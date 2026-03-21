【ゲーテ5月号】HYDE独白。特集「心身を立て直す、最先端ラグジュアリーホテル」。西野亮廣、『国宝』原作者etc.

【総力特集】「HOTEL 動と静の最新リカバリー拠点」

株式会社 幻冬舎

日本のラグジュアリーホテル市場は現在、百花繚乱の時代を迎えている。

日本発のブランドはもちろん、世界各国から多彩なブランドが発信するのは、日本ならではの個性溢れるオリジナリティ。なかでも、ラグジュアリーホテルは心身を最短・最速・最上に立て直す「リカバリー拠点」へと深化しているのだ。

お気に入りのホテルを訪れた作家・吉田修一氏が思ういいホテルとは、非常に厳格なこだわりがありながら、それを決して声高に言ったりしない「無口なホテル」だという。静かななかにも確固たる自信を持つホテル。だからこそ、そこにしか存在しない豊潤な時間が流れるというもの。

そう、最先端のラグジュアリーホテルでいい時間を過ごすことで、自然に心と身体が解きほぐされ、仕事への活力が漲る。エグゼクティブが日常使いすべき、日本の都市のホテルを厳選して紹介する。

◼️『国宝』原作者・吉田修一がホテルに求めるもの



◼️ニューオープンが続々！ 深化するホテル滞在

カペラ京都／帝国ホテル 京都／1 Hotel Tokyo／OMO7横浜 by 星野リゾート／ザ ロイヤルパーク ホテル アイコニック 那覇／インターコンチネンタル札幌



◼️五感に響き、心潤う深呼吸するダイニング

◼️SEZANNEが紡ぐ新たなる美食のストーリー

◼️優雅に余白を愉しむ魅惑のバーラウンジ

◼️知る人ぞ知るホテルの切り札グルメ10選

◼️心身の調和を図る没入型ウェルネス

◼️小山薫堂 サプライズのプロが感動したホテルのサプライズ

◼️開業が目白押し！ New Open Hotel List

◼️パーク ハイアット 東京の変えないという選択

【インタビュー】HYDEが語る、表現者としての美学「カッコよさって、時代とともに更新されていくもの」

HYDEの唯一無二のオーラは、どこから生まれてくるのか──。才能か、衝動か、それとも思考か。35年というキャリアを重ねた今、彼の言葉をたどると、その答えは意外なほど実務的な場所に宿っている。

【インタビュー】西野亮廣が“北極星”に託すもの

ベストセラーとなった『夢と金』以来3年ぶりに西野亮廣氏が書籍『北極星 僕たちはどう働くか』を上梓。初版10万部にして発売前重版がかかり、その勢いは止まらない。本書に込めた想いと、出版界の常識を覆す驚くべきカラクリとは。

ECサイト「GOETHE LOUNGE」で、エクスクルーシブなアイテムや体験を！

ゲーテの会員制サービス「GOETHE LOUNGE（ゲーテラウンジ）」では、ここでしか手に入らないハイエンドな体験やアイテムをご紹介。仕事に遊びに一切妥協できないエグゼクティブの我儘をかなえる、エクスクルーシブな機会を見逃すな！

そのほか「連続起業家 福田淳流やってみなはれ！」「堀江貴文 金を使うならカラダに使え！」「ホラン千秋の閃き空間」「数寄者の流儀 by 松浦勝人」なども好評連載中。

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■雑誌情報

誌名：GOETHE［ゲーテ］2026年5月号

編集長：池上雄太（いけがみ ゆうた）

発売日：3月25日（水）

価格：特別定価1200円（税込）

発行：株式会社幻冬舎GOETHE

▶︎GOETHE WEB(https://goetheweb.jp/)

「仕事が楽しければ人生も愉しい」

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