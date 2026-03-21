HIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』開催決定！

株式会社Brave group

株式会社LaRa（本社：東京都港区、読み：ララ、以下「Studio LaRa」）は、2026年1月より開催中のライブツアーにおいて、ソウルおよびサンノゼでの追加公演の開催を決定しました。これに伴い、ツアータイトルをHIMEHINA ASIA Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』から、HIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』へ変更したことをお知らせいたします。あわせて、即日完売となった台北公演および国内2公演（愛知・北海道）について、本日より追加チケットの販売を開始いたします。

■ソウル・サンノゼ追加公演について

本ツアーは、2025年11月22日(土)・23日(日)に横浜で開催された HIMEHINA LIVE 2025『LIFETIME is BUBBLIN』と同タイトルを冠し、福岡・大阪・宮城・愛知・北海道の国内5都市に加え、台北を含む計6都市を巡るアジアツアーとして開幕しました。福岡公演・大阪公演・宮城公演は、いずれも好評のうちに終演しております。各地で大きな反響をいただいたことを受け、ソウルおよびサンノゼでの追加公演が決定いたしました。

ソウル公演は、2025年5月のイベント『ISEGYE FESTIVAL』出演以来、約1年ぶりのソウルでのステージとなり、現地での単独公演は今回が初開催となります。さらに、北米のVTuberシーンを牽引するイベント『OffKai Expo』との共催により、サンノゼ公演の開催も決定いたしました。2024年7月のイベント出演以来、約2年ぶりとなる北米地域での出演となり、こちらも現地での単独公演は今回が初開催となります。

■追加公演・チケット詳細

追加公演チケットについての詳細は、以下をご覧ください。

ソウル公演チケット販売情報

▌チケット販売スケジュール

・販売開始：2026年4月17日(水)20:00

・取り扱いチケット：1F standing／2F sheeting 全席154,000ウォン（VAT込み）

▌チケットプレイガイド

Melon Ticket

・日本向けURL：https://tkglobal.melon.com/main/index.htm?langCd=JP&(https://tkglobal.melon.com/main/index.htm?langCd=JP&)

・現地向けURL：https://ticket.melon.com/main/index.htm

YES24 Ticket

・日本向けURL：https://ticket.yes24.com/English?Gcode=009_205

・現地向けURL：https://ticket.yes24.com/New/Main.aspx?Gcode=009_201

▌チケットに関するお問い合わせ

・Melon Ticket：https://tkglobal.melon.com/customerservice/notice.htm?langCd=EN

・YES24 Ticket：https://ticket.yes24.com/Pages/English/Guidance/FnFAQ.aspx

＜注意事項＞

・入場に特別なサポートが必要な場合などは、英語でお問い合わせください。

・本公演の鑑賞は、8歳以上の方に限ります。

サンノゼ公演チケット販売情報

▌チケット販売スケジュール

・販売開始：2026年4月8日(水)AM 9:00（JST）／2026年4月7日(火)PM 5:00 ※現地時間

・取り扱いチケット：VIP エリア（特典付き） US＄129.89（tax included）／Sエリア (S Area) US＄103.22（tax included）／Bエリア (B Area) US＄49.87（tax included）

▌チケットプレイガイド

Eventbrite

・URL：https://himehina-offkaiexpo.eventbrite.com/

▌チケットに関するお問い合わせ

OffKai Expo(共催)

・公式サイト https://www.offkaiexpo.com

・メール：ticketing@offkaiexpo.com

＜注意事項＞

・車いすや介助犬を連れてのご来場をお考えの方は、チケット購入時にバリアフリー・ADA席をご選択ください。

・他言語による問い合わせには、翻訳機能を使った対応になることを予めご了承ください。

・購入におけるチケット枚数は、8枚までに制限させていただきます。

・本公演の鑑賞に年齢制限はございません。6歳以上の方は、チケットの購入が必要です。

■完売公演の追加チケットについて

販売開始後、即日完売となった台北公演ならびに国内2公演（愛知・北海道）について、本日より追加チケットを販売します。

台北公演・追加チケット販売情報

機材等の調整により、1F Standingチケットを追加販売します。

▌TicketPlus

・URL：https://pse.is/8tjjtp

・販売開始：2026年3月21日(土)12:00（JST）／2026年3月21日(土)11:00 ※現地時間

・取り扱いチケット：1F Standing 2,200NTD（tax included）



▌チケットに関するお問い合わせ

Amuse Taiwan 雅慕斯娛樂

・公式サイト https://www.facebook.com/amusetaiwan

・メール：info@tw.amuse.co.jp

国内公演・注釈付きチケット販売情報

国内公演の愛知・北海道公演については、注釈付きチケットを追加販売します。

注釈付きチケットは、ステージおよび一部演出が見えにくい場合や、音が聞き取りにくい場合がございます。予めご了承ください。

▌ローソンチケット

・URL：https://l-tike.com/himehina/

・販売開始：2026年3月21日(土)12:00

・取り扱いチケット：2階スタンディング（注釈付きチケット） 8,800円（税込）



▌チケットに関するお問い合わせ

・愛知公演のお問い合わせ（サンデーフォークプロモーション）：052-320-9100

・北海道公演のお問い合わせ（WESS）：info@wess.co.jp

■HIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』概要

本ツアーでは、MusicVideo（MV）の再生回数が4,800万回を超えるHIMEHINAの代表曲『愛包ダンスホール』や、公開からわずか5日でMVの再生回数が100万回を突破した『V』など、新旧の人気楽曲を多数披露します。

ライブならではの特別アレンジや懐かしい楽曲を織り交ぜた特別編成のセットリストで、HIMEHINAの魅力を世界各地へお届けします。

＜HIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』 日程＞

福岡会場：Zepp Fukuoka（※終了）

日程：2026年1月17日(土) 開場16:30／開演17:30

大阪会場：Zepp Osaka Bayside（※終了）

日程：2026年2月11日(水・祝) 開場16:30／開演17:30

宮城会場：仙台GIGS（※終了）

日程：2026年3月14日(土) 開場16:30／開演17:30

愛知会場：Zepp Nagoya

日程：2026年4月11日(土) 開場16:30／開演17:30

北海道会場：Zepp Sapporo

日程：2026年5月2日(土) 開場16:30／開演17:30

台北会場：Zepp New Taipei

日程：2026年6月6日(土) 開場18:00／開演19:00 ※現地時間

ソウル会場：YES24 LIVE HALL

日程：2026年6月28日(日) 開場16:00／開演17:00 ※現地時間

サンノゼ会場：San Jose Civic

日程：2026年7月24日(金) 開場13:30／開演15:00 ※現地時間

特設サイト :https://special.himehina.jp/world-tour26

HIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』

［主催］Studio LaRa

［共催］OffKai Expo（※サンノゼ公演）

［協力］Kakao Entertainment / WANDERLOCH Inc.（※ソウル公演）

［企画／制作］Studio LaRa / LIFE

※当初の予定から、公演スケジュールに一部変更がございました。最新の情報は、特設サイトおよびHIMEHINA HPにてご確認ください。

■「HIMEHINA（ヒメヒナ）」プロフィール

感情を叫ぶようなハイトーンな歌声を持つ田中ヒメと、優しい歌声でヒメとの美しいハーモニーを奏でる鈴木ヒナのバーチャルユニット「HIMEHINA」。

バーチャルアーティストとして歌やダンスといった音楽活動を中心に、ゲーム実況やバラエティ動画など幅広いコンテンツをYouTubeに投稿している。

中でも高クオリティなMVとLIVEパフォーマンスに定評があり、YouTubeチャンネル登録者数は110万人を超え、動画の総再生回数は6.6億回を突破している。

2025年7月には4thアルバム『Bubblin』をリリース。MV公開からわずか5日間で100万回再生を記録した『V』をはじめ、『愛包ダンスホール』『LADY CRAZY』『キスキツネ』などを含む全17トラックを収録している。

【4thアルバム『Bubblin』概要】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9Nv72ioXrxs ]

HIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』のベースとなる本アルバムは、2025年7月に発売し、moraハイレゾ アルバムランキングで1位を獲得。さらに表題曲『バブリン』はテレビ朝日系全国放送「musicるTV」のオープニングテーマに起用されるなど、リリース後も注目を集め続けています。

特設サイト :https://himehina.jp/pages/4th-album-bubblin＜公式リンク＞

・HIMEHINA YouTube：https://www.youtube.com/c/HimeHina/

・HIMEHINA TikTok：https://www.tiktok.com/@himehina.80/

・HIMEHINA Instagram：https://www.instagram.com/himehina_official/

・田中ヒメ X：https://x.com/HimeTanaka_HH/

・鈴木ヒナ X：https://x.com/HinaSuzuki_HH/

・HIMEHINA HP：https://himehina.jp/

・HIMEHINA オリジナルMV一覧：https://www.youtube.com/playlist?list=PL1tX8zAv8bPk85chzXCyh6CgEyqFAdxwV

＜コピーライト＞

(C)LaRa

■採用情報

Brave groupおよびStudio LaRaでは、事業拡大に伴い、積極的な採用活動を行っています。

募集中の職種は、下記ページからご確認ください。

・Brave group採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/recruit-information

・Studio LaRa求人情報一覧：https://hrmos.co/pages/bravegroup/jobs?category=1925486292118413312

■会社概要

株式会社LaRa

有志の創作集団「田中工務店」を原形とし、Creative至上主義を掲げた、その遺伝子をそのままに設立された創作スタジオです。バーチャルアーティストの活動運営やMusicVideoなどの作品制作、AR融合型のライブ興行など、やりたい事を気の赴くがままに創造しています。

・Studio LaRa 公式サイト：https://www.lara.inc/

・Studio LaRa 公式X：https://x.com/LaRa_km10/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表者名：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company