タサン志麻、土井善晴、大原千鶴ほか人気講師が登場するNHKテキスト新年度号が本日発売。4月号の内容をご紹介！

株式会社ＮＨＫ出版

NHKテキスト『きょうの料理』『きょうの料理ビギナーズ』『すてきにハンドメイド』『趣味の園芸』『やさいの時間』『きょうの健康』の４月号がNHK出版より3月21日に発売されました。

料理レシピ、健康、園芸など生活に寄り添う月刊誌として確かな情報をお届けするNHK家庭テキスト。2026年度も、日々の暮らしを豊かにするコンテンツを毎月お届けします。以下より、各誌4月号の内容をご紹介します。

■きょうの料理

土井善晴さんや大原千鶴さん、タサン志麻さんや笠原将弘さんなど人気講師が今年度も登場する『きょうの料理』。4月号は「わくわく春野菜おかず」を特集。季節の食材を生かした健やかなレシピをお届けします。『きょうの健康』連動特集も！

特集「わくわく春野菜おかず」より飛田和緒さんの"ベーコンロールキャベツ"特集「わくわく春野菜おかず」よりコウケンテツさんの"菜の花とサーモンの南蛮"

大人気「土井善晴のふつうにおいしいもん」コーナーは今年度も継続。

「土井善晴のふつうにおいしいもん」より

「大原千鶴の技あり！定番おかず」の初回テーマは"だし巻き卵 vs 甘い卵焼き"

「大原千鶴の技あり！定番おかず」より

そのほかにも放送企画「マネしたくなる ハンバーグ」（三國清三さん）、テキスト新連載「笠原将弘のつぶやきレシピ」など、注目のコーナー・連載がたっぷり！

『きょうの健康』連動企画では「私のおいしい処方せん」をテーマに、本多京子さん、藤井恵さんが登場。健康に欠かせないたんぱく質、脂質、鉄を、無理なくおいしくとれるレシピを紹介します。

本多京子「シニアのひとり分レシピ」より藤井恵「無理なく続くごはん」より

■きょうの料理ビギナーズ

巻頭企画は、「香り使い」が抜群な長谷川あかりさんが登場する「春の香りごはん」。

せりやみつば、レモンなど、春らしい香りの素材を生かしたレシピをたっぷりとお届けします。

長谷川あかり「春の香りごはん」より

テキスト特集は、この季節に食べたい「鶏肉」と「春野菜」の組み合わせ。

高山かづえさんの「春野菜がおいしくなる！鶏肉レシピ」、ワタナベマキさんの「ささみストックで春サラダ」など、

さわやかな春野菜と肉を組み合わせるとしたら、やさしい味わいの鶏肉がイチ押しです！

■すてきにハンドメイド

流行中の「かぎ針編み」作品や、春にぴったりのソーイングを紹介。「新しい生活が始まる季節に、何かを始めたい！」という気持ちに寄り添うアイテムが満載です。さらに、昆布尚子さんと斉藤謠子さんのソーイング談義も！

■趣味の園芸

毎日使いたくなるキッチンキルト ポットホルダー心なごむ 小鳥の小物入れスタンドカラーで首元すっきり 春に着たいワンピースかぎ針編みで モチーフつなぎのカーディガン昆布尚子×斉藤謠子 ソーイング談義「パターンを交換してみたら…」

鉢でもベランダでも育てられて、食べるところまで楽しめる「オリーブ」を大特集！ 実をつけるための栽培のコツから、収穫後の最大の関門であるアク抜きまでを、ていねいに解説します。

さらに、鉢植えでスタイリッシュに楽しむアイデア、全国のオリーブ産地紹介、さらにはオリーブ盆栽の世界まで――。

オリーブを愛する人にとっては必携、そして、これまで育てたことのない人にも「オリーブを育ててみたい」と思わせる、オリーブ尽くしの特集です。

テキスト企画では「ブロメリア どこから見るか？どう観るか？」と題し、その魅力と楽しみ方を、人気講師・杉山拓巳さんに教えてもらいます。

■やさいの時間

特集は、「耕すのをやめてみる？ はじめての不耕起栽培」をテーマに、手入れを最小限にし、草で畑を覆い、ミミズなどの生き物の力を使って「ラクで安心でおいしい野菜」を育てられると近年関心を集めている「耕さない」栽培を紹介します。

■きょうの健康

専門家による確かな医療情報をお届けする本誌。4月号は、成人の約3割が訴えるという「睡眠の悩み」を特集します。快眠生活術や薬の正しい使い方、ひとり暮らしの快眠処方せんなどを解説します。

そのほかに「首の痛み」や「コグニサイズ」などのテーマもお届けします。

また、『きょうの料理』連動企画では「私のおいしい処方せん」と題し、動脈硬化や貧血、筋肉の衰えを防ぐための食事法を取り上げます。

■定期購読でオリジナルノベルティプレゼント！

＼12か月（1年間）の定期購読で／

書いて消せる！クリアファイル（2枚セット・A5サイズ）をプレゼント！

アイデアメモや買い物リストにぴったり。鉛筆で書いて、サッと消せるから繰り返し使えてエコ。毎日の暮らしをちょっと便利にする特典です。申し込み方法など、詳しくはこちら :https://www.nhk-book.co.jp/pr/text/subscription.html#menu-katei

・定期購読サービスにお申込みいただきますと、ご自宅や職場まで、毎月商品をお届けいたします。

・定期購読は、発売前の商品で４号以上１年以内の継続購読が対象となり、送料は無料でお届けします。

・定期購読と一緒にバックナンバーのご注文を承る場合、バックナンバー分の送料はいただきません。

■商品情報

きょうの料理 2026年4月号

2026年3月21日発売／月刊

定価680円（税込）

Eテレ(月～水)午後9:00ほか

きょうの料理ビギナーズ 2026年4月号

2026年3月21日発売／月刊

定価620円（税込）

Eテレ(月～水)午後9:25ほか

すてきにハンドメイド 2026年4月号

2026年3月21日発売／月刊

定価770円（税込）

Eテレ(土)午後1:00ほか

趣味の園芸 2026年4月号

2026年3月21日発売／月刊

定価880円（税込）

Eテレ(日)午前8:30ほか

やさいの時間 2026年4・5月号

2026年3月21日発売／隔月刊(奇数月)

定価990円（税込）

Eテレ(日)午前8:00ほか

きょうの健康 2026年4月号

2026年3月21日発売／月刊

定価690 円（税込）

Eテレ(月～木)午後8:30ほか

各商品の詳細はこちら :https://www.nhk-book.co.jp/pr/text/subscription.html#menu-katei