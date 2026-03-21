タサン志麻、土井善晴、大原千鶴ほか人気講師が登場するNHKテキスト新年度号が本日発売。4月号の内容をご紹介！
NHKテキスト『きょうの料理』『きょうの料理ビギナーズ』『すてきにハンドメイド』『趣味の園芸』『やさいの時間』『きょうの健康』の４月号がNHK出版より3月21日に発売されました。
料理レシピ、健康、園芸など生活に寄り添う月刊誌として確かな情報をお届けするNHK家庭テキスト。2026年度も、日々の暮らしを豊かにするコンテンツを毎月お届けします。以下より、各誌4月号の内容をご紹介します。
■きょうの料理
土井善晴さんや大原千鶴さん、タサン志麻さんや笠原将弘さんなど人気講師が今年度も登場する『きょうの料理』。4月号は「わくわく春野菜おかず」を特集。季節の食材を生かした健やかなレシピをお届けします。『きょうの健康』連動特集も！
特集「わくわく春野菜おかず」より飛田和緒さんの"ベーコンロールキャベツ"
特集「わくわく春野菜おかず」よりコウケンテツさんの"菜の花とサーモンの南蛮"
大人気「土井善晴のふつうにおいしいもん」コーナーは今年度も継続。
「土井善晴のふつうにおいしいもん」より
「大原千鶴の技あり！定番おかず」の初回テーマは"だし巻き卵 vs 甘い卵焼き"
「大原千鶴の技あり！定番おかず」より
そのほかにも放送企画「マネしたくなる ハンバーグ」（三國清三さん）、テキスト新連載「笠原将弘のつぶやきレシピ」など、注目のコーナー・連載がたっぷり！
『きょうの健康』連動企画では「私のおいしい処方せん」をテーマに、本多京子さん、藤井恵さんが登場。健康に欠かせないたんぱく質、脂質、鉄を、無理なくおいしくとれるレシピを紹介します。
本多京子「シニアのひとり分レシピ」より
藤井恵「無理なく続くごはん」より
■きょうの料理ビギナーズ
巻頭企画は、「香り使い」が抜群な長谷川あかりさんが登場する「春の香りごはん」。
せりやみつば、レモンなど、春らしい香りの素材を生かしたレシピをたっぷりとお届けします。
長谷川あかり「春の香りごはん」より
テキスト特集は、この季節に食べたい「鶏肉」と「春野菜」の組み合わせ。
高山かづえさんの「春野菜がおいしくなる！鶏肉レシピ」、ワタナベマキさんの「ささみストックで春サラダ」など、
さわやかな春野菜と肉を組み合わせるとしたら、やさしい味わいの鶏肉がイチ押しです！
■すてきにハンドメイド
流行中の「かぎ針編み」作品や、春にぴったりのソーイングを紹介。「新しい生活が始まる季節に、何かを始めたい！」という気持ちに寄り添うアイテムが満載です。さらに、昆布尚子さんと斉藤謠子さんのソーイング談義も！
毎日使いたくなるキッチンキルト ポットホルダー
心なごむ 小鳥の小物入れ
スタンドカラーで首元すっきり 春に着たいワンピース
かぎ針編みで モチーフつなぎのカーディガン
昆布尚子×斉藤謠子 ソーイング談義「パターンを交換してみたら…」
■趣味の園芸
鉢でもベランダでも育てられて、食べるところまで楽しめる「オリーブ」を大特集！ 実をつけるための栽培のコツから、収穫後の最大の関門であるアク抜きまでを、ていねいに解説します。
さらに、鉢植えでスタイリッシュに楽しむアイデア、全国のオリーブ産地紹介、さらにはオリーブ盆栽の世界まで――。
オリーブを愛する人にとっては必携、そして、これまで育てたことのない人にも「オリーブを育ててみたい」と思わせる、オリーブ尽くしの特集です。
テキスト企画では「ブロメリア どこから見るか？どう観るか？」と題し、その魅力と楽しみ方を、人気講師・杉山拓巳さんに教えてもらいます。
■やさいの時間
特集は、「耕すのをやめてみる？ はじめての不耕起栽培」をテーマに、手入れを最小限にし、草で畑を覆い、ミミズなどの生き物の力を使って「ラクで安心でおいしい野菜」を育てられると近年関心を集めている「耕さない」栽培を紹介します。
■きょうの健康
専門家による確かな医療情報をお届けする本誌。4月号は、成人の約3割が訴えるという「睡眠の悩み」を特集します。快眠生活術や薬の正しい使い方、ひとり暮らしの快眠処方せんなどを解説します。
そのほかに「首の痛み」や「コグニサイズ」などのテーマもお届けします。
また、『きょうの料理』連動企画では「私のおいしい処方せん」と題し、動脈硬化や貧血、筋肉の衰えを防ぐための食事法を取り上げます。
■定期購読でオリジナルノベルティプレゼント！
＼12か月（1年間）の定期購読で／
書いて消せる！クリアファイル（2枚セット・A5サイズ）をプレゼント！
アイデアメモや買い物リストにぴったり。鉛筆で書いて、サッと消せるから繰り返し使えてエコ。毎日の暮らしをちょっと便利にする特典です。
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・定期購読は、発売前の商品で４号以上１年以内の継続購読が対象となり、送料は無料でお届けします。
・定期購読と一緒にバックナンバーのご注文を承る場合、バックナンバー分の送料はいただきません。
■商品情報
きょうの料理 2026年4月号
2026年3月21日発売／月刊
定価680円（税込）
Eテレ(月～水)午後9:00ほか
きょうの料理ビギナーズ 2026年4月号
2026年3月21日発売／月刊
定価620円（税込）
Eテレ(月～水)午後9:25ほか
すてきにハンドメイド 2026年4月号
2026年3月21日発売／月刊
定価770円（税込）
Eテレ(土)午後1:00ほか
趣味の園芸 2026年4月号
2026年3月21日発売／月刊
定価880円（税込）
Eテレ(日)午前8:30ほか
やさいの時間 2026年4・5月号
2026年3月21日発売／隔月刊(奇数月)
定価990円（税込）
Eテレ(日)午前8:00ほか
きょうの健康 2026年4月号
2026年3月21日発売／月刊
定価690 円（税込）
Eテレ(月～木)午後8:30ほか
各商品の詳細はこちら :
https://www.nhk-book.co.jp/pr/text/subscription.html#menu-katei