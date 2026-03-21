PAINTED PARADISEコレクション。トロピカルなエッセンスを添えたミニマリズム

スウォッチグループジャパン株式会社

コレクションのウォッチは、それぞれトロピカルに着想を得たカラーコンセプトを備えています。ターコイズブルーの波がパウダーのように柔らかな砂浜に打ち寄せる様子や、青々とした木々の葉の間から差し込む陽光が頭上でゆったりと揺れる光景を思い浮かべてみてください。夕暮れ時に咲くエキゾチックな花々の鮮やかな色合いや、テーブルに並べられたトロピカルフルーツの生き生きとしたトーンもまた、この世界観を彩り、時間がゆっくりと流れるトロピカルな楽園の物語を紡ぎます。すべての瞬間が軽やかで、解き放たれたようにシンプルに感じられるトロピカルなストーリーです。

印象的なカラーコンビネーションの魅力は、デザインによってさらに引き立てられています。コレクションのすべてのモデルは、1997年に誕生したSwatchの象徴的なSKINラインの純粋なミニマリズムを体現しています。「Less is More」という思想のもとにデザインされた、超薄型のシルエットで超軽量のフォルム、そして洗練されたデザインは、忙しい日常の中で自由と軽やかさを感じさせる、まるでトロピカルなオアシスのような存在です。

カラフルで軽やか、それでいてミニマルな「PAINTED PARADISE」コレクションの4つのウォッチは、2026年3月21日よりSwatch.comおよびSwatchストアで発売され、トロピカルなアクセントで日常のひとときを引き立てます。

ブランド名：スウォッチ / Swatch

問合せ先：スウォッチ コール 0570-004-007

公式ウェブサイト｜https://www.swatch.com

Swatch Japan オフィシャル Instagram｜https://www.instagram.com/swatch_jp

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