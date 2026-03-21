地域共創イベント「コモンズコネクト」の開催エリア拡大を発表　京都・兵庫・新潟で順次開催、参加者および協賛企業を募集

COMMON株式会社

COMMON株式会社（本社：京都市、代表取締役：増田勇樹）は、行政・企業・地域プレイヤーをつなぎ、地域課題の解決と新たな共創を生み出す交流プラットフォーム「コモンズコネクト」の開催エリア拡大を決定しました。

現在の取り組み事例 :https://common.or.jp/category/town-dev/

このたび、京都・兵庫・新潟での開催が順次決定し、各地域において、自治体・企業・団体・教育機関など多様な立場の参加者が出会い、対話し、連携のきっかけをつくる場を広げてまいります。

あわせて、各地域の開催に向けて、参加者の募集に加え、地域共創をともに推進いただく賛助会員・協賛企業の募集も開始いたします。

背景・目的

コモンズコネクトの予定やレポートはこちら :https://common.or.jp/category/salon/

少子高齢化、防災、観光振興、産業活性化など、地域課題は年々複雑化しています。一方で、多くの企業がCSR・ESG・SDGsへの取り組みを進めたいと考えながらも、「具体的な事業化モデルがない」「自治体との接点がない」といった課題を抱えています。

COMMON株式会社は、これまで全国の自治体と連携し、フォーラム・イベント・実証事業・マッチング事業を通じて、公民連携プロジェクトを数多く創出してきました。

コモンズコネクトとは

コモンズコネクトは、業界・世代・立場を超えた出会いから、地域課題を解決するための共創・連携を生み出す交流の場です。

行政だけでは解決が難しい地域課題、企業単独では届きにくい地域との接点、地域側が求める実行力や発信力。

そうしたそれぞれの課題をつなぎ直し、“地域の課題”を“つながり”で解決することを目的に、各地で開催を進めています。

これまでの開催を重ねる中で、自治体関係者、民間企業、スタートアップ、学生、地域団体など多様な主体が交わり、地域活性や公民連携の取り組みが各地で実際に動き出し、継続的な連携へと発展しています。

開催拡大の背景

近年、地域では人口減少、担い手不足、防災、観光、産業振興、関係人口創出など、複合的な課題への対応が求められています。

一方で、民間企業や都市部の事業者など、地域外に拠点を持つプレイヤーの中には、自社の技術・サービス・ネットワークを地方の地域課題の解決に活かしたいというニーズも高まっています。

COMMON株式会社は、こうした双方をつなぐ接点としてコモンズコネクトを展開しており、このたび新たに京都・兵庫・新潟での開催を決定しました。

地域ごとの特性を活かしながら、単発の交流にとどまらず、その先の連携・プロジェクト化・共創実装につながる場づくりを進めてまいります。

開催予定概要

京都開催

日程：2026年4月10日（金）

会場：同志社大学今出川キャンパス

特徴：行政×企業×学生の共創をテーマに、立場を超えた対話から具体的な連携やプロジェクト創出につながる交流会

登壇者：杉岡秀紀様（福知山公立大学地域経営学部准教授）他

詳細＆申し込みページ：https://common.or.jp/2026/03/01/410/

兵庫開催

日程：2026年4月28日（火）

会場：神戸国際会館

特徴：行政と企業がつながり、地域課題をビジネスや連携で解決するための共創機会を創出

登壇者：兵庫県企画部SDGs推進課公民連携班、伊藤 真人様（株式会社パソナグループ）

詳細＆申し込みページ：https://common.or.jp/2026/03/01/2121/

新潟開催

日程：2026年5月中旬予定

会場：新潟市内予定

特徴：新潟エリアでは初開催。地域における新たな公民連携・共創のきっかけづくりを目指す

登壇者：未定

詳細＆申し込みページ：

※詳細な日程・登壇者情報等は決まり次第、順次発表いたします

こんな方におすすめ

行政と直接対話し、具体的な連携を進めたい企業・団体

自社の技術やサービスを地域課題の解決に活かしたい企業

地域での事業展開やネットワーク構築を進めたい方

他企業や地域プレイヤーとの共創を模索している方

地域活性、公民連携、地方創生の取り組みに関心のある自治体・教育機関・団体

賛助会員・協賛企業を募集

COMMON株式会社では、コモンズコネクトをはじめとする各地域での共創活動をさらに広げていくため、賛助会員・協賛企業を募集しています。

賛助会員・協賛としてご参画いただくことで、単なる広告出稿やイベント協賛にとどまらず、地域との接点創出、自治体との関係構築、社会課題解決領域でのブランド価値向上、事業機会の創出につなげていただくことが可能です。

ご興味ある企業様はお問い合わせください。

賛助会員・協賛でできること

- コモンズコネクト各会場でのPR・登壇・交流機会（自治体・企業・参加者との関係構築）- 地域課題や自治体ニーズとの接点形成- 自社サービスや取り組みの発信機会の創出- 公民連携・地域共創に関わるネットワークへの参画- 今後展開する地域プロジェクトへの連携可能性の拡大

地域とともに新たな価値をつくるパートナーとして、企業・団体の皆さまの参画をお待ちしております。

参加者募集について

各地域のコモンズコネクトは、会員・紹介者・行政関係者・地域プレイヤーを中心に参加を受け付けています。

開催地域ごとに定員制となるため、参加をご希望の方は各詳細ページよりお早めにお申し込みください。

今後について

COMMON株式会社は、コモンズコネクトを通じて、地域と企業、行政、教育機関、団体がつながる機会を全国各地で広げていきます。

地域の課題を共有し、対話し、実装につなげる場として、今後も各地での開催拡大を進めてまいります。

単発のイベントではなく、“つながり”から具体的な共創が生まれ、地域に持続的な価値が残る仕組みをつくること。

それが、COMMON株式会社が目指すコモンズコネクトの形です。

地域との共創に関心のある企業・自治体・団体の皆さまのご参加、ご参画をお待ちしております。