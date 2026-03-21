シャンソン歌手・クミコ待望のコンセプトアルバム第２弾『シャンソンティックな歌たち　Ｖｏｌ．２』５月２７日発売決定！！時代を彩る名曲群が、クミコの歌声で「シャンソン」へと昇華。

日本コロムビア株式会社

日本シャンソン界の第一人者として、言葉のひとつひとつに魂を吹き込み続けてきた歌手・クミコ。彼女が自身の歌唱を通し、あらゆるジャンルの楽曲を「シャンソン的（シャンソンティック）」な解釈で再定義するコンセプト・アルバムの第2弾『シャンソンティックな歌たち Vol.2 時代を紡ぎ、物語を歌う』が、ついに完成し、5月27日に発売されることが決定した。本アルバムには、ジャンルも時代も超えて、クミコが「今、シャンソンティックに届けたい」と願う楽曲が新たに録音・収録されている。





今作の核となるのは、クミコが近年その軌跡を追い、敬愛してやまない伝説のシャンソン歌手・金子由香利へのカバー曲である。NHK「ばらえてい テレビファソラシド」内で永六輔氏によって紹介され、昭和の時代最後のシャンソンの大ヒット曲となった「再会」を新たに録音。一夜にして金子由香利を世に知らしめることになり、一世を風靡したあの退廃的で美しい世界観を、現代のクミコが成熟した表現力で描き出す。さらに、今年50周年という節目を迎える角川映画の第1作『犬神家の一族』（1976年）のメインテーマであり、金子由香利が歌唱したバージョンが現在改めて高い評価を集めている「愛のバラード」にも挑戦。大野雄二による美しくも悲劇的な旋律を、クミコ流に歌い上げた録音となっている。アルバムの彩りはそれだけにとどまらない。中島みゆきの「時は流れて」は、1977年に発表されファンの間で傑作と言われる彼女の3rdアルバム『あ・り・が・と・う』のラストに置かれた楽曲である。2019年に新宿文化センターで開催された中島みゆきリスペクトライブ「歌縁（うたえにし）」や、2023年新宿紀伊國屋ホールで開催された「中島みゆき新宿研究会」にクミコが出演した際、この曲を取り上げ大きな反響を呼んだこともある。ザ・フォーク・クルセダーズの「イムジン河」は、近年のクミコが継続的に出演している「あの素晴らしい歌をもう一度コンサート」でも毎回披露される楽曲。今回は、きたやまおさむによって歌詞が追加された2022年バージョンを下敷きにしたカバーとなっている。現在もなお切実なメッセージを放つ、平和への祈りが託された名曲だ。加えて、自身のルーツを見つめ直し、「愛の追憶」「幽霊」といったコンサートでの定番曲も、新たな装いで新録されている。特筆すべきは、ダーク・ダックス「花のメルヘン」の作者としても知られ、クミコと晩年に深い交流のあった故・敏とし氏が遺した新曲「ピエロの真珠」の収録だ。時を超えて託されたこの新曲は、本アルバムの精神性を象徴する一曲となっている。5月30日の府中の森芸術劇場でのコンサートでも共演するベイビー・ブーをコーラスに迎え、明るくもどこか物悲しい独自の歌世界を展開している。過去から現在へ、そしてジャンルからジャンルへ。時代に翻弄されながらも光り続ける名曲たちが、クミコの歌声によって新たな息吹を吹き込まれ、聴く者の心に深く問いかける。

【アルバム情報】

26年5月27日(水)リリース

『シャンソンティックな歌たち Vol.2～時代を紡ぎ、物語を歌う～』

COCP-42696 \3,182+税 / \3,500（税込）



1. 愛のバラード（新録）（オリジナル：金子由香利）

作詞：山口洋子 作曲：大野雄二 編曲：大貫祐一郎



2. ピエロの真珠（新録）

作詞・作曲：敏とし 補作詩：市川武 編曲：大貫祐一郎



3. 時は流れて（新録）（オリジナル：中島みゆき）

作詞・作曲：中島みゆき 編曲：大貫祐一郎



4. イムジン河（新録）（オリジナル：ザ・フォーク・クルセダーズ）

作詞：朴世永 作曲：高宗漢 日本語作詞：松山猛

日本語詞協力：きたやまおさむ 編曲：加藤和彦、大貫祐一郎



5. 再会（新録）（オリジナル：ニコレッタ）

作詞：Emil Dimitorov 日本語訳詩：矢田部道一 作曲：Patricia Carli 編曲：大貫祐一郎



6. 愛の追憶（新録）（オリジナル：ダリダ）

作詞：Michele Michaele 日本語訳詩：岩谷時子 作曲：Lana & Paul Sebastian 編曲：大貫祐一郎



7. 幽霊（新録）（オリジナル：シャルル・トレネ）

作詞・作曲： Charles Trenet 日本語詞：高野圭吾 編曲：大貫祐一郎



8. 愛の讃歌（2024年録音）（オリジナル：エディット・ピアフ）



9. Woman ～Wの悲劇より～（2025年録音）（オリジナル：薬師丸ひろ子）



10. ヨイトマケの唄（2023年録音）（オリジナル：美輪明宏）



11.～17. 1.~7. Instrumental

＜クミコ コンサート情報＞

「クミコ・ベイビーブーコンサート2026

～クミコもブーも…あのとき君も若かった？～」



【出演者】 クミコ、ベイビー・ブー

【日程】2026年5月30日(土) 開場13:00 開演13:30

【会場】府中の森芸術劇場ふるさとホール（東京都府中市浅間町1-2）

【料金】8,500円（前席指定・税込） ※学生割引1,000円（小中）

【お問い合わせ】Ro-Onチケット 047-365-9960

（平日10:00～18:00、土曜10:00～14:00（日祝休み）





「クミコ＆タブレット純 昭和ジュークBOX

～昭和歌謡とシャンソンの夕べ デラックス～」



【出演者】クミコ、タブレット純

【日程】2026年4月4日（土） １.13時開場/14時開演 ２.17時開場/18時開演

【会場】有楽町よみうりホール

【料金】１. 14:00の部：全席指定席 9,500円（税込）

２. 18:00の部：全席指定席 8,500円（税込）

【お問い合わせ】サンライズプロモーション 0570-00-3337（平日12:00～15:00）





「クミコ sings 松本隆 songs

松本隆の「ことばとうた」 vol.2」



第一部：松本隆の世界 第二部：クミコLIVE

【出演】クミコ・松本隆

【日程】2026年4月12日（日）開演15:30

【会場】ルネサンス クラシックス芦屋ルナ・ホール

【料金】全席指定\8,800（税込） ※未就学児入場不可