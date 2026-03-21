新宿ゴールデン街のDIVA ギャランティーク和恵が今年もI’M A SHOWに降臨！「有楽町ミーティング2026」 今年は土日2日連続開催！

株式会社サンライズプロモーション

「歌謡曲」に独自のエッセンスを加え、NEO歌謡としてカバーからオリジナルまで

魅力あふれる楽曲を送りだしてきた新宿ゴールデン街のDIVA、ギャランティーク和恵が、昭和の時代に数々の歌謡ショーが繰り広げられた日劇跡地の劇場「I’M A SHOW」で恒例となったリサイタル

「有楽町ミーティング2026」を開催する。

ミッツ・マングローブ、メイリー・ムーと共に活動する「星屑スキャット」をはじめ、個性あふれる音楽活動を展開するギャランティーク和恵。2023年から開催しているこの「有楽町ミーティング」は、トップミュージシャンと共に、「歌謡曲」の世界をカバー・オリジナル含めてたっぷりとお届けする、他では見られないスペシャルなリサイタルだ。

昨年初の2日間連続公演を開催し、大きな注目を浴び、両日共に完売。

今回は土日開催で2公演を決行し、更にパワーアップしたギャランティーク和恵の世界をお届けする予定だ。

■出 演

ギャランティーク和恵（Vo）

張替智広 (ds)・ 中森泰弘 (g)・ 伊藤隆博 (p)・ 田中佑司 (key)・ 伊藤健太 (b)

重住ひろこ 岡村玄 星野みちる(cho)

■ギャランティーク和恵 コメント

毎年恒例となりました秋のリサイタル「有楽町ミーティング」、

今年もI’M A SHOWにて2DAYSでの開催が決定しました。

2023年からスタートしたこのリサイタルも今年で４回目を迎えます。

回を重ねるごとに、I’M A SHOWや有楽町という街にも愛着が湧いて、

今では勝手にホームのような思いで舞台に立たせていただいております。

この会場でしか作れない、このメンバーでしか生み出せない、

そして、ギャランティーク和恵にしか魅せられない「歌謡ショー」を、

今年もぜひ堪能していただければと思います。

どうぞ、秋の装いで有楽町へ足をお運びくださいませ。

公演概要

【日時】

2026年10月24日（土）開場 16:00 開演17:00

2026年10月25日（日）開場 14:00 開演15:00

【会場】

I’M A SHOW

（東京都千代田区有楽町2丁目5番地1号有楽町マリオン別館7F） https://imashow.jp/

【料金】

7,500円（税込／全席指定）

※ドリンク代別途必要 ※未就学児童入場不可

【主 催】 I’M A SHOW ／サンライズプロモーション

【企画制作】 MORE MORE LOVE

【お問い合わせ】サンライズプロモーション 0570-00-3337 （平日12:00~15:00）

【チケット】

・ｎｏｔｅ先行 ３月24日 (火) 10:00～4/５(日) 23:59

・劇場会員先行 4月11日(土)10:00～4/26(日) 23:59

イープラス：https://eplus.jp/imashow/

・オフィシャル先行 5月２日(土)10:00～5/17(日) 23:59

・一次先行 5月23日(土)10:00～６/7(日) 23:59

イープラス：https://eplus.jp/gallantiquekazue/

【一般販売】６月13日(土)10:00～

イープラス：https://eplus.jp/gallantiquekazue/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/gallantiquekazue-t/

ローソン：https://l-tike.com/gallantiquekazue/

詳細はI‘M A SHOW 公式HP https://imashow.jp/ (https://imashow.jp/)でご確認ください。

【注意事項】

※未就学児童入場不可。小学生以上はチケットが必要です。

※やむを得ない事情により出演者や曲目が変更になる場合がございます｡

※ご来場前にはサンライズプロモーションのＨＰ（https://sunrisetokyo.com/）より最新情報のご確認をお願い致します。