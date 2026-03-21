音楽シーンの最先端を走り続ける佐野元春をWOWOWで2カ月連続特集！45周年ツアー追加公演として開催された東京ガーデンシアターでのライブなど4番組を放送・配信！

株式会社WOWOW

2025年、デビュー45周年イヤーを全力で駆け抜けた佐野元春。自身の作品を再定義するアルバム『HAYABUSA JET』シリーズ2枚を発表し、1994年の横浜スタジアムライブ「LAND HO!」完全版ブルーレイボックスセットや「CHRISTMAS TIME IN BLUE -聖なる夜に口笛吹いて-」40周年記念盤をリリース。7月からは45周年アニバーサリー・ツアーを敢行、各地で熱狂的な盛り上がりとなった。

WOWOWでは、今年3月21日に開催された東京ガーデンシアターでの追加公演をはじめ、1991年に開局記念番組として放送された伝説のスタジオライブ「Goodbye Cruel World」、2021年の40周年記念ライブと、古舘伊知郎が番組ナビゲーターを務めた「INVITATION／佐野元春」を特集編成する。今回の特集は彼の活動の軌跡をたどるとともに、その先に続く“NEXT”を予感させるものになるだろう。

＜番組情報＞

2カ月連続！佐野元春45周年特集 WOWOWスペシャル

●佐野元春 with THE HEARTLAND『Goodbye Cruel World』

5月放送・配信予定

※放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり

1991年4月にWOWOW開局記念番組としてオンエアされた伝説のスタジオライブ。佐野とTHE HEARTLANDによる貴重なアンプラグド・セッションは必見！

1991年4月1日に開局したWOWOW。開局記念番組の一環としてオンエアされたのが、佐野元春 with THE HEARTLANDのスタジオライブだ。彼らのステージはエネルギッシュでパワフルなイメージが強いが、このライブはすべての楽曲をアコースティック楽器で表現するアンプラグド・セッションとして行なわれた。このセッションでの佐野とザ・ハートランドの演奏が秀逸だったため、音源はさまざまな形で発表されているが、映像作品としてはパッケージ化されていないまさに伝説のスタジオライブだ。

WOWOWでは、「Goodbye Cruel World（さようなら残酷な世界）」と題されたこのライブを35年の時を超えて放送・配信する。当時は直前に中東での湾岸戦争が勃発し、国内外の緊張を背景としたセッションとなった。佐野がこの夜の演奏に込めた想いを、今だからこそ改めて受け止めていただきたい。

出演：佐野元春 with THE HEARTLAND

収録日：1991年3月1日

収録場所：東京 木のアトリウム

●佐野元春 & THE COYOTE GRAND ROCKESTRA「ヤァ！ 40年目の武道館 & 大阪城ホール」

5月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

日本武道館と大阪城ホールで開催された佐野元春デビュー40周年アニバーサリーライブ。日本の音楽史に刻まれる名曲の数々で紡がれたステージは新たな伝説に。

1980年、シングル「アンジェリーナ」でデビュー以来、佐野元春は音楽シーンの最先端を走り続けてきた。幾多の名曲を発表する傍ら、ヒップホップやポエトリーリーディングなど斬新な手法による表現活動を行なってきた。シンガー・ソングライターとして、詩人として。彼が紡いできた作品は燦然と輝き続けている。

そして、佐野の魅力が遺憾なく発揮されるのが、ライブ・パフォーマンスだ。彼はテレビ発信のブーム全盛の1980年代にあえてテレビメディアと距離を置き、ライブに力を入れた。全国ツアーを重ね、オーディエンスとの信頼関係を築いてきた。ステージと客席とのバイブレーションから生まれる奇跡の瞬間こそ、彼が体現するロックンロール音楽の神髄だ。この40周年アニバーサリーライブは、大編成バンドのスペクタクルな演奏を通じて、佐野の音楽の軌跡を味わえるプレミアムなステージだ。番組を通じて、佐野元春の音楽の魔法に触れてほしい。

出演：佐野元春 & THE COYOTE GRAND ROCKESTRA

楽曲：ジュジュ、ナポレオンフィッシュと泳ぐ日、新しい航海、レインボー・イン・マイ・ソウル、ハートビート、ワイルド・ハーツ、愛が分母、ヤァ！ソウルボーイ、ロックンロール・ナイト、ヤング・フォーエバー、禅ビート、バイ・ザ・シー、La Vita e Bella、エンタテイメント！、誰かの神、優しい闇、悲しきレイディオ、SOMEDAY、アンジェリーナ、約束の橋

収録日：2021年3月13日、2021年4月4日

収録場所：東京 日本武道館、大阪 大阪城ホール

●INVITATION／佐野元春

6月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

古舘伊知郎がナビゲーターを務めた音楽レギュラー番組。佐野元春 & THE COYOTE BANDが出演した第6回をアンコール放送・配信。※2021年制作

古舘伊知郎がナビゲーターを務め、2021年～2022年にWOWOWで放送・配信されたオリジナル音楽レギュラー番組「INVITATION」。各回、豪華アーティストの多彩なライブパフォーマンスや貴重なトークをお届けし好評を博した。第6回に登場したのは佐野元春 ＆ THE COYOTE BAND。佐野と一世代下のミュージシャンたちで構築される現在進行形の彼らのサウンドをスタジオライブで堪能できる。また、ゲストアーティストの東京スカパラダイスオーケストラ ホーンセクション（NARGO、北原雅彦、GAMO）とのコラボや、さらに佐野元春と古舘伊知郎の初のトークセッションにも注目が集まった。テレビメディアと一線を画した活動を行なってきた佐野と、アナウンサーとして活動を始め、歌番組の司会者でもあった古舘がついに邂逅した。これはテレビの歴史にとって一つの“事件”ともいえる。

※2021年制作

出演：佐野元春 & THE COYOTE BAND

番組ナビゲーター：古舘伊知郎

ゲストアーティスト：東京スカパラダイスオーケストラ ホーンセクション NARGO（Tp.）、北原雅彦（Tb.）、GAMO（Ts.）

楽曲：合言葉 - Save It for a Sunny Day、禅ビート、ポーラスタア、愛が分母、COMPLICATION SHAKEDOWN、Corrine, Corrina、銀の月、純恋（すみれ）

●佐野元春 & THE COYOTE BAND 45TH ANNIVERSARY TOUR at TOKYO GARDEN THEATER

6月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

佐野元春がTHE COYOTE BANDとともに熱狂を巻き起こした45周年アニバーサリー・ツアー。3月21日、東京ガーデンシアターでの追加公演を独占放送・配信！

音楽シーンの最先端で唯一無二の存在感を放つ佐野元春。2025年にはデビュー45周年、現在活動をともにするTHE COYOTE BANDとは結成20周年を迎えた。この1年、彼は新作アルバムや記念パッケージのリリース、ライブ、イベント、メディア出演など、過去に無い多彩な活動を展開した。THE COYOTE BANDとともに敢行した45周年アニバーサリー・ツアーは、全国27カ所27公演のチケットがすべて即日SOLD OUT。各地で熱狂の渦を巻き起こした。

WOWOWでは、圧倒的な反響を受けて開催された東京・大阪での追加公演の中から、デビュー記念日の3月21日に行なわれた東京ガーデンシアターでのライブを独占放送・配信する。優れたポップセンス、卓越したソングライティングに定評のある佐野だが、その神髄はライブ・パフォーマンスにある。キャリアを彩る名曲の数々、ステージと客席との魂の交感から生まれる奇跡の瞬間を堪能していただきたい。

出演：佐野元春 & THE COYOTE BAND

収録日：2026年3月21日

収録場所：東京 東京ガーデンシアター

▼番組サイト

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