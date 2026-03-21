3月21日は「プリの日」！「プリの日 女子高生川柳コンテスト」入賞作品＆「プリ流行調査」を発表

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）が運営する『フリューかわいい研究所』は、3月21日の「プリの日」を記念して「プリの日 女子高生川柳コンテスト」を開催いたしました。本コンテストは、川柳を通して“女子高校生の感性や日常”を表現いただくもの。応募総数1,011句の中から入賞作品11句を発表いたします。また、令和のプリトレンドが丸わかりの「プリ流行調査2025」も同時公開。ポーズ・落書き・プリ機の人気ランキングやプリの楽しみ方の傾向を紹介します。

なお、プリの日は、プリントシール（以下、プリ）機の撮影時に「3（サン）・2（ニー）・1（イチ）」とカウントダウンのガイド音声が流れることにちなんでいます。

＜プリの日 女子高生川柳コンテスト＞

応募総数1,011句の中から最優秀賞に輝いたのは、はろーきちいいいさん（高校3年生）の【ずっ友子 一生一緒☆ マブ3150】。トレンドである“平成”感をこれでもかと詰め込み、プリの楽しさや友達との関係性を表現した一句です。JKがトレンドを柔軟に取り入れ全力で楽しむ、エネルギーに溢れた様子が選定の決め手となりました。その他の入賞作品では、急速に広まったAIや話題のフード、若年層に定番となったアプリなど令和のJKならではの川柳全10句が優秀賞を受賞しています。

◆入賞作品

最優秀賞（1作品）：

「ずっ友子 一生一緒☆ マブ3150」 高校3年生 はろーきちいいいさん

優秀賞（全10作品）：

「スクバ重 ぬいのぶんだけ 筋トレ中」 高校3年生 質量ガールさん

「めぐる時代 盛れすぎて滅 平成ギャル」 高校3年生 みにゅにゅさん

「盛れる時 待って投稿 ビーフェイク」 高校2年生 るなさん

「悩み事 親より先に チャッピーへ」 高校3年生 りんさん

「もっちゅりん 江戸走りでも 間に合わず」 高校2年生 売切速報ちゃんさん

「国宝だ 友の寝顔よ 授業中」 高校1年生 りおなさん

「麻辣担に アサイー食べても 腹は減る」 高校2年生 ピンクさん

「バズらない 三分後には 非公開」 高校2年生 れりさん

「好きな人 いる日は廊下 ランウェイ化」 高校2年生 どこかのJKさん

「乱れ舞う 盛り髪の華 3年間」 高校3年生 ゆいさん

◆プリの日 女子高生川柳コンテスト 実施概要

[実施期間] 2026年2月2日（月）～3月2日（月）

[内容] 女子高校生にまつわる川柳を募集

[対象] 2026年2月時点で、高等学校に在籍している女子生徒

[応募総数] 1,011句

[特設サイト] https://kawaii.furyu.jp/0000000044

＜令和のプリトレンドが丸わかり！「プリ流行調査 2025」を発表＞

Z世代を対象に、2025年に流行したプリの「ポーズ」「落書き」「プリ機」について調査を実施しました。ポーズ部門では「推しのグッズをもって」がランクイン、落書き部門では「MBTI」「自己紹介」を記載する楽しみ方が上位に。好きなものや性格など、“自分のアイデンティティを可視化し共有する”Z世代特有のコミュニケーション文化が2025年の流行プリランキングに表れる結果となりました。

●「ポーズ」部門

1位に選ばれたのは日本の男性5人グループ“M!LK”が結成10周年となる昨年の締めくくりにリリースした「好きすぎて滅！」の決めポーズ。「好きすぎて自分が滅んでしまいそう」という爆発的な愛をキャッチーに歌った曲で、推し活が日常の一部となったZ世代の心理とマッチしました。2025年のフリュートレンド大賞流行語部門でも“○○すぎて死ぬ”という強調スラングが2位に入っており、「好きすぎて滅！」はその最新版と言えそうです。TikTokでは振り付けを真似する人が続出してバズり、“M!LK”が初めて昨年の紅白歌合戦に出場するなど、大きな話題となった影響がプリにも届いた結果となりました。また5位には「推しのグッズをもって」がランクインしており、プリの楽しみ方でも推し活が主軸になっていることが伺えます。その他2位～4位には、平成時代からの定番ポーズ「がおー」「ピース」「小顔ポーズ」がランクインしました。

≪「フリューかわいいトレンド大賞 2025年」プレスリリース：https://www.furyu.jp/news/2025/12/furyu_kawaiiranking_2025year≫

●「落書き」部門

1位に平成風、3位にギャル風、5位にネオンペンがランクインし、令和に入ってから長く流行している「平成レトロ」がプリの落書きトレンドにも現れる結果となりました。2023年頃までは落書きをしない若年層も多かったものの、2025年はピンク・紫・黒などのネオンペンで「一生仲仔」「ズッ友」「ニコイチ」「心友」などかつて定番だった平成ワードを書くのが人気に。スタンプと組み合わせて全体を派手にデコる楽しみ方がトレンドとなっています。

2位には自分のMBTIとその特徴を敷き詰めるように記載する落書き方法がランクインしました。さらに、以前から人気が続いている自己紹介プリが4位に。MBTIはZ世代が自己紹介時に教え合うほど定番となっていますが、2025年は「ラブタイプ診断」などの診断コンテンツも多数ブームになりました。“自分のアイデンティティを可視化し共有する” Z世代のコミュニケーション文化がプリの落書きにもより一層落とし込まれています。

●「プリ機」部門

2024年に登場し根強い人気の『わたウサ』がランキング1位に登場。瞳に月型キャッチライトが入ることが特徴で、「盛れる」と令和女子の心を掴んでいます。2位には、2025年12月の登場直後から大きな話題となり一気に人気が広まった『DEAR 令和&平成 ウチらの伝説プリ』がランクイン。平成・令和の“伝説のプリ機”が復活するプリ30周年を記念した特別企画で、平成にプリを楽しんでいた世代や平成レトロを愛する令和世代が行列を作って撮影を楽しんでいます。3位には程よい加工でナチュラルな盛れ感が叶う『Bloomit』がランクイン。4位にはハイアングルショットが撮影でき、好みの盛れ度が選べる『Hyper Shot』、5位には背景カラーや撮影アイテムを自由に選べてセルフ写真館のような楽しみ方ができる『IDOLY studio』 が続きました。

◆「プリ流行調査 2025」 実施概要

[実施期間] 2026年1月15日（木）～1月17日（土）

[内容] 2025年に流行ったプリ（ポーズ・落書き・プリ機）

[対象] 13歳～28歳の女性204名

＜『フリューかわいい研究所』とは＞

セカイに新しい「かわいい」を。日々世の中で生み出される新しい「かわいい」。フリュー株式会社のガールズトレンドビジネス、キャラクタービジネスで培ったアンテナと感性で、新しい「かわいい」を素早くキャッチ。新たなクリエイティブ、プロダクトとして「かわいい」をプロデュースし、発信します。

≪フリューかわいい研究所 https://kawaii.furyu.jp/≫

＜「フリュー株式会社」とは＞

フリュー株式会社は、人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！という企業理念のもと、“かわいい”のプロデュースができるという強みを活かし、キャラクター商品、プリントシール機、ゲーム・アプリなど様々な事業を展開。ステークホルダーのみなさまにかけがえのない毎日“Precious days”をお届けしています。2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。2015年12月に東証一部上場、2022年4月に市場区分見直しに伴いプライム市場に移行しました。

≪フリュー株式会社 http://www.furyu.jp/≫

※公開データの引用・転載の際は、”フリューかわいい研究所調べ”と記載くださいますようお願い申し上げます。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※『かわいい研』、『わたウサ』、『Bloomit』、『IDOLY studio』はフリュー株式会社の商標です。

その他記載の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。