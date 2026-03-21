2025年度 SBL男子関東ＳＢ２リーグ入替戦に出場します

株式会社LEOVISTA

全国の強豪が集う舞台で新たな挑戦へ

千葉県柏市を拠点に活動するバスケットボールクラブ LEOVISTA KASHIWA（レオヴィスタ柏） は、2025年度 SBL男子大会に出場することをお知らせいたします。

本大会は、日本社会人バスケットボール連盟が主催するトップリーグであるSBL（社会人バスケットボールリーグ）の一環として開催される大会であり、全国の社会人トップチームが出場する国内最高峰クラスの競技大会です。



また、SBL2はSBLの下位カテゴリーに位置づけられ、各地域リーグを勝ち上がった有力チームが参戦する、将来的な上位リーグ参入を目指すクラブにとって重要な位置付けとなっています。

LEOVISTA KASHIWAにとっても、競技力の現在地を測るとともに、更なる成長に向けた重要な機会となります。

LEOVISTA KASHIWAは、「柏からプロリーグへ」というビジョンのもと、競技力の向上だけでなく、地域に根ざしたクラブとしてスポーツを通じた地域活性化にも取り組んでいます。

今後も柏市をはじめ地域の皆さまとともに歩みながら、全国の舞台での挑戦を続けてまいります。

試合概要

日時：3月22日（日） 15:00 TOSS UP

対戦相手：TISインテックグループ（男子関東ＳＢ２リーグ１２位・東京都）

会場：練馬区立大泉学園町体育館

※試合日程・会場は変更となる場合があります。

最新情報は日本社会人バスケットボール連盟のHP(https://sbl.jsb-basketball.or.jp/)、またはクラブ公式SNSでご確認ください。

LEOVISTA KASHIWAは、「柏からプロリーグへ」というビジョンのもと、競技力の向上と地域に根ざしたクラブづくりを両立しながら活動を続けてきました。

直近では、全日本社会人バスケットボール選手権大会 関東ブロック予選を制し、創設間もないチームながら全国大会出場を果たすなど、着実にステップアップを遂げています。

本大会においても、これまで積み重ねてきた成果を発揮し、より高いレベルでの挑戦に臨みます。

今後に向けて

LEOVISTA KASHIWAは、競技としての勝利を追求するだけでなく、スポーツを通じて地域に価値を届けるクラブとしての成長を目指しています。

本大会での経験を糧に、今後もさらなるレベルアップを図るとともに、応援していただけるクラブづくりを推進してまいります。

チーム情報は公式SNSやHPで発信中

試合のハイライト動画、選手コメント、大会レポートは公式SNSで随時公開中です。

最新情報をチェックし、クラブの挑戦を一緒に見守っていただければ幸いです。

▶ LEOVISTA 公式 Instagram(https://www.instagram.com/leovista_kashiwa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

▶ LEOVISTA 公式 HP(https://leovista-kashiwa.com/)

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