俳優座の派生ユニットThanKyou!がノエル・カワードの傑作コメディ『Hay Fever 花粉熱』を近藤弘幸による新訳で上演　チケット好評発売中

ロングランプランニング株式会社

ThanKyou!第二回公演『HAY FEVER -花粉熱-』が2026年4月10日 (金) ～ 2026年4月15日 (水)に中目黒キンケロ・シアター（東京都 目黒区 青葉台 1-15-11）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケット購入はこちら :http://confetti-web.com/@/hayfever

公式サイトはこちら

https://thankyou.stage.corich.jp/

週末の招待客は、朝には逃亡者となる！

会話のテンポと皮肉が魅力なノエル・カワードが描く「優雅で非常識なでたらめ家族」に翻弄されるドタバタコメディ！

【あらすじ】

舞台は、ブリス一家の田舎の別荘。

元女優の母ジュディス、作家の父デイヴィッド、そして自由奔放な子どもたちサイモンとソレル。

ある週末、各々が家族に無断で別々の客を招待していることが発覚。

やって来たのは、それぞれがちょっとした恋愛や興味を抱いている相手たち。

しかしブリス一家は、極端に自己中心的で演劇的な性格の持ち主ばかり。

感情の爆発、芝居がかったケンカ、突然の恋の告白……と大騒ぎを繰り広げ、まともな感覚を持つゲストたちは完全に振り回されてしまう。疲れ果てたゲストたちはこっそり逃げ出す計画を立て始めるが、当のブリス一家はというと・・・。

Thankyou! 代表 山本順子コメント

今回は約100年前に書かれた作品を、1980年代カルチャーに置き換えて上演します。

Noel Coward作の喜劇『Hay Fever 花粉熱』は、芸術一家ブリス家の週末を描くコメディ。家族それぞれが別々に客人を招いた日が偶然にも重なってしまったことで、屋敷は大騒ぎに！”芸術一家”だからこその(？)、気まぐれで非常識で芝居がかった言動に客人たちは振り回されていく。

人間関係の滑稽さを軽妙な会話で描いた一作です。

「俳優座のメンバーで、もっと芝居がしたい！」という思いで立ち上げたこのユニットも、おかげさまで2回目を迎えることができました。今回は俳優座の役者9名が総力を挙げて挑みます。

演出には英国留学経験も豊富な演劇企画jokoの河田園子氏を、翻訳には近藤弘幸氏を迎え、新訳にてお届けいたします。春のひととき、劇場で皆様とお会いできることを楽しみにしております。

公演概要

『HAY FEVER -花粉熱-』

公演期間：2026年4月10日 (金) ～ 2026年4月15日 (水)

会場：中目黒キンケロ・シアター（東京都 目黒区 青葉台 1-15-11）

■出演者

（劇団俳優座所属）

松本 潤子 森 一 山本 順子 島 美布由 千賀 功嗣

小田 伸泰 天明屋 渚 田村 理子 井口 敬太

■スタッフ

作 ：ノエル・カワード

翻訳：近藤弘幸

演出：河田園子

■公演スケジュール

2026年04月10日(金) 19:00

2026年04月11日(土) 13:00

2026年04月11日(土) 18:00

2026年04月12日(日) 13:00

2026年04月13日(月) 14:00

2026年04月14日(火) 14:00

2026年04月14日(火) 19:00

2026年04月15日(水) 14:00

※受付開始は開演の60分前、開場は開演の30分前

■チケット料金

一般（前売り）：6,000円

学生：3,000円 ※入場の際に学生証をご提示いただきます

（全席指定・税込）

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