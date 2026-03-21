【ネイティブキャンプ留学】語学学校IU/ICL「2026年プロモ」を実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役：谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、フィリピン・セブ島の語学学校 IU/ICL にて、「2026年プロモーション」を実施いたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_03_21

2026年プロモについて

【対象者】

・2026年内にお申し込みの学生

・1人部屋、2人部屋、3人部屋のいずれかに滞在する学生

【内容】

・1人部屋の場合

割引額：約62,000円/4週間



・2人部屋、3人部屋の場合

割引額：約78,000円/4週間



※2026年7月・8月滞在分は通常料金となります

※4週間未満は通常料金となります

※Light Speaking/Beginner 4/Beginner 6/Fitness Englishコースは対象外となります



Power Speaking 4コース、4週間、1人部屋の場合

通常料金 ：約295,000円

プロモ適用料金：約233,000円→約62,000円の割引

特徴

〈IU English Academy〉

1.遊びながら学ぶ、英語力の大幅アップ！

IU English Academyでは、セブ島の美しい環境で「遊学」を楽しみながら、英語を本格的に学ぶことができます。10段階の細かいレベル分けで、自分に合ったペースで効率的に学べます。また、多彩な選択科目でリスニングやスピーキングの実力を総合的にアップ！勉強と遊びをバランス良く楽しめる環境です。

2.仲間と楽しむ、セミスパルタの充実した学習環境

IU English Academyは、少人数の夜間クラスや毎週のレベルチェックを通じて、集中して学習できる環境を提供します。専属のバディティーチャーと共に、学習進度や目標をしっかりサポート。さらに、豊富な課外アクティビティを通じて、仲間と共に英語を楽しみながら上達できます。セブ島で真剣に学びたい方に最適です。

3. 快適な施設でリラックスしながら学ぶ

IU English Academyの校舎は元ホテルとして使われていたため、快適で清潔な環境が整っています。プール付きの屋上やスポーツ施設も充実しており、学習の合間にリフレッシュできる場がたくさんあります。ホテル並みの設備と自由度の高い学習環境で、自分のペースで英語力を高められます。

〈ICL English Academy〉

1.遊びながら学べる英語の環境

ICL English Academyでは、英語学習を楽しみながら実践的に学ぶことができます。毎週火曜日と木曜日には選択科目として運動やアート、学術的なトレーニングがあり、英語を使って様々な活動に参加できます。遊学を楽しみながら、英語力を確実に伸ばしたいあなたにぴったりの環境です。

2.細かいレベル分けで自分に合った学習

10段階の細かいレベル分けを採用しているため、あなたの現在の英語力に合わせた授業が受けられます。リスニング、リーディング、ライティング、スピーキング、文法と幅広い分野を学べるカリキュラムで、総合的な英語力を着実に向上させることができます。個別対応のカスタマイズ学習で、最適なペースで英語力を磨こう。

3. 便利なロケーションで安心の留学生活

ICL English Academyは、セブの中心部であるアヤラから徒歩圏内の便利な立地にあります。生活に必要な施設が整っており、外出もスムーズ。留学中の生活面でも不安を感じることなく、安心して学業に集中できます。親御様にも安心してお子様を任せられる環境が整っています。

紹介

〈IU English Academy〉

紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/26紹介動画 :https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=26&from_lp=1

〈ICL English Academy〉

紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/25紹介動画 :https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=25&from_lp=1

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。IU/ICLの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_03_21

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2

公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media