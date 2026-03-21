対象は時代を超えるチームの“生き様”。インビジョンとデーリー東北、「後世までのこしたい企業賞 in青森」を初開催。

インビジョン株式会社

2026年3月21日、インビジョン株式会社（本社：東京都目黒区、以下「インビジョン」）は青森県内の企業を対象とした「後世までのこしたい企業賞」の開催を発表、公式サイトをオープンいたしました。

組織の「ど真ん中」にある想いや自然体の魅力を組織内外へ育てて届けることで、本質的な人のつながりを生む採用活動・組織開発に伴走している東京・中目黒のHR企業、インビジョンはこの度、各都道府県における「時代を超えるチーム」の生き様を世の中に広めていくアワード「後世までのこしたい企業賞」を青森県にて初開催します。第1回の共催パートナーは株式会社デーリー東北新聞社。「完全他薦」によるエントリーを募る公式ウェブサイトを本日オープンいたしました。

1.「後世まで残したい企業賞」について

“日本の文化的資産、「時代を超えるチーム」を、その生き様を、100年先にのこしたい。”

日本各地には、伝統的な技術や地域密着型の経営を重んじ長年にわたって信頼を築いてきた企業や、地域を超えて業界や社会を変革する新しい価値の創出に挑む企業が存在します。

そんな「日本の宝」ともいうべき企業の未来を担うのが、年齢・性別・専門性といった枠を超えてつながる志ある「チーム」の存在。

「後世にのこしたい企業賞」はそんな、地域で受け継がれ、また新たに生まれゆく「チーム」の志や哲学の体現を称え、「日本のチーム力」が持つ価値を世の中に広めていく日本唯一のアワードです。

2.インビジョン株式会社について

ミッション：「想いをカタチに -100年先まで承継する、粋なチームを育てる-」



日本で働く幸せを感じる大人の割合はたったの6%。この数字は、10年以上ほぼ横ばい。

仕事の意義が迷子のまま、どこか利己的で他責な働き方が横行している現代。

「働きやすさ」を謳う、耳触りの良い企業情報が増えていく一方で、地方中小企業を中心に人材獲得や会社存続の危機が年々深刻化しています。

日本は創業100年、200年を超える老舗企業数が世界一多い国です。インビジョンがHR業界に生まれ、18年の歴史のなかで感じてきたのは企業が存続していくど真ん中にあるのはいつも決まって「先代から後継者へ受け継がれる想い」であるということです。そして、その立役者となるのが「かっこいい大人」の存在。

ピュアな好奇心をもち続けながら、世の中の役に立つ仕事をする「かっこいい大人」たちが集い、同じ志に向かう「粋なチーム」の生き様を100年先まで届け、「働く幸せを感じる、かっこいい大人を増やす」ことがインビジョンの使命です。

そんな使命を達成すべく、インビジョンでは2020年より全国20都市の地方新聞社と業務提携を結び、ともに各地域の企業の採用支援・組織開発に伴走しています。

今回の「構成にのこしたい企業賞」も、この使命から生まれたアクションのひとつです。

3.デーリー東北新聞社との開催背景

日本各地における、若年層の県外流出、企業認知の不足、待遇面の先入観、後継者不足などの課題。青森県も例外ではなく、進学や就職を機に、若者が東京都や近隣都市へと向かう流れは依然として根強いのが現実です。

一方、青森には、地域の風土と深く結びつき、世代を超えて理念や誇りを受け継いできた“魅力的な老舗企業”が数多く存在します。りんごや水産、発酵、木工など、土地に根ざした産業を土台に、伝統を守りながら新たな挑戦を続ける企業も少なくありません。

その一つが、八戸市に根ざし、地元企業との絆を築いてきたデーリー東北新聞社。2024年2月にインビジョンと業務提携したことを機に、HR事業にも着手しています。今年設立80周年を迎える今年のテーマは「地域をつなぐ 心をつなぐ 未来へつなぐ」。後世まで残したい県内優良企業の「生きたストーリー」をともに地域に循環させるという共通目的のもと、企業賞の共催が叶いました。

＜デーリーさんコメント入れたい＞

4.「後世まで残したい企業賞」開催概要

【開催スケジュール】

公式サイトオープン ：2026年3月21日

公募期間 ：2026年6月30日～2026年7月31日

選考期間 ：2026年7月31日～2026年10月31日

表彰式 ：2027年2月11日

【応募資格】

＜追記＞

【表彰の認定基準】

1.経営哲学の体現度

2.経営哲学がサービス・プロダクトに宿っているか

3.財務・経営状況の健全性

4.模倣困難性

5.独自の制度・文化

6.労働生産性

7.地域の雇用を生み続けているか（従業員数30名以上）

8.事業を通して強固な人のつながりを作っているか



【表彰特典】

・新聞内でのトップインタビュー記事

・特設サイトでのトップインタビュー記事

・TVCMロゴ

・認定ロゴ

・特別融資枠⭕️万円



公式サイトはこちら

https://preview.studio.site/live/BmqMDlVeOX/1

【インビジョン株式会社について】

商号 ： インビジョン株式会社

代表者 ： 吉田 誠吾

本社所在地：〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-3-7 VORT代官山3F

福岡事業所：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-4-1西日本新聞会館10F

設立 ： 2008年

事業内容 ： 採用マーケティング事業、地方創生事業、HRテック事業、メディア事業

URL ： https://www.invision-inc.jp/