武装JKの緊迫感が炸裂！『リトルアーモリー THE STAGE』最速先行チケット＆キービジュアル解禁！！

武装JKストーリー、ついに舞台へ━。

株式会社キョードーメディアス

リアルな銃火器を精密に再現するプラモデル『リトルアーモリー』。2014年の発売以来、200種を超える製品を展開し、多彩なイラストレーター陣が描く「リアルミリタリー×女子高生」のパッケージアートが魅力のシリーズです。そのビジュアルは模型の枠を越えてキャラクターとして息づき、ノベル・コミック・グッズなど、幅広いメディアへと広がり、ついに舞台化されることが発表されると、瞬く間に話題となりました！

3月21日（土）よりFC先行チケット受付開始も決定！

2026年9月に上演される舞台『リトルアーモリー THE STAGE ―銃声は、遠雷に重なる―』のキービジュアルが完成いたしました！あわせて、ファンクラブ（FC）先行チケットの発売情報および、アフタートークや特典会を含む詳細な公演スケジュールも解禁となります。

【戦場に立つ少女たちの日常と覚悟】キービジュアル公開

今回解禁されたキービジュアルでは、W主演の本西彩希帆（久志井真帆役）、星守紗凪（左近若葉役）をはじめ、メインキャラクターたちがそれぞれの愛銃を手に、荒廃した街並みに立つ姿が描かれています 。 プラモデルシリーズから始まった本プロジェクトならではの、精密な銃器と制服少女が融合した「リアルミリタリー×女子高生」の世界観を、実写ならではの圧倒的な熱量で再現しました 。

【最速チケット情報】3月21日よりFC先行受付スタート！

本公演のチケット販売がいよいよ始動します！最速でのチケット入手機会となりますので、ぜひ公式サイト・SNSをチェックしてください。

公演を彩る豪華特典イベントの実施も決定！

全公演において、本編終了後に日替わりでスペシャルな特典イベントを実施いたします。

・ミニアフタートーク：キャストによる制作秘話や役作りについてのトーク。

・終演後特典会（A・Bチーム別）：各キャストが参加する限定イベント。

・お見送り会：キャストが来場者を直接お見送り。

・スペシャルカーテンコール：千秋楽にはキャスト全員による挨拶を実施。

【STORY】

世界各地に現れた未知の敵――XX〈イクシス〉。

その脅威に備えるため、日本には“指定防衛校”が設立された。

そこに通うのは、銃を携え、制服のまま街を守る女子高生たち。

久志井真帆は、初めてのミッションに挑む。

撃つことは正義なのか。敵と呼ぶ存在に、対話はあり得るのか。



これは――

日常と戦場の狭間で揺れる、少女たちの“始まり”の物語。

＜公演概要＞

タイトル：リトルアーモリー THE STAGE ―銃声は、遠雷に重なる―



劇場：六行会ホール（〒140-0001 東京都品川区北品川2-32-3）



出演：

久志井真帆：本西彩希帆・左近若葉：星守紗凪



朝戸未世：高橋彩音（AKB48）



革嶋えり：隈本茉莉奈（虹のコンキスタドール）

蛯原杏美：鶴見萌（B≡FULLEST）

相山桜子：湯本亜美



白根凛：深川瑠華

芙蓉まりこ：山崎悠稀

照安鞠亜：あわつまい

豊崎恵那：東城咲耶子



豊崎和花：舞川みやこ

有馬官奈：蛭田愛梨

大泉練：槙原唯



瀬戸内瑠衣：長月明日香

仁禮小春：藤井彩加



椎名六花：立石凛



アンサンブル：高見彩己子・堀川恵利・本田真子・仁科花都

公演日程：2026年9月2日（水）～6日（日）



特典会Aチーム：本西彩希帆／鶴見萌／湯本亜美／東城咲耶子／舞川みやこ／蛭田愛梨／長月明日香／立石凛

※本西彩希帆の参加は9月3日（木）13:30公演のみとなります。



特典会Bチーム：星守紗凪／隈本茉莉奈／深川瑠華／山崎悠稀／あわつまい／槙原唯／藤井彩加

※高橋彩音の特典会参加はございません。



ミニアフタートーク

9月3日（木）13:30公演 星守紗凪／高橋彩音／隈本茉莉奈／深川瑠華

9月4日（金）13:30公演 本西彩希帆／高橋彩音／鶴見萌／湯本亜美



お見送り会

9月5日（土）18:00 本西彩希帆／星守紗凪／隈本茉莉奈／鶴見萌／湯本亜美／長月明日香／藤井彩加／立石凛

9月6日（日）12:00 高橋彩音／深川瑠華／山崎悠稀／あわつまい／東城咲耶子／舞川みやこ／蛭田愛梨／槙原唯



【チケット】

■FC先行

受付期間：3月21日（土）12：00～3月29日（日）23：59

※お申し込みついては各キャストからのお知らせをご確認ください。



■オフィシャル先行

受付期間：4月4日（土）12：00～4月12日（日）23：59



■プレイガイド先行

受付期間：4月18日（土）12：00～4月26日（日）23：59



■一般発売：5月30日（土）10：00



【チケット料金】

SS席＜前方A～D列＞

13,000円(税込）＊特典付き

12,000円(税込）＊特典なし

S席＜E～H列＞

11,000円(税込）＊特典付き

10,000円(税込）＊特典なし

A席＜I 列以降＞

9,900円（税込）＊特典付き

8.900円（税込）＊特典なし



特典：キャストブロマイドセット（選択式）／キャストブロマイドセット3種うち、1セット選択されたものを配布

A：本西彩希帆・星守紗凪・隈本茉莉奈・鶴見萌・湯本亜美

B：高橋彩音・深川瑠華・山崎悠稀・あわつまい・東城咲耶子

C：舞川みやこ・蛭田愛梨・槙原唯・長月明日香・藤井彩加・立石凛



◇YouTube

『リトルアーモリー THE STAGE ―銃声は、遠雷に重なる―』キービジュアル メイキングPV：https://www.youtube.com/watch?v=GZO1c2KPyt0

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=GZO1c2KPyt0 ]

『リトルアーモリー THE STAGE ―銃声は、遠雷に重なる―』ティザーPV：https://www.youtube.com/watch?v=dlfWjWy_waY

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dlfWjWy_waY ]

【スタッフ】

原作：株式会社トミーテック『リトルアーモリー』



脚本・演出：松多壱岱（ILCA）



アシスタントプロデューサー：浅田凪（ILCA）

プロデューサー：松多壱岱（ILCA） 米田基（style office）

エグゼクティブプロデューサー：岩崎拓矢（ILCA）

銃器協力：株式会社東京マルイ

装備品協力：土居克臣（Ghost in the Dark）

公式HP：https://littlearmory-thestage.com

公式X：https://x.com/littlearmoryst



お問い合わせ：littlearmory.thestage@gmail.com

主催：舞台リトルアーモリー製作委員会

(C)TOMYTEC

(C)舞台リトルアーモリー製作委員会

リトルアーモリーとは

株式会社トミーテックより2014年3月に発売した、1/12スケールのリアルな銃火器を中心としたプラモデル。1/12という手のひらサイズながら、精密なディテールはもちろん、ボルトアクションなどのギミックを搭載した製品も発売。プラモデルとして組み立て、銃のミニチュアコレクションとして楽しめるのはもちろん、同等サイズの可動フィギュアやドール、ロボット系のプラモデルに持たせて遊ぶことも可能。

現在ラインナップは自転車など銃火器以外の製品も含め200種類を超え、国内外合わせ累計出荷数50万個以上を販売。

また、パッケージのリアルな銃火器と制服少女を組み合わせたイラストを基にした、小説・コミック・グッズなどもこれまで展開している

＜「リトルアーモリー」公式サイトはこちら＞ https://www.littlearmory.jp/



リトルアーモリーの世界

これが異形から街を守る私たちの毎日― 女子高校生タクティカル青春群像劇

神出鬼没にして未知の敵“イクシス”。この世界の人類は深刻な脅威に直面していた。「指定防衛校」に通う生徒たちは、様々な火器を駆使し、人々を守る戦いに身を投じる――。

これは「日常」を取り戻すための青春を生きる少女たちの物語。



※画像はリトルアーモリー製品「ミッションパック」同梱『スクールアームズ・レポート』より

宣伝：キョードーメディアス