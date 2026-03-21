AIライティング支援ツール「pressy.ai」を導入

株式会社AOZORA COMPANY

株式会社AOZORA COMPANY（本社：新潟県新潟市、代表取締役：高橋拓巳）は、2026年3月21日、マレーシア法人REPLUSASIA SDN.BHDが開発したプレスリリース作成支援AI「pressy.ai」を導入したことを発表いたします。

この導入により、同社が展開する自社ローン事業の社会的意義や取り組みをより効果的に発信し、「車が必要な人が安全に乗れる社会」の実現に向けた情報発信体制を強化いたします。

同社は、車が生活インフラとして欠かせない地域において、「すべての車が必要な人に、安全に車に乗ってもらいたい」という理念のもと、中古車販売事業や自社ローン事業を展開しています。

特に、一般的なオートローンの利用が困難な方に対しても、独自の仕組みによる自社ローンを通じて、自動車を利用できる機会を提供する取り組みを進めています。

導入背景

近年、物価上昇や生活コストの増加を背景に、家計に不安を抱える世帯が増加している中、通勤、通院、子どもの送迎、買い物など、日常生活を維持するために車が必要であっても、ローン審査や信用面の事情から十分な選択肢を持てない方が存在しています。

同社は、こうした方々に対し、単に車を販売するだけではなく、生活再建や就労継続のための移動手段を支える存在として、安心して車を利用いただける仕組みづくりを進めています。

今回導入した「pressy.ai」は、こうした同社の理念や社会的な取り組みを、より分かりやすく適切に社会へ発信していくための体制強化の一環です。

AIの活用により、事業の背景や目的、利用者への想いを継続的に発信することで、同社の取り組みに対する理解を深めるとともに、必要としている方々へ必要な情報を届けることが可能になります。





代表取締役 高橋拓巳



「私たちは車を贅沢品ではなく、生活を支えるために必要な移動手段だと考えています。pressy.aiの導入により、私たちの事業の意義や想いを、これまで以上に正確かつ継続的に発信できる体制を整えました」

今後同社は、テクノロジーの力も活用しながら、「車が必要な人に車が届く社会」、そして「誰もが安全に移動できる社会」の実現に向けて、サービスの改善と情報発信の強化に努めてまいります。

【会社概要】

・会社名：株式会社AOZORA COMPANY

・代表者：高橋 拓巳

・資本金：400万円

・所在地：新潟県新潟市西区黒鳥5243-1

・事業内容：中古車販売事業 レンタカー貸出事業 自社ローン（自社割賦販売） レッカー事業

・公式HP：https://aozoracompany.co.jp/