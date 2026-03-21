次世代ボーイズグループDXTEEN 大久保波留＆寺尾香信が“推し猫”を決定！？猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」で“猫尽くしの生配信”を実施！

株式会社WOWOW

WOWOW発、猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」で、3月18日（水）19:00頃より、

人気ボーイズグループDXTEENの 大久保波留さんと 寺尾香信さんを迎えたスペシャル配信を実施！

現在、3月25日（水）19時まで限定でアーカイブを公開しており、配信中に盛り上がった“猫トーク満載”の内容をアプリ上で視聴できる。

---“推し猫”企画で見せた、それぞれの猫愛

配信内では「推し猫」を決める企画を実施！

大久保さんは悩みに悩んだ末、なんと2匹の猫ちゃんを“推し”に選出。猫たちに囲まれながら終始迷う様子に、コメント欄も大いに盛り上がった。

一方、寺尾さんは「実家の猫に似ている」という理由もあり、黒猫ちゃんを“推し猫”に決定。自身のエピソードを交えた温かいコメントも印象的な内容となった。

---人生初！猫ちゃんに直接おやつをあげる体験に大久保さん大興奮！

配信中盤では、大久保さんにとって“人生初”となる猫ちゃんへのおやつ体験も実施。おやつに夢中で集まる猫たちの勢いに圧倒されながらも、優しく見守る姿に多くの視聴者が癒された。

---寺尾さんが語る「猫との暮らし」

実家で猫ちゃんを飼っており、かつプライベートでも猫カフェに通うほど大の猫好きの寺尾さん。

猫との距離の縮め方や家族として迎え入れる際の心構えについても言及。大久保さんや視聴者に向けて、実体験をもとにしたリアルなアドバイスを熱く語る場面もあり、猫を飼っている方・これから迎えたい方にとっても見逃せない内容となっている。

---メンバーで“猫っぽい人”は誰！？

さらに、「メンバー内で猫に似ている人は？」という質問には、2人が声を揃えてとあるメンバーの名前を回答！その意外な（？）答えは、ぜひ配信アーカイブでご確認ください！

配信をまだ見ていない方も、もう一度楽しみたい方も、この機会にぜひアプリをダウンロードし、配信をチェック！

〈DXTEEN〉

2023 年5月にデビューを果たした6人組グローバルボーイズグループ“DXTEEN”。メンバーは、大久保波留、田中笑太郎、谷 口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰。グループ名には、夢(Dream)を目指し、一歩一歩、拡張(eXtension)・拡大 (eXpand)しながら成長していき、努力と挑戦を重ねていく 6 人の⻘春(TEEN) の“無限な可能性”を表現。時間が経ち成長し ても夢見る⻘春心を失わず、夢をさらに大きくしていくという意味が込められている。

2023 年 11 月に行われた『MTV VMAJ 2023 Pre-Show』では、「Upcoming Dance&Vocal Group」をデビューから半 年で初受賞。様々なライブイベントや音楽番組に多数出演し、着実にパフォーマンス力を高めている大注目のグループ。 今年の1月9日には、東京・有明アリーナにて初の単独アリーナ公演となる「2026 DXTEEN ARENA LIVE ～FULL OUT! ～」を開催し、大成功に収める。

X（Twitter）：@official_DXTEEN

Instagram：@dxteen_officia

2023年7月に正式リリースされた「nekochan」は、猫たちが遊んだり、くつろいだりする可愛い姿を、リアルタイムで楽しむことができる猫特化型のライブ配信アプリ。

アレルギーなどの事情により猫と暮らせない人たちと、一方で安易に猫を迎え手放してしまう人たちが存在する中で、すべての猫と猫好きのために、猫と人のこれまでにない関係性や繋がりをオンライン上で作ることを目指し“見るだけでは終わらない新たな猫体験”を提供。

総ダウンロード数13万を超え、インフルエンサーを中心に集まった猫ライバーを現在約1000ライバー（総猫2000匹以上）を抱える。

公式サイト(https://nekochanlive.com/)

アプリストア(https://nekochanlive.onelink.me/cihe/2r20zvp3)

Instagram(https://www.instagram.com/nekochan_app/)：[nekochan_app]

X（旧Twitter）(https://x.com/nekochan_app)：[nekochan_app]

※お問い合わせは、nekochan公式SNSのDMにて受け付けております