EPO、東名阪でリクエスト・ライヴ開催決定!!「DOWN TOWN」「う・ふ・ふ・ふ」「音楽のような風」ほか80年代シティ・ポップ～現在までEPOの名曲からセットリストを大募集!!

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株式会社ＢＳ朝日
「EPOコンサートツアー2026
～ALL EPO SONGS リクエスト・ライヴ～」　
大阪公演：2026年9月23日（水・祝）NHK大阪ホール
名古屋公演：2026年9月26日（土）COMTEC PORTBASE
東京公演：2026年9月29日（火）LINE CUBE SHIBUYA

EPOファン必見のコンサートツアーが東京・名古屋・大阪にて開催決定！

　昨年デビュー45周年を迎え、ますます活動の幅を広げるEPO。今年は45周年祝いのお礼として、皆さんからセットリストのリクエストを募集する、EPOファン必見のコンサートツアーが東京・名古屋・大阪にて開催決定！



　“ALL EPO SONGS”とある通り、「う・ふ・ふ・ふ」などの80年代を彩ったシティ・ポップから、作曲家として数多く生み出してきた提供曲たち、そして最新アルバム『EPOFUL』まで、すべてのEPO楽曲からリクエストを募集。長年にわたり多くの人に愛されてきたEPOの音楽。誰もが知るあの曲から隠れた名曲まで、ファンの皆さんが、“今、聞きたいEPO”をお届け！



　そして、今回も豪華バンドメンバーにも注目！EPOと高校の同窓生でもあり、デビュー当時からEPOの音楽を支え続けてきた、音楽プロデューサー・アレンジャーの清水信之（Keyboards)、ギタリストの佐橋佳幸(Guitar)。“日本最古”のロックバンド「センチメンタル・シティ・ロマンス」より細井豊（Keyboards)、野口明彦（Drums)。2024年にセンチメンタル・シティ・ロマンスを卒業し、今はソロで活躍する瀬川信二（Bass)。音楽プロデューサー・ソングライター・ドラマーなど幅広い活躍をする佐藤正治（Percussion)。豪華バンドメンバーとEPOが紡ぎ出す音楽の世界を、どうぞお楽しみに！



※曲のリクエストはイベント特設サイトにて募集中！詳しくはこちら（https://epo-live.com/）


EPOコメント

今年は皆さんから、EPOに歌って欲しいEPOの作品のリクエストを大募集いたします。


それは、POPなEPOの作品はもちろん、あなたが大好きなEPOの一曲でもOK!


あなたがどんな作品をリクエストしてくださるか？ワクワクしながら楽しみにしています。


あなたの選んだ作品がセットリストに入るかも！？



イベント概要

【イベント名】 EPOコンサートツアー2026　～ALL EPO SONGS リクエスト・ライヴ～


【日時・会場】 【大阪】2026年9月23日（水・祝）[開場]16:30 [開演]17:30　NHK大阪ホール


【名古屋】2026年9月26日（土）[開場]16:30 [開演]17:30　COMTEC PORTBASE


【東京】2026年9月29日（火）[開場]17:30 [開演]18:30　LINE CUBE SHIBUYA


【出演者】　　　EPO


【Band】 清水信之(Keyboards)/佐橋佳幸(Guitar)/細井豊(Keyboards)/野口明彦(Drums)/


瀬川信二(Bass)/佐藤正治(Percussion)


【主催】　　　　ＢＳ朝日／TOKYO FM（東京）／ZIP-FM（名古屋）


【後援】 　FM COCOLO（大阪）


【企画・制作】　ＢＳ朝日／エポニカレコード


【イベント特設サイトURL】https://epo-live.com/


【チケット料金】9,300円（全席指定・税込）


　　　　　　　　※お1人様4枚まで　※未就学児入場不可


【チケット購入】


チケットぴあにて3月30日（月）10:00～4月5日（日）23:59まで特別先行受付！（先着）



◆先行販売


受付期間　：　2026年3月30日（月）10:00～4月5日（日）23:59


受付URL ： https://w.pia.jp/t/epo2026/


※受付は先着順となります。


※上記ほか、各種プレイガイド先行予定あり。



◆一般販売


受付開始　：2026年5月24日（日）10：00～


・チケットぴあ


・ローソンチケット


・e＋（イープラス）　　ほか、各プレイガイドにて



※チケットに関する問い合わせ：


＜大阪公演＞キョードーインフォメーション　0570-200-888（12:00～17:00 ※土日祝休み）


＜名古屋公演＞サンデーフォークプロモーション　052-320-9100 (12:00～18:00)


＜東京公演＞KMミュージック　045-201-9999（平日11:00～13:00、15:00～17:00）