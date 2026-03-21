ミズノが日本eスポーツ協会の新たなオフィシャルサプライヤーに決定

一般社団法人日本eスポーツ協会



一般社団法人日本eスポーツ協会(会長：早川英樹 以下、JESU)は、総合スポーツ用品メーカーのミズノ株式会社（以下、ミズノ）が、当協会のオフィシャルサプライヤーとして新たに決定したことをお知らせします。

JESUは、2018年に設立された日本におけるeスポーツ競技の中央競技団体です。国内ｅスポーツ産業の振興と競技力の向上を通じ、国民の健康や社会・経済の発展に寄与することを目的として活動してきており、「eスポーツ振興に関する調査、研究、啓発」、「競技大会の普及」、「選手育成に関する支援」などに取り組んでいます。

国内における普及・振興活動に取り組む一方で、JESUは、国際eスポーツ連盟（International Esports Federation, IESF）や、世界eスポーツ連盟（Global Esports Federation, GEF)、アジアeスポーツ連盟（Asian Electronic Sports Federation, AESF）といった、主要なeスポーツの国際競技団体に加盟しており、それぞれの主催大会へ日本代表選手を派遣してきました。

オフィシャルサプライヤー契約締結により、JESUは2026年に実施される国内外の競技大会で日本代表選手が着用するゲームシャツ、ウォームシャツ/パンツの提供を受けます。この3つのアイテムには、新たにデザインされたeスポーツ日本代表のロゴマークが反映され、世界を舞台で競い合う日本のeスポーツ選手の価値を象徴するウェアとなります。

JESUは、ミズノとのパートナーシップを通じて、すべてのeスポーツ選手が最高のパフォーマンスを発揮できるよう、環境づくりを推進していきます。また、スポンサー、サプライヤーの皆様の支援のもと、中央競技団体としてeスポーツ選手の競技力向上と競技人口の拡大に取り組んでいきます。

日本eスポーツ協会（JESU）について

一般社団法人日本eスポーツ協会は、日本国内のeスポーツの普及と発展、そしてeスポーツの振興を目的に国民、とりわけ青少年の競技力の向上及びスポーツ精神の普及を目指しています。eスポーツの認知向上とeスポーツ選手の活躍の場の更なる拡大を目指し、競技タイトルの公認や選手のプロライセンス発行、そしてアジア競技大会をはじめとした国際的なeスポーツ大会への選手の派遣など様々な取り組みを行っています。また、以下のスポンサー企業や団体の支援を受け、国内のeスポーツ産業の発展に努めています。（2025年8月より、「日本ｅスポーツ連合」から「日本ｅスポーツ協会」へ団体名称を変更しました）

JESUオフィシャルスポンサー： 株式会社マウスコンピューター、興和株式会社、TOPPAN株式会社、めぐりズム、ミズノ株式会社

JESUオフィシャルサプライヤー： メンズビオレ、ミズノ株式会社

活動助成： 一般財団法人上月財団公益財団法人ミズノスポーツ振興財団

協力： 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

一般社団法人日本オンラインゲーム協会（JOGA）

後援： 一般社団法人日本アミューズメント産業協会（JAIA)

一般社団法人デジタルメディア協会（AMD）