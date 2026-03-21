「日焼け対策、全部この1枚。」顔・首・手の甲まで守るラッシュガードパーカーに新色登場！

株式会社antiqua

人気アイテム「ラッシュガードパーカー」に新カラーを追加！！

接触冷感素材を使用し、羽織るだけで紫外線対策ができる高機能パーカー。

フェイスカバーや指穴付き仕様で、顔から手の甲までしっかりガードできるのが特長です。

■「日焼け対策、全部この1枚。」という新常識

詳細はこちら :https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000028966

帽子・日傘・アームカバー。

バラバラに用意していた紫外線対策を、すべてまとめたのがこのラッシュガードパーカー。

フード＋フェイスカバー＋指穴仕様で、顔・首・手の甲まで“隙なし”でガードします。

フェイスカバーで顔までガード！！

フード部分にはフェイスカバーを搭載。

日差しの強い日でも、顔や首元までしっかりカバーすることができ、外出時の紫外線対策をサポートします。

自転車での移動やアウトドア、レジャーなど、長時間屋外で過ごすシーンにもおすすめです。

見えない部分で熱中症対策！！

首元部分には、保冷剤を入れられる専用ポケット

外からは見えない設計ながら、首元をひんやり冷やすことで暑い日の熱中症対策にも役立ちます。

指穴付きで手の甲までしっかり日焼け対策！！

袖口には指穴付きデザインを採用。

手の甲までしっかりカバーできるため、日焼けしやすい手元の紫外線対策にも対応しています。

動きやすさと機能性を兼ね備えた仕様で、日常使いはもちろん、旅行やアウトドアにもぴったりです。

■【新色登場】選べる楽しさがさらに広がる

今回、新たにカラーが追加され、よりコーディネートに合わせやすくなりました。

定番カラーで“機能重視”に選ぶもよし、新色で“ファッションとして楽しむ”もよし。

日常使いしやすいデザインだからこそ、「毎日着たくなる1枚」として選ばれています。

“機能だけじゃない”から、毎日着たくなる

UVカット、接触冷感、フェイスカバー、指穴仕様。

機能性だけではない、antiquaのラッシュガードは、「対策のために着る服」ではなく、

“着たいから選ばれる一枚”。

落ち感のあるシルエット、

さりげなくモードな空気をまとえるデザイン。

ただ羽織るだけで、

コーディネートに抜け感と雰囲気が生まれます。

■ラッシュガードなど日よけアイテムを多数ラインナップ発売中！

ラッシュガード 上下セット

セットアップでコーデが簡単に完成！機能性もお洒落さも兼ね備えたアイテム

ラッシュガードパンツ

普段使いから、お買い物やお散歩、アウトドアにも最適。選べる2サイズ展開。

ラッシュガードパーカー

ゆったりしたドルマンシルエットで多機能ながらオシャレも忘れない。シーンレスで活躍する万能アイテム。

ラッシュガード オールインワン

オシャレにもしっかりこだわって。ジョーゼットリッチレスパを裾に入れて美脚効果も！

詳細はこちら :https://www.antiqua.co.jp/view/search?search_keyword=%A5%E9%A5%C3%A5%B7%A5%E5%A5%AC%A1%BC%A5%C9&search_name=&search_price_low=&search_price_high=&search_category=&search_original_code=

株式会社 antiqua

antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。