【4月21日(火)19:00～渋谷で開催】富裕層マーケティングと広告戦略の最前線｜顧客獲得をテーマに経営者限定の少人数会食！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。今回、2026年4月21日(火)19:00～affluent 高山代表・いンテグル 金子代表のコラボで、富裕層マーケティングと広告戦略の最前線について語り合う少人数経営者会を開催すると発表した。

2026年4月21日(火)19:00～経営者が知っておくべき顧客獲得の戦略について語り合う会

【4月21日(火)19:00~】経営者が知っておくべき顧客獲得の戦略について語り合う会～富裕層マーケティングと広告戦略の最前線とは～/主催:高山 勇樹(affluent 代表) & 金子 亮太(いンテグル 代表)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4924975/view

売れている経営者の“顧客獲得の裏側”を語る会

デジタル広告の高度化やSNSマーケティングの進化により、顧客獲得の方法が大きく変化する中、「良い商品やサービスがあるのに顧客が増えない」という課題に直面する企業も少なくありません。本イベントでは、富裕層マーケティングを手がけるaffluent代表・高山勇樹氏と、広告戦略・集客支援を行うインテグル代表・金子亮太氏が登壇。「売れている経営者はどうやって顧客をつかんでいるのか」をテーマに、富裕層マーケットの攻略法や広告戦略の実践知を共有します。両氏に共通するのは「理論より実戦」。これまでの経営の中で積み上げてきた試行錯誤や意思決定の裏側、さらには失敗談まで含め、公開セミナーでは語られにくいリアルな経験をフラットに語り合います。また、単なる広告運用のテクニックではなく、「誰に・どうやって届けるか」という顧客導線の設計に焦点を当て、高付加価値ビジネスや富裕層マーケットに向けた顧客獲得のヒントを提示します。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年4月21日(火) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・法人の執行役員以上 (個人事業主・士業NG)

※上場企業は事業部部長以上（予算決済権有り）でご参加可

・営業系職種NG(保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

参加費

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯(事前決済)10,000円

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯(当日決済)11,000円

※参加資格を満たさない場合は参加費に+1万円が必要となります。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4924975/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

主催者のご紹介

株式会社affluent 代表取締役 高山 勇樹

株式会社affluent 代表取締役 高山 勇樹

新卒で上場しているフリーペーパー大手の(株)ぱどに入社(現：株式会社Def consulting)、ナショナルクライアントの開拓や事業部長を歴任し、在職中に富裕層向けメディア『AFFLUENT』創刊に携わり、2020年より株式会社affluentをスピンアウトし設立。日本の富裕層マーケティングで唯一無二の存在で、約100万件にのぼる富裕層データを自社で構築・保有し、自社メディア「AFFLUENT」を中心としたプロモーションを提供している。メディアとしては旅・食・酒・マネー・趣味などテーマごとに厳選コンテンツを掲載し、40～60歳の経済的に余裕あるミドルシニア層に支持されており、東京都心部の高級マンションや邸宅に月刊配布。都内に住む売上高2～10億の経営者の自宅へ送る雑誌メディア「AFFLUENT For President」も好評。確度の高い読者へ直に接触可能。AI・データサイエンス分析サービス「ATAS」や富裕層インサイト提供「マーケティングLab」も展開し、企画から発送、分析まで一貫した戦略設計が強い。設立から数年で急成長を続け、東京・名古屋・福岡に拠点を構える30名強のプロフェッショナルチームが、"豊かさ"の社会創造に挑戦し続けている。

株式会社いンテグル 代表取締役 金子 亮太

現在売上規模約100億を超える、広告代理店の発足初年度(採用時2名)に新卒第1期生(1名のみ)として入社。 広告代理事業のみならず、制作事業、複数の通販サイトや人材紹介、歯科求人サイト等、 複数事業の立ち上げ～オペレーション・顧客対応～収支管理など、広告の領域外の経験や社内営業組織の構築を主導。上記の経験を生かして、単なるWEB広告だけではなくクライアントのビジネスに寄り添ったプロモーションを意識。伸び悩んだ顧客の事業を伸長させたり、ゼロからWEB集客体制の構築などを行い、チーム売上は社内事情により新卒中心のチームながらも数年間社内TOPの売上を継続。 現在は、社員10名以下で半数が新卒ながらも売上規模数十億の組織を構築。数百案件を主導してきた実績から、広告のみならずWEB集客における様々な問題に対しての解決が可能。

株式会社いンテグル 代表取締役 金子 亮太

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や4,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/