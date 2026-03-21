WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO POP-UP at Guangzhou K11

株式会社ヨウジヤマモト

株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO（ワイルドサイドヨウジヤマモト）は、昨年開催した上海、香港ポップアップイベントに続き、中国・広州K11にて2026年3月21日（土）より開催いたします。

今回の広州ポップアップイベントでは、本ポップアップ限定Tシャツコレクションに加え、WILDSIDEオリジナルラインや、WILDSIDE×NEIGHBORHOODをはじめとする多彩なコラボレーションアイテムを展開いたします。

【WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO 広州ポップアップイベント】

開催期間：2026年3月21日（土）～5月10日（日）10:00 - 22:00

※3月21日（土）は15:00 - 17:00のみのご案内となります。

会場：広州市天河区珠江東路6号 K11アートモール L112Bショップ

【Guangzhou K11 Exclusive T-shirts Collection】

本ポップアップイベント限定のTシャツ3型が登場。

中国で縁起が良いとされている、トラ、ネコ、ヒョウをモチーフに、WILDSIDEのフィルターを通して表現しました。

【WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Original Collection】

赤い牡丹、橙のダリア、青い百合の花をモチーフにしたシャツ3型が登場します。

黒のボディに色彩が鮮やかな花が際立ち、軽やかなドレープ感が特徴の薄手レーヨンを使用することで、しなやかで上品な落ち着きを実現しました。闇の中から浮かび上がるような花のプリントは、かすかなシャドー感を伴い、奥行きのある表情を演出。幅広いコーディネートに自然と溶け込む一着です。

【WILDSIDE×NEIGHBORHOOD(R) Collaboration Collection】

ジャケット、シャツ、パンツ、カットソーが登場。

ジップワークジャケットは、耐久性に優れる高密度のT/Cカツラギ素材を使用、オリジナルのスナップボタンとジッパープルを配しました。ワークシャツは左胸ポケット上部と背面にロゴをプリントしたコラボレーション仕様に。ワークパンツはジャケットと同様のT/Cカツラギ素材を用いており、センタープレスを入れたスリムシルエットに仕上げました。Tシャツは全てコットン天竺のオリジナルボディを採用し、ワンウォッシュ仕上げを施した素材本来の柔らかな風合いを実現しました。

【WILDSIDE × Lee Kung Man Collaboration Collection】

身頃と袖で配色を切り替えたバイカラー仕様のヘンリーネックTシャツが登場。

独特のシャリ感を持つやや厚手の綿素材を使用し、利工民の自社香港工場にて丁寧に縫製された、上質な一着です。

ブラックの身頃のTシャツはヘンリーネックのボタンを3つに、ホワイトの身頃のTシャツはボタンを2つにして、それぞれ異なるデザインディテールを施しています。

＜利工民（Lee Kung Man）＞

利工民は、香港の伝統的な下着・ニットメーカー。1923年に中国広州でFung Sau-yuにより設立され、後に香港に工場を設立した。金鹿、青鹿、光華、秋蝉などのウール製アンダーウェアで有名。世界中で高い評価を得ている利工民は、丹念に作られた製品で確固たる地位を築いている。

【WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO】

株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO（ワイルドサイド ヨウジヤマモト）は、コンセプトカラーの黒を軸に、アート、ライフスタイル、革新的なコラボレーションを融合させることで、ファッションの境界を再定義しています。

そして、多様なブランドやアーティストとのパートナーシップを通して従来のカテゴリーを超えた限定コレクションを発表し、ヨウジヤマモトの大胆で先見性のある精神を体現しています。

【展開コラボレーション・ブランド一覧】

NEIGHBORHOOD

TRADMAN’S BONSAI

Silkmaster

HYSTERIC GLAMOUR

IRACEMA

IZUMONSTER

Kie Einzelganger

KNIT GANG COUNCIL

NEEDLES

NEW ERA

NOMARHYTHM TEXTILE

NORTH NO NAME

Rocky Mountain Featherbed

一澤信三郎帆布

利工民

龍が如くスタジオ

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Website(https://wildside-online.jp/)

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/)

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotoosaka(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotoosaka/)

▼Official X ：@wildsideyohjiJp(https://twitter.com/WildsideYohjiJp)

▼WILDSIDE Officialアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/id1632150161?mt=8)