあげた大納言小豆のつぶあん入り。
文明堂／三笠山 そごうの焼印入り（1個）216円 ※限定60個
■地階＝諸国銘菓・名産 卯花墻
そのほか、地階＝諸国銘菓・名産 卯花墻では、誕生祭限定販売の「千葉都まんじゅう」や、バラエティー豊富などら焼き、クッキー缶を特集しております。
春の缶スイーツ特集 くわしくはこちら https://www.sogo-seibu.jp/chiba/topics/20260320-syokoku-can
白あんがたっぷりの、チーバくん焼印入りのミニまんじゅうです。
千葉都まんじゅう（1パック、10個入）901円 ※各日限定30パック
■3月20日（金・祝）～31日（火）
そごう千葉店開店59周年 誕生祭
■3月20日（金・祝）～31日（火）■各階＝対象売場
3月21日（土）はそごう千葉店の開店記念日です。おかげさまで開店から59年を迎えることができました。日ごろのご愛顧に感謝の気持ちを込めて、イベントやお買い得品をご用意いたしております。
また、来年は60周年の節目を迎えます。2025年7月から、60周年に向けてプロモーションを企画するプロジェクトチーム始動しております。千葉に店を構える百貨店として、今後とも地域のお客さまのニーズにお応えするべく取り組んでまいります。
開店59周年 誕生祭
https://www.sogo-seibu.jp/chiba/topics/20250320-chiba-59thbirthday
株式会社そごう・西武 そごう千葉店 https://www.sogo-seibu.jp/chiba
営業時間：地階～9階 午前10時～午後8時 10階＝レストラン街 午前11時～午後10時