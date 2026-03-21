バンド・LEGO BIG MORL タナカヒロキ初小説『陽と月』2026年5月20日（水）発売決定！ 吃音症のバンドマンが描く、実話をもとにした音楽小説

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年5月20日（水）に、ロックバンド・LEGO BIG MORL（レゴ ビッグ モール）のギタリストであり、作詞を手がけるタナカヒロキ氏の初小説『陽と月』を発売いたします。

■monogatary.comで話題の連載を書籍化

本作は、インディーズからメジャーデビューへと駆け上がろうとするロックバンドの光と影を描く、青春と葛藤の物語です。吃音症の「月」と天然キャラの「陽」。対照的な性格の2人のボーカルを中心に、言葉にできない想いと“歌詞”、そして音楽への純粋な想いが交錯。

東京という舞台で、夢を追う彼らを待ち受けるのは、理想とはかけ離れた現実と、次々と突きつけられる選択。「青春の終わり」と、それでも鳴り止まない「心の鼓動」を探し求める若者の記録が描かれます。

著者のタナカヒロキ氏は、2006年に結成されたロックバンド・LEGO BIG MORLのギタリスト。作詞も手掛け、繊細かつ鮮烈な歌詞で聴く者の心を魅了してきた彼が、自身の経験をもとに、初めての小説執筆に挑みました。今まで表現できなかった想いや、幸せの尺度、音楽に生きることについて、吃音症のバンドマンとして自ら赤裸々に描きます。

monogatary.comで連載中の本作(https://monogatary.com/story/530790)に加え、「月」が最後に書いた歌詞も新たに収録し、書籍化します。

カバーイラストは、LEGO BIG MORLのファンでもある人気イラストレーター・前田ミック(https://x.com/m_mic_0707)氏が担当。

下北沢にいる「月」と「陽」を鮮やかな筆致で表現しました。

■あらすじ

バンドで成功することを目指し、夢と現実の狭間を生きる、吃音症のバンドマン・月。

太陽のような性格で天然だが、音楽の才能に溢れている親友のバンドマン・陽。

対照的な2人のバンドは、当初はどちらも華々しくデビューした。

しかし両者はその後、まったく違う道を歩んでいき……？

夢は叶わなかったら不幸なのか。売れたら幸せなのか。

そんな想いの中で揺れ動きながら、バンドマンとして進んだ先に2人が見たものとは。

吃音症でもあるLEGO BIG MORLのギタリスト・タナカヒロキが描く、実話をもとにした圧倒的青春×音楽小説。

■著者コメント

バンド、歌詞、吃音。

成功する者と、夢破れる者と、どちらでもない者。

僕が書きたかったのは歌詞にするほどでもない美しくない日常。

そこにはあるのは“幸せの尺度”

それぞれが持つ“幸せの尺度”に照らし合わせて読んでもらえたら嬉しく思います。

LEGO BIG MORLは今年結成20周年です。

ライブハウスと本の中でお会いしましょう。

■『陽と月』× monogatary.com発売記念コラボコンテスト

本書の発売を記念してコラボ企画【『陽と月』× monogatary.com発売記念コラボコンテスト】が開催されます。

『陽と月』の作中でもモチーフの一つとなったLEGO BIG MORLの楽曲「Ray」をインスピレーションの源にしたお題「今は会えないけれど、心にのこる人」をテーマとした短編小説を募集します。

選考委員長には著者であるLEGO BIG MORLのタナカヒロキ氏を迎え、大賞に輝いた作品は、紙版の書籍『陽と月』の帯に作品へのリンクを掲載して紹介します！

さらに、著者サイン入り書籍もあわせて贈呈いたします。

あなたには、忘れられない人はいますか？ 「Ray」のメロディを起点にみなさんの描く物語を楽しみにお待ちしています。

▼コンテストの詳細はこちら

https://monogatary.com/theme/396789

■特典情報

・楽天ブックス：スマホ壁紙（データ配信）

※2026年6月30日（火）11:59までに予約・購入された方が対象

https://books.rakuten.co.jp/rb/18570520/

・カドカワストア：タナカヒロキ イラストカード

※『LEGO BIG MORL再現ツアー「心臓の居場所」～最終回～』2026年3月28日（土）～5月16日（土）までの公演で配布されたチラシ掲載の二次元コードよりご予約された方が対象

上記のほか、本書発売後のLEGO BIG MORLのライブにて、限定特典を実施予定！



※特典詳細は各ストアにてご確認ください。

※イラストカードは数量に限りがあるため、在庫が無くなり次第、配布が終了となります。

※特典デザインは予告なく変更になる可能性がございます。

※特典に関するお問い合わせは、各店舗宛でお願いいたします。

■書籍概要

『陽と月』

著者：タナカヒロキ（LEGO BIG MORL）

定価：2,200円（本体2,000円＋税）

発売日：2026年5月20日（水）

判型：四六判

ページ数：384ページ

ISBN：978-4-04-897949-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000207/)

■著者プロフィール

タナカヒロキ（LEGO BIG MORL）

2006年結成のロックバンド・LEGO BIG MORLのギタリスト。エモーショナルなサウンドで人気を集める3人組バンドで、主に作詞を担当。繊細かつ鮮烈な歌詞で聴く者の心を魅了している。

自身も吃音者であり、吃音をテーマにしたメディア『KITSU』を運営。

本書が初著書。

X：https://x.com/tanakawakame

Instagram：https://www.instagram.com/hiroki2133/

KITSU：https://kitsu.jp/

LEGO BIG MORL（レゴ ビッグ モール）

カナタタケヒロ（Vo, G）、タナカヒロキ（G）、ヤマモトシンタロウ（B）の三人組ロックバンド。2006年に結成され、2008年6月に初のミニアルバム「Tuesday and Thursday」をリリース。2009年1月に1stアルバム「Quartette Parade」でメジャーデビュー。2019年9月に現在の3人体制となり2022年に日本クラウンより再メジャーデビュー。同年3月にメジャー復帰作となるアルバム「kolu_kokolu」をリリース。結成20周年イヤーとなる今年は、結成記念日である3月28日のSpotify O-Crest公演を皮切りに、全国7ヶ所8公演のツアーを開催予定。

Official Site：http://www.legobigmorl.jp/

X：http://x.com/legobigmorl

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YouTube：https://www.youtube.com/@legobigmorl4229