創立７７周年「劇団東少」、8月にα世代向けミュージカルを公演、α世代人気YouTuber「ファーストペンギン」をメインキャストに起用。他キャストは、オーディションを実施(未経験者歓迎）、募集開始へ！

株式会社Am-bitioN

創立77年を迎えるファミリーミュージカルの劇団東少、制作協力の株式会社Am-bitioN（東京都港区）及び株式会社NEXst（東京都港区）は、アルファ世代（2010年以降生まれ）向けミュージカル公演を今年の８月に実施することを決定いたしました。メインキャストに、アルファ世代の人気YouTuber「ファーストペンギン」メンバーを起用いたします。

尚、「ファーストペンギン」メンバーの「うっかりカサゴ（横田雅乃）」と「うきょ（前島里緒那）」、「ミルクサマー」メンバーの「みゆぴー（小西美結）」は、３月２６日から開幕する「劇団東少オリジナルミュージカル『PINO』（六行会ホール）」にも出演しています。

また、アルファ世代向けミュージカル公演に向け、「新しい自分に会える場所へ。その一歩、いま踏み出してみよう。」のキャッチフレーズのもと、アイドル候補生役のアルファ世代キャストのオーディションを実施（詳細後述）、３月２６日から申し込みを受け付けます。未経験でも安心、創立77周年劇団東少（TS）がバックアップ・後援致します。

4月4日、５日にはアルファ世代向けミュージカルの制作発表会＆ファーストペンギン、ミルクサマーファンミーティング（竹の塚地域学習センター、詳細後述）を実施予定です。

☆アルファ世代向けミュージカル 及び キャストオーディション概要

スター・クラウン（星冠：スタクラ）学園巡礼記

～シーズン1：転校転生！魔法使いアイドル！～

あらすじ

日本全国から集められた20人の小中学生の少女たち。ある日突然「転校通知」を受け取り、導かれ辿り着いた先は“星冠学園”と呼ばれる魔法世界のアイドル養成学園だった。アイドルになるためには、自分の原点＝“聖地”に向き合い、試練を越えなければならない。少女たちはぶつかり、互いを支え合い、そして迎える「星冠フェスティバル」。闇に揺さぶられながらも、彼女たちは自分自身を受け入れ、本当の歌を届ける。“誰かの心に灯りをともす歌”を見つける物語。

ミュージカルイメージ画像

募集：アイドル候補生役（Wキャスト）：アルファ世代30名程度 ※未経験者でもOK！

公演日時：2026年8月12日～14日頃を予定、会場：板橋区立文化会館

稽古期間：2026年5月末～7月は週末1-2回程度、8月集中稽古

申込先: LINEアカウント（ID: @373olxxa、QR参照）から登録

オーディション申込期間：3月26日～4月19日まで

1次：書類審査、２次：対面審査を都内にて4月25・26・29日に予定（１次通過者にのみ通知） ※未経験者の応募歓迎

※「ファーストペンギン」「ミルクサマー」メンバーの出演が決定しています（メンバー詳細名は後日告知予定）。アイドル経験者の出演が決定しています。

応募QRコード（ID: @373olxxa）

☆ミュージカルの制作発表会＆ファーストペンギン、ミルクサマーファンミーティング概要

日時： １.2026年4月4日（土） １３時開演（開場３０分前）

２.2026年4月5日（日） １３時開演（開場３０分前）

会場：竹の塚地域学習センター（東京都足立区竹の塚2-25-17 日比谷線直通東武スカイツリーライン「竹ノ塚駅」より徒歩7分）

入場無料（※要事前申し込み、申し込み多数の場合は、先着優先）

申し込み先: LINEアカウント（ID: @020zpflx、QR参照）

※オーディションとイベントの申し込み先アカウントは異なります。

イベント申込QR（ID: @020zpflx）イベントフライヤーオーデイション詳細

☆劇団東少

劇団東少は、創立77周年を迎える歴史あるファミリーミュージカルの劇団。三越劇場をはじめ全国で上演を重ね、『シンデレラ』『白雪姫』「人魚姫」『眠れる森の美女』など世代を超えて愛される作品を届けてきました。高いエンターテインメント性と教育的価値とを両立し、親子で安心して楽しめる舞台づくりに定評があります。日本のファミリーミュージカル文化を支え続けています。

https://www.tohshou.jp/

☆ファーストペンギン

ファーストペンギンは、α世代を代表するYouTuberグループで、小中学生を中心に活動する次世代クリエイターユニット。ダンスや企画動画、日常コンテンツを通じて"最初の一歩を踏み出す勇気"を発信し、YouTubeの登録者数は20万人超へ拡大。同世代から高い共感を集めています。今年３月に追加メンバーが決定、８人での新体制に。

ファーストペンギン

☆ミルクサマー

α世代を中心に人気を集めるYouTuberグループ「ミルクサマー」は、小中学生のリアルな日常や感性を発信する共感型クリエイターユニット。ダンスやトレンド企画、等身大の発信で同世代からの支持を獲得し、SNSを中心に急成長中。

ミルクサマー

☆株式会社Am-bitioN

東京都港区麻布台 2015年12月設立。当社のエンターテインメント事業の総称を「LIVE☆STARS」としています。2016年以降、2.5次元舞台俳優やアイドル等をキャスティングし、10タイトル以上の舞台・イベント公演を実施。2020年には当社初めてとなるアイドルオーディションを実施、約1400名の中から、アイドルグループ「ラストノート」が誕生、21年には、第2弾オーディションを実施し、22年に「ステラリオン」が誕生しました。

以上

お問い合わせ先

株式会社Am-bitioN エンターテインメント事業部 担当：中川

E-MAIL: am-bition_staff333@livestars.group