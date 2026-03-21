EPO、東名阪でリクエスト・ライヴ開催決定!!「DOWN TOWN」「う・ふ・ふ・ふ」「音楽のような風」ほか80年代シティ・ポップ～現在までEPOの名曲からセットリストを大募集!!

株式会社ＢＳ朝日「EPOコンサートツアー2026～ALL EPO SONGS リクエスト・ライヴ～」大阪公演：2026年9月23日（水・祝）NHK大阪ホール名古屋公演：2026年9月26日（土）COMTEC PORTBASE東京公演：2026年9月29日（火）LINE CUBE SHIBUYAEPOファン必見のコンサートツアーが東京・名古屋・大阪にて開催決定！

昨年デビュー45周年を迎え、ますます活動の幅を広げるEPO。今年は45周年祝いのお礼として、皆さんからセットリストのリクエストを募集する、EPOファン必見のコンサートツアーが東京・名古屋・大阪にて開催決定！

“ALL EPO SONGS”とある通り、「う・ふ・ふ・ふ」などの80年代を彩ったシティ・ポップから、作曲家として数多く生み出してきた提供曲たち、そして最新アルバム『EPOFUL』まで、すべてのEPO楽曲からリクエストを募集。長年にわたり多くの人に愛されてきたEPOの音楽。誰もが知るあの曲から隠れた名曲まで、ファンの皆さんが、“今、聞きたいEPO”をお届け！

そして、今回も豪華バンドメンバーにも注目！EPOと高校の同窓生でもあり、デビュー当時からEPOの音楽を支え続けてきた、音楽プロデューサー・アレンジャーの清水信之（Keyboards)、ギタリストの佐橋佳幸(Guitar)。“日本最古”のロックバンド「センチメンタル・シティ・ロマンス」より細井豊（Keyboards)、野口明彦（Drums)。2024年にセンチメンタル・シティ・ロマンスを卒業し、今はソロで活躍する瀬川信二（Bass)。音楽プロデューサー・ソングライター・ドラマーなど幅広い活躍をする佐藤正治（Percussion)。豪華バンドメンバーとEPOが紡ぎ出す音楽の世界を、どうぞお楽しみに！

※曲のリクエストはイベント特設サイトにて募集中！詳しくはこちら（https://epo-live.com/）

EPOコメント

今年は皆さんから、EPOに歌って欲しいEPOの作品のリクエストを大募集いたします。

それは、POPなEPOの作品はもちろん、あなたが大好きなEPOの一曲でもOK!

あなたがどんな作品をリクエストしてくださるか？ワクワクしながら楽しみにしています。

あなたの選んだ作品がセットリストに入るかも！？

イベント概要

【イベント名】 EPOコンサートツアー2026 ～ALL EPO SONGS リクエスト・ライヴ～

【日時・会場】 【大阪】2026年9月23日（水・祝）[開場]16:30 [開演]17:30 NHK大阪ホール

【名古屋】2026年9月26日（土）[開場]16:30 [開演]17:30 COMTEC PORTBASE

【東京】2026年9月29日（火）[開場]17:30 [開演]18:30 LINE CUBE SHIBUYA

【出演者】 EPO

【Band】 清水信之(Keyboards)/佐橋佳幸(Guitar)/細井豊(Keyboards)/野口明彦(Drums)/

瀬川信二(Bass)/佐藤正治(Percussion)

【主催】 ＢＳ朝日／TOKYO FM（東京）／ZIP-FM（名古屋）

【後援】 FM COCOLO（大阪）

【企画・制作】 ＢＳ朝日／エポニカレコード

【イベント特設サイトURL】https://epo-live.com/

【チケット料金】9,300円（全席指定・税込）

※お1人様4枚まで ※未就学児入場不可

【チケット購入】

チケットぴあにて3月30日（月）10:00～4月5日（日）23:59まで特別先行受付！（先着）

◆先行販売

受付期間 ： 2026年3月30日（月）10:00～4月5日（日）23:59

受付URL ： https://w.pia.jp/t/epo2026/

※受付は先着順となります。

※上記ほか、各種プレイガイド先行予定あり。

◆一般販売

受付開始 ：2026年5月24日（日）10：00～

・チケットぴあ

・ローソンチケット

・e＋（イープラス） ほか、各プレイガイドにて

※チケットに関する問い合わせ：

＜大阪公演＞キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00～17:00 ※土日祝休み）

＜名古屋公演＞サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 (12:00～18:00)

＜東京公演＞KMミュージック 045-201-9999（平日11:00～13:00、15:00～17:00）