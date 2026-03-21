【そごう横浜店】春のギフト・新生活に五感に響く”香り”を贈る

株式会社そごう・西武

新しい季節を迎えるこの時期は、自分らしさを表現する香りや、特別な方へのギフトとしてのフレグランスを選ぶ絶好の機会です。嗅覚は五感の中でも特に記憶との結び付きを持つと言われ、ふとした香りが思い出の情景を鮮明に呼び起こすことがあります。そごう横浜店では、この春のギフト需要や新生活準備に向けて、心地よく毎日を彩る香りのアイテムを取りそろえています。新しい香りとの出会いが、皆さまの春のスタートをやさしく後押しいたします。

ギフトにも、自分へのご褒美にも。

卒業・就職シーズンは、大切な人への贈り物を選ぶ機会が増える時期。

香り・癒し系のギフトは、「自分では買わない贅沢感」、「日常をやわらかく整えてくれる癒し」として支持が広がっています。「新生活を応援したい」「新しい一歩を香りで後押ししたい」そんな想いを込めたギフトに、フレグランスを選んでみてはいかがでしょうか。

また、ご自身の新生活にも香りのアイテムはおすすめです。新生活は環境の変化で疲れも感じやすいもの。部屋に漂わせるだけで、心がすっと軽くなる瞬間が生まれそうです。

※本リリースの画像はイメージ、価格はすべて税込です。

ドゥ・セー

そごう横浜店4階=婦人服売場

◆SCENE リードディフューザー 各３，３００円

(ボトル＋ウッドキャップ：直径約6cm×高さ11cm、内容量：110ml)

天然精油を配合したリードスティックタイプのディフューザー。

自然をイメージして調香したドゥ・セーのオリジナル商品です。

ドゥ・セー

(写真上左から)

・シトラスハーブ

ローズマリーやレモンなどをベースにした、爽やかなシトラス調の香り。

・フローラルムスク

スズランやムスクをベースにした、甘く爽快感あるフローラル調の香り。

・オリエンタルフォレスト

ウッディやムスクをベースにした、落ち着いたオリエンタル調の香り。

・ホワイトティー

ホワイトティーをベースに、ジャスミンなどでまとめた柔らかなティーフレグランス調の香り。

台湾茶香水ブランド P.Seven（ピーセブン）

そごう横浜店1階=ビューティーフロア （2025年11月オープン)

P.Seven

(一例)

奉茶シリーズ

ウーロン茶を使った香りに癒されて。

◆沁香 Oolong Tea オードパルファン（66ml） １９，８００円 (通年)

ウーロン茶には、緑茶のような爽やかさと純粋さがあります。ジャスミンのしなやかで

ほんのりと香るフローラルな香りに包まれ、爽やかな香りが高揚し、喉から鼻の奥へと

香りの余韻を感じられるのは、まるで人里離れた山奥をさまよっていると、偶然にもあた

り一面に広がる秘密の花園を見つけた時のような麗しい喜びのようです。

P.Seven

墨香シリーズ

台湾茶香水で築き上げた文化の香りを継承しながら、さらにその奥にある「精神性」と

「静けさ」がテーマ。

墨の香りは、台湾では平和や愛、そして人の温かさの象徴とされています。

◆墨竹（モォジュ） ［mor］Bambu（66ml） ２２，０００円 (通年)

墨の香りと青竹の清々しさが重なり合い、まるで静かな山林に足を踏み入れたかの

よう。その香りは澄み切って控えめで、そよ風のような涼しさと、竹のもつ気品をまといます。

P.Seven

イベント

あなたの1票でP.Seven茶香水の「横浜」の香りが決まります

◆P.Seven茶香水×そごう横浜店 「横浜」の香り投票イベント

・会期：開催中～2026年３月31日（火）

・場所：そごう横浜店 1階＝ビューティーフロア 特設会場（P.Seven茶香水 前）

P.Seven茶香水が考える「横浜」の香りを皆さまの投票で決定。

３つのテーマをもとに作った香り、「赤レンガ倉庫」・「たまくすの木」・「横浜港」を実際に

お試しいただき、もっとも人気のあった香りを商品化し、そごう横浜店で先行販売いたし

ます。

※発売時期：２０２６年５月～６月

※製造状況により前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。

生活の木

そごう横浜店６階=インテリアフロア

～ジャスミンの季節に～ ジャスミンティーシリーズ

さわやかな風にゆれる純白の茉莉花(ジャスミン)。新緑の瑞々しさをあわせもった優しい華やかな

香りのシリーズです。

生活の木生活の木

●ジャスミンティーハンドウォッシュ (300ml） ２，７５０円

透明で粘度が高めなジェル状のハンドウォッシュ。程よい泡立ちで、ふわっと癒しの香りが

漂います。

●ジャスミンティーブレンド エッセンシャルオイル

(10ml） ２，４２０円(写真)／(30ml） ４，８４０円

ジャスミンティーのブレンド精油です。アロマストーンなどに垂らして、お部屋で香りを楽し

めます。

ジャスミンティーハンドウォッシュジャスミンティーブレンド エッセンシャルオイル

●ジャスミンティー ミストコロン (30ml） ２，５３０円

ジャスミンティーの香りからインスピレーションを得たフレグランス。ジャスミンサンバックが

香りのハートとなり、ウッディでフレッシュなトップノートから奥行きのあるジャスミンの香りに

移ろっていきます。ホーリーフが全体をまとめあげ、自然で調和のとれた香りをまとえます。

●ジャスミンティー バスオイル (30ml） ３，５２０円

疲れた身体を労わる癒しの香りで、心地よいバスタイムを。

ジャスミンティー ミストコロンジャスミンティー バスオイル

●ジャスミンティー ハンドクリーム (45g） ２，５３０円

のびの良い使いやすい使用感のハンドクリーム。手肌になじんで、うるおいを与えます。

ハリ・艶を与え、なめらかな手肌に。

●ジャスミンティー リードディフューザー (120ml） ３，９６０円

スティックを挿すだけで、寝室や玄関などで手軽に香りが楽しめます。

落ち着きのあるおもてなしの香りがふわりと広がります。インテリアとしてもお好きな場所

でお楽しみください。

ジャスミンティー ハンドクリームジャスミンティー リードディフューザー