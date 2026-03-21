【TOKYO MX×ホリプロ共同プロジェクト】和田アキ子が芸歴58年目で初のYouTube挑戦！AIスマホと“親友”目指す新企画TOKYO MX若手社員発案『和田アキ子、AIスマホと親友になる。』

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、株式会社ホリプロとの共同制作による新規デジタルコンテンツプロジェクトとして、和田アキ子出演のYouTube番組『和田アキ子、AIスマホと親友になる。』を2026年3月29日（日）18:00より始動いたします。

本番組は、学習によって進化するAIスマートフォンを“友達”に見立て、和田アキ子がその使い方を学び、共に時間を過ごしながら、やがて“親友”と呼べる存在へと関係を深めていく過程を描くリアルドキュメント型コンテンツです。和田アキ子は芸歴58年目にして、初めてYouTubeに挑戦します。

番組では、AIスマホに戸惑いながらも、その機能や活用方法を体験し、少しずつ距離を縮めていく和田アキ子の姿を通して、テクノロジーと人との新しい関係性を描きます。シニア世代にとってハードルが高いと感じられがちなAIやデジタル技術を、身近で分かりやすく伝える“AIリテラシー”としての側面も持つコンテンツとなります。AIに悩みを相談する場面なども予定しており、“AIとの友情”がどのように育まれていくのかにも注目です。

本プロジェクトは、TOKYO MX入社1年目・23歳の若手社員による発案からスタートしました。当社員は、和田アキ子の“AI指南役”として番組にも出演。和田アキ子とZ世代社員のやり取りも見どころのひとつです。

また本プロジェクトは、テレビ局と芸能プロダクションが共同でIPを育てていく新たなデジタルコンテンツ事業として実施するものです。本番組はYouTube限定コンテンツとして配信し、タレントの新たな魅力や可能性を発信するとともに、長期的なコンテンツブランドの構築を目指します。

2026年3月29日（日）のスタートにぜひご期待ください。

◆番組概要

※下記内容は、変更の可能性があります。予めご了承ください。

【 番組名 】和田アキ子、AIスマホと親友になる。

【配信日時】2026年3月29日（日）18:00より開始

月10本程度アップ予定

【 配信 】YouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」

https://www.youtube.com/channel/UCh5BekRBMPJCoaAOGVzK4yA

【 出演 】和田アキ子

【 番組HP 】https://s.mxtv.jp/variety/akko-AI/

【 番組X 】https://x.com/omono_youtube

※ユーザー名は後日変更予定です。